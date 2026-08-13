Давиде Фраттеси Интердан Лацио клубига ўтди
Италия футболида ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири амалга ошди. Интер яримҳимоячиси Давиде Фраттеси фаолиятини пойтахтнинг Лацио жамоасида давом эттирадиган бўлди. Ушбу трансфер мамлакат спорт ОАВлари ва хусусан Fabrizio Romano маълумотларига кўра, сўнгги дақиқалардаги келишувлар натижасида тўлақонли ҳал этилди. Футболчи уч мавсум давомида нерадзуррилар сафида ўйнагач, Римга қайтмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Давиде Фраттеси илгари Рома ёшлар жамоасида тарбияланган бўлиб, бу сафар у бианкоселести либосини кияди. Интер ва Лацио раҳбарлари охирги кунларда музокараларни фаол олиб бориб, трансфер формуласининг барча молиявий ва ҳуқуқий жиҳатларини келишиб олдилар. Келишувга кўра, яримҳимоячи дастлаб ижара асосида янги жамоага ўтади.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларGoal.com хабар қилишича, трансфер битимининг умумий қиймати ва шартлари аниқ белгилаб олинди. Лацио ушбу ижара учун 1 миллион евро тўлайди. Шунингдек, шартномада 14 миллион евролик сотиб олиш опсияси ҳам мавжуд бўлиб, у муайян шартлар бажарилганда мажбурий тус олади.
Мажбуриятнинг кучга кириши асосан футболчининг майдонга тушиш сони ҳамда Лационинг мавсум якунидаги мусобақа жадвалидаги ўрнига боғлиқ. Бундан ташқари, келишувда Интер фойдасига келгусидаги сотувдан 50 фоизлик улуш бериш банди ҳам киритилган. Ҳозирда томонлар ҳужжат алмашиш жараёнини якунламоқда.
Тиббий кўрик ва келажакдаги режаларФутболчи эртанги кунга мўлжалланган тиббий кўрикдан ўтиш учун Рим шаҳрига йўл олади. Ушбу тиббий текширувлардан сўнг трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда. Интер сафида уч йил давомида нотекис ўйинлар ўтказиб, жами 15 та гол муаллифи бўлган Фраттеси Лациода асосий таркиб футболчисига айланишни мақсад қилган.
Ушбу ўтиш футболчига Италия миллий терма жамоасидаги ўрнини қайта тиклаш ва янада етакчи рол ўйнаш имконини беради. Ўз навбатида, Интер клуби ҳам бўш қолган позицияни муносиб футболчи билан тўлдириш ҳаракатини бошлаб юборган.
Манбаларга кўра, миланликлар Давиде Фраттесининг ўрнига Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонесни олиб келишни режалаштирмоқда. Англия клуби ўз футболчисини 35 миллион еврога баҳоламоқда ва Интер бу номзодни январ ойидаёқ синаб кўрган эди. Янги мавсум олдидан ҳар икки клуб ўз таркибларини кучайтириш йўлида фаол ҳаракат қилмоқда.
…