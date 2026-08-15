3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди
«ИБА.PRO 20» турнирида рингга кўтарилган уч нафар ўзбекистонлик боксчининг барчаси ғалаба қозонди. Миразизбек Мирзахалилов Чингиз Натировни техник нокаут билан мағлуб этиб, IBF Эуропеан камарига эга чиқди. Ҳавасбек Асадуллаев ҳакамларнинг якдил қарори билан Сергей Лубковични енгиб, унга фаолиятидаги илк профессионал мағлубиятни тақдим этди. Халимжон Мамасолиев эса ўзидан қарийб 14 килограмм оғир Герман Скобенко устидан ҳакамлар қарори билан зафар қучди.
Россиянинг Набережные Челны шаҳри мезбонлик қилган навбатдаги профессионал бокс оқшоми — «IBA.PRO 20» турнири ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталарининг мутлақ устунлиги ва тарихий ғалабалари билан ёдда қолди.
Рингга кўтарилган уч нафар ҳамюртимиз — Миразизбек Мирзахалилов, Ҳавасбек Асадуллаев ва Халимжон Мамасолиев ўз жангларини ишончли ғалаба билан якунлаб, 100 фоизлик натижа кўрсатди. Турнирда икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматов фахрий меҳмон сифатида иштирок этиб, боксчиларимизни бевосита қўллаб-қувватлади.
Миразизбек Мирзахалиловдан муддатидан олдинги ғалаба ва IBF камари
Кечанинг энг муҳим воқеаларидан бири иккинчи ўта енгил вазн (55,3 кг) тоифасида кечди. 10 раундлик баҳсда бўш турган IBF European чемпионлик камари ўртага қўйилди.
Ушбу нуфузли унвон учун ҳамюртимиз Миразизбек Мирзахалилов (6-0, 5 КО) россиялик мағлубият нималигини билмай келаётган нокаутчи Чингиз Натиров (10-1, 5 КО)га қарши саралаш жангини ўтказди:
Шиддатли босим: Жангнинг дастлабки сониялариданоқ ташаббусни қўлга олган Мирзахалилов рақибига кетма-кет кучли ва аниқ зарбалар йўллади.
Техник нокаут: Тўртинчи раунд якунлангач, оғир зарбалардан эсанкираб қолган Натировнинг мураббийлар штаби жангни давом эттирмасликка ва оқ сочиқ ташлашга қарор қилди.
Натижа: Миразизбек Мирзахалилов техник нокаут эвазига ғалаба қозониб, IBF European камарининг янги эгасига айланди!
Ҳавасбек Асадуллаев россиялик мағлубиятсиз рақибга илк мағлубиятни тақдим этди
Ярим ўрта вазн (66,7 кг) тоифасида рингга чиққан истиқболли боксчимиз Ҳавасбек Асадуллаев (8-0, 5 КО) проф рингда 22 та жанг ўтказиб, бирорта ҳам мағлубият кўрмаган тажрибали Сергей Лубкович (20-1-2, 12 КО)га қарши тўқнаш келди.
Тўлиқ 10 раунд давом этган ва шиддатли тактик курашлар остида ўтган беллашувда Асадуллаев аниқ ҳаракатлари билан устунлик қилди ва ҳакамларнинг якдил қарори билан (98-92, 97-93, 96-94) зафар қучди. Бу натижа Лубковичнинг 23-жангидаги илк профессионал мағлубияти сифатида қайд этилди.
Халимжон Мамасолиев 111 килограммлик гигант устидан ғалаба қозонди
Супероғир вазн тоифасидаги чарм қўлқоп устамиз Халимжон Мамасолиев (97,8 кг) ўзидан салкам 14 килограмм оғир бўлган россиялик Герман Скобенко (111,4 кг) билан тўқнаш келди.
10 раунд давом этган оғир зарбалар жангида ҳамюртимиз ҳакамларнинг якдил қарорига кўра мутлақ устунлик билан ғалабани расмийлаштирди.
Турнирнинг марказий жанги: Жамбулат Бижамовнинг муваффақияти
Оқшомнинг марказий баҳсида иккинчи ўрта вазнда яна бир IBF European камари эгаси аниқланди:
Ҳаваскор боксда жаҳон чемпиони бўлган россиялик Жамбулат Бижамов (4-0) жаҳон чемпионати совриндори, Сербия шарафини ҳимоя қилувчи Владимир Мирончиков (8-1, 6 КО)га қарши рингга кўтарилди.
10 раундлик тўлиқ жангда Бижамов ҳакамлар қарори билан (97-93, 96-94, 96-94) ғалаба қозониб, камарга эга чиқди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…