3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди

·47·Спорт
3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди
Қисқача

«ИБА.PRO 20» турнирида рингга кўтарилган уч нафар ўзбекистонлик боксчининг барчаси ғалаба қозонди. Миразизбек Мирзахалилов Чингиз Натировни техник нокаут билан мағлуб этиб, IBF Эуропеан камарига эга чиқди. Ҳавасбек Асадуллаев ҳакамларнинг якдил қарори билан Сергей Лубковични енгиб, унга фаолиятидаги илк профессионал мағлубиятни тақдим этди. Халимжон Мамасолиев эса ўзидан қарийб 14 килограмм оғир Герман Скобенко устидан ҳакамлар қарори билан зафар қучди.

Россиянинг Набережные Челны шаҳри мезбонлик қилган навбатдаги профессионал бокс оқшоми — «IBA.PRO 20» турнири ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг мутлақ устунлиги ва тарихий ғалабалари билан ёдда қолди.

Рингга кўтарилган уч нафар ҳамюртимиз — Миразизбек Мирзахалилов, Ҳавасбек Асадуллаев ва Халимжон Мамасолиев ўз жангларини ишончли ғалаба билан якунлаб, 100 фоизлик натижа кўрсатди. Турнирда икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматов фахрий меҳмон сифатида иштирок этиб, боксчиларимизни бевосита қўллаб-қувватлади.

Миразизбек Мирзахалиловдан муддатидан олдинги ғалаба ва IBF камари

Кечанинг энг муҳим воқеаларидан бири иккинчи ўта енгил вазн (55,3 кг) тоифасида кечди. 10 раундлик баҳсда бўш турган IBF European чемпионлик камари ўртага қўйилди.

Ушбу нуфузли унвон учун ҳамюртимиз Миразизбек Мирзахалилов (6-0, 5 КО) россиялик мағлубият нималигини билмай келаётган нокаутчи Чингиз Натиров (10-1, 5 КО)га қарши саралаш жангини ўтказди:

  • Шиддатли босим: Жангнинг дастлабки сониялариданоқ ташаббусни қўлга олган Мирзахалилов рақибига кетма-кет кучли ва аниқ зарбалар йўллади.

  • Техник нокаут: Тўртинчи раунд якунлангач, оғир зарбалардан эсанкираб қолган Натировнинг мураббийлар штаби жангни давом эттирмасликка ва оқ сочиқ ташлашга қарор қилди.

  • Натижа: Миразизбек Мирзахалилов техник нокаут эвазига ғалаба қозониб, IBF European камарининг янги эгасига айланди!

3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди

Ҳавасбек Асадуллаев россиялик мағлубиятсиз рақибга илк мағлубиятни тақдим этди

Ярим ўрта вазн (66,7 кг) тоифасида рингга чиққан истиқболли боксчимиз Ҳавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО) проф рингда 22 та жанг ўтказиб, бирорта ҳам мағлубият кўрмаган тажрибали Сергей Лубкович (20-1-2, 12 КО)га қарши тўқнаш келди.

Тўлиқ 10 раунд давом этган ва шиддатли тактик курашлар остида ўтган беллашувда Асадуллаев аниқ ҳаракатлари билан устунлик қилди ва ҳакамларнинг якдил қарори билан (98-92, 97-93, 96-94) зафар қучди. Бу натижа Лубковичнинг 23-жангидаги илк профессионал мағлубияти сифатида қайд этилди.

Халимжон Мамасолиев 111 килограммлик гигант устидан ғалаба қозонди

Супероғир вазн тоифасидаги чарм қўлқоп устамиз Халимжон Мамасолиев (97,8 кг) ўзидан салкам 14 килограмм оғир бўлган россиялик Герман Скобенко (111,4 кг) билан тўқнаш келди.

10 раунд давом этган оғир зарбалар жангида ҳамюртимиз ҳакамларнинг якдил қарорига кўра мутлақ устунлик билан ғалабани расмийлаштирди.

Турнирнинг марказий жанги: Жамбулат Бижамовнинг муваффақияти

Оқшомнинг марказий баҳсида иккинчи ўрта вазнда яна бир IBF European камари эгаси аниқланди:

  • Ҳаваскор боксда жаҳон чемпиони бўлган россиялик Жамбулат Бижамов (4-0) жаҳон чемпионати совриндори, Сербия шарафини ҳимоя қилувчи Владимир Мирончиков (8-1, 6 КО)га қарши рингга кўтарилди.

  • 10 раундлик тўлиқ жангда Бижамов ҳакамлар қарори билан (97-93, 96-94, 96-94) ғалаба қозониб, камарга эга чиқди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Миразизбек МирзахалиловҲасанбой ДўсматовҲавасбек АсадуллаевНабережные ЧелныИБФ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Бугун, 14:26Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Бугун, 14:21Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даСимеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даБугун, 14:08Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаЛионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаБугун, 13:36Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиМикел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?