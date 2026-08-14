«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади
Дунёнинг етакчи промоушени раҳбари Дана Уайт UFC тарихидаги энг ёрқин икки юлдуз — собиқ енгилмас чемпион Хабиб Нурмагомедов ва айни пайтда ярим ўрта вазнда ташкилот камарини ҳимоя қилаётган Ислам Махачевнинг кўрсатган натижаларига баҳо берди.
Уайтнинг таъкидлашича, Махачевнинг октагондаги узоқ давом этган юқори даражадаги фаолияти унга Хабибдан ҳам салмоқлироқ ютуқларга эришиш имконини берган.
Фаолият давомийлиги ва таъсирли натижалар
Октагондаги ягона мағлубиятига қарамай, Ислам Махачев эришган кўрсаткичлар Хабибнинг UFC’даги рекордидан ҳам ҳайратланарлироқ экани ҳақидаги саволга ташкилот раҳбари шубҳасиз ижобий жавоб қайтарди:
«Ҳа, албатта. Ислам Махачев Хабибга қараганда кўпроқ натижага эришди, чунки у энг юқори савияда узоқроқ жанг қилди. Унинг ҳар бир чиқиши ва кетма-кет қайд этган ғалабалари ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли», — деди Уайт.
«Агар Хабиб кетмаганида, энг буюги бўларди»
Шу билан бирга, UFC раҳбари Хабиб Нурмагомедовнинг ташкилотга келишдан аввалги ва лигадаги жангларини эслаб, агар у фаолиятини эрта якунламаганида қандай чўққиларни забт этиши мумкинлиги ҳақида тўхталди:
«Албатта, Хабиб UFC’га кейинроқ келди ва барча кучли рақиблар билан тўқнаш келди. Лекин у бу ердаги фаолиятидан олдин ҳам жуда катта ғалабалар сериясига эга эди.
Агар Хабиб фаолиятини давом эттирганида, яна қандай натижаларга эришиши мумкинлигини ҳеч ким билмайди. Очиғини айтсам, агар Хабиб барчамиз билган улкан салоҳиятини тўлиқ намоён этишда давом этганида, у ҳеч қандай шубҳасиз барча даврларнинг энг буюк жангчиси бўлар эди», — дея қўшимча қилди Дана Уайт.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…