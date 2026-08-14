Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?
Икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони, октагон юлдузи Конор Макгрегор Ислам Махачев ҳамда Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги бўлажак чемпионлик баҳси бўйича шов-шувли баёнот билан чиқди.
Ирландиялик юлдуз ҳамюрти бўлган даъвогар Йен Гэррини очиқ қўллаб-қувватлаб, унинг рақиб устидан қозониши мумкин бўлган аниқ сценарийсини очиқлади.
«Гэррида ғалаба учун ҳамма нарса етарли»
Макгрегорнинг таъкидлашича, Гэррининг антропометрик кўрсаткичлари ва жангда масофани ушлаш маҳорати амалдаги чемпион учун жиддий муаммо туғдиради:
«Олға, Гэрри! Унда ғалаба қозониш учун зарур бўлган барча жиҳатлар бор: бўйи баланд, октагонда масофани аъло даражада ҳис қилади ва ўзи учун хавфсиз ҳаракатланишни билади», — деди Конор.
«Махачев ярим ўрта вазнда ҳали ўзини исботлаши керак»
Шунингдек, собиқ чемпион россиялик спортчининг янги дивизиондаги ҳолатига шубҳа билан қарашини яширмади ва жанг қай тарзда якунланишини тахмин қилди:
«Махачев ярим ўрта вазнда ҳали ҳақиқий кучини кўрсатиб бериши керак. Мен жанг натижасини қандай кўряпман? Ўнг оёқ билан бошга аниқ ва кучли хай-кик зарбаси — ва ирланд-бразилиялик жангчининг ғалабаси!» — дея ўз прогнозини билдирди Макгрегор.
Бу фикрлар чемпионлик тўқнашуви олдидан мухлислар ва экспертлар ўртасидаги баҳс-мунозараларни янада авж олдирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…