Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтди

·0·Спорт
Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтди

Италия футболида ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири амалга ошди. Интер яримҳимоячиси Давиде Фраттеси фаолиятини пойтахтнинг Лацио жамоасида давом эттирадиган бўлди. Ушбу трансфер мамлакат спорт ОАВлари ва хусусан Fabrizio Romano маълумотларига кўра, сўнгги дақиқалардаги келишувлар натижасида тўлақонли ҳал этилди. Футболчи уч мавсум давомида нерадзуррилар сафида ўйнагач, Римга қайтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Давиде Фраттеси илгари Рома ёшлар жамоасида тарбияланган бўлиб, бу сафар у бианкоселести либосини кияди. Интер ва Лацио раҳбарлари охирги кунларда музокараларни фаол олиб бориб, трансфер формуласининг барча молиявий ва ҳуқуқий жиҳатларини келишиб олдилар. Келишувга кўра, яримҳимоячи дастлаб ижара асосида янги жамоага ўтади.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартлар

Goal.com хабар қилишича, трансфер битимининг умумий қиймати ва шартлари аниқ белгилаб олинди. Лацио ушбу ижара учун 1 миллион евро тўлайди. Шунингдек, шартномада 14 миллион евролик сотиб олиш опсияси ҳам мавжуд бўлиб, у муайян шартлар бажарилганда мажбурий тус олади.

Мажбуриятнинг кучга кириши асосан футболчининг майдонга тушиш сони ҳамда Лационинг мавсум якунидаги мусобақа жадвалидаги ўрнига боғлиқ. Бундан ташқари, келишувда Интер фойдасига келгусидаги сотувдан 50 фоизлик улуш бериш банди ҳам киритилган. Ҳозирда томонлар ҳужжат алмашиш жараёнини якунламоқда.

Тиббий кўрик ва келажакдаги режалар

Футболчи эртанги кунга мўлжалланган тиббий кўрикдан ўтиш учун Рим шаҳрига йўл олади. Ушбу тиббий текширувлардан сўнг трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда. Интер сафида уч йил давомида нотекис ўйинлар ўтказиб, жами 15 та гол муаллифи бўлган Фраттеси Лациода асосий таркиб футболчисига айланишни мақсад қилган.

Ушбу ўтиш футболчига Италия миллий терма жамоасидаги ўрнини қайта тиклаш ва янада етакчи рол ўйнаш имконини беради. Ўз навбатида, Интер клуби ҳам бўш қолган позицияни муносиб футболчи билан тўлдириш ҳаракатини бошлаб юборган.

Манбаларга кўра, миланликлар Давиде Фраттесининг ўрнига Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонесни олиб келишни режалаштирмоқда. Англия клуби ўз футболчисини 35 миллион еврога баҳоламоқда ва Интер бу номзодни январ ойидаёқ синаб кўрган эди. Янги мавсум олдидан ҳар икки клуб ўз таркибларини кучайтириш йўлида фаол ҳаракат қилмоқда.

Давиде ФраттесиИнтерЛациоСерие АТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаРеал Мадрид мавсум олдидан ўйин услубини қидирмоқдаБугун, 16:39Душан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиДушан Влаховичнинг Турин клубидаги фаолияти якунландиБугун, 16:14Жон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиЖон Барнс Флориан Виртсни Ливерпулнинг асосий футболчисига айланишига ишондиБугун, 16:13Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиМикел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳоладиБугун, 15:52Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача