«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади

·0·Спорт
«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади

Дунёнинг етакчи промоушени раҳбари Дана Уайт UFC тарихидаги энг ёрқин икки юлдуз — собиқ енгилмас чемпион Хабиб Нурмагомедов ва айни пайтда ярим ўрта вазнда ташкилот камарини ҳимоя қилаётган Ислам Махачевнинг кўрсатган натижаларига баҳо берди.

Уайтнинг таъкидлашича, Махачевнинг октагондаги узоқ давом этган юқори даражадаги фаолияти унга Хабибдан ҳам салмоқлироқ ютуқларга эришиш имконини берган.

Фаолият давомийлиги ва таъсирли натижалар

Октагондаги ягона мағлубиятига қарамай, Ислам Махачев эришган кўрсаткичлар Хабибнинг UFC’даги рекордидан ҳам ҳайратланарлироқ экани ҳақидаги саволга ташкилот раҳбари шубҳасиз ижобий жавоб қайтарди:

«Ҳа, албатта. Ислам Махачев Хабибга қараганда кўпроқ натижага эришди, чунки у энг юқори савияда узоқроқ жанг қилди. Унинг ҳар бир чиқиши ва кетма-кет қайд этган ғалабалари ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли», — деди Уайт.

«Агар Хабиб кетмаганида, энг буюги бўларди»

Шу билан бирга, UFC раҳбари Хабиб Нурмагомедовнинг ташкилотга келишдан аввалги ва лигадаги жангларини эслаб, агар у фаолиятини эрта якунламаганида қандай чўққиларни забт этиши мумкинлиги ҳақида тўхталди:

«Албатта, Хабиб UFC’га кейинроқ келди ва барча кучли рақиблар билан тўқнаш келди. Лекин у бу ердаги фаолиятидан олдин ҳам жуда катта ғалабалар сериясига эга эди.

Агар Хабиб фаолиятини давом эттирганида, яна қандай натижаларга эришиши мумкинлигини ҳеч ким билмайди. Очиғини айтсам, агар Хабиб барчамиз билган улкан салоҳиятини тўлиқ намоён этишда давом этганида, у ҳеч қандай шубҳасиз барча даврларнинг энг буюк жангчиси бўлар эди», — дея қўшимча қилди Дана Уайт.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Кеча, 23:38Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаЛиверпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаКеча, 23:12Стивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиСтивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиКеча, 21:33Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиМилан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиКеча, 21:32Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Кеча, 21:24Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиАбдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиКеча, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?