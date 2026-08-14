Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?

·0·Спорт
Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?

Икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони, октагон юлдузи Конор Макгрегор Ислам Махачев ҳамда Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги бўлажак чемпионлик баҳси бўйича шов-шувли баёнот билан чиқди.

Ирландиялик юлдуз ҳамюрти бўлган даъвогар Йен Гэррини очиқ қўллаб-қувватлаб, унинг рақиб устидан қозониши мумкин бўлган аниқ сценарийсини очиқлади.

«Гэррида ғалаба учун ҳамма нарса етарли»

Макгрегорнинг таъкидлашича, Гэррининг антропометрик кўрсаткичлари ва жангда масофани ушлаш маҳорати амалдаги чемпион учун жиддий муаммо туғдиради:

«Олға, Гэрри! Унда ғалаба қозониш учун зарур бўлган барча жиҳатлар бор: бўйи баланд, октагонда масофани аъло даражада ҳис қилади ва ўзи учун хавфсиз ҳаракатланишни билади», — деди Конор.

«Махачев ярим ўрта вазнда ҳали ўзини исботлаши керак»

Шунингдек, собиқ чемпион россиялик спортчининг янги дивизиондаги ҳолатига шубҳа билан қарашини яширмади ва жанг қай тарзда якунланишини тахмин қилди:

«Махачев ярим ўрта вазнда ҳали ҳақиқий кучини кўрсатиб бериши керак. Мен жанг натижасини қандай кўряпман? Ўнг оёқ билан бошга аниқ ва кучли хай-кик зарбаси — ва ирланд-бразилиялик жангчининг ғалабаси!» — дея ўз прогнозини билдирди Макгрегор.

Бу фикрлар чемпионлик тўқнашуви олдидан мухлислар ва экспертлар ўртасидаги баҳс-мунозараларни янада авж олдирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаЛиверпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаБугун, 23:12Стивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиСтивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиБугун, 21:33Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиМилан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиБугун, 21:32Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Бугун, 21:24Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиАбдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиБугун, 20:54Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинБугун, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?