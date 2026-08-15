iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этди

·0·Техно
iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этди

Мобил технологиялар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириш учун энг сўнгги ечимларни синаб кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, iQOO бренди ўзининг энг илғор ғояларини ўз ичига олган iQOO Х номли консептуал смартфонини тақдим этди. Ушбу қурилма техник жиҳатдан келажак авлод имкониятларини ўзида мужассам этгани ва улкан батареяси билан мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гарчи қурилма ҳозирча экспериментал мақомга эга бўлса-да, компания унинг жисмоний прототипини омма эътиборига ҳавола этди. Тақдим этилган маълумотларга кўра, смартфон ҳозирги кунда мавжуд бўлмаган, узоқ келажакка мўлжалланган Snapdragon 8 Элите Gen10 Pro процессори ҳамда махсус ҚХ ўйин чипи билан жиҳозланиши режалаштирилган. Таққослаш учун, Qualcomm компаниясининг яқинлашиб келаётган энг сўнгги флагман модели ҳозирча фақат Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro даражасида баҳоланмоқда.

Улкан қувват ва илғор экран технологияси

Янги консептнинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг қувват манбаидир. Қурилма Блуе Исе деб номланган замонавий қаттиқ жисмли (твердотелная) батарея билан жиҳозланади ва унинг сиғими 15 000 мА·ч каби улкан кўрсаткични ташкил этади. Бу замонавий флагман смартфонлар стандартларидан бир неча баробар юқори бўлиб, фойдаланувчиларга гаджетдан кунлар давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.

Смартфон олд томонида 7 дюймли улкан ЛТПО 6.0 дисплей ўрнатилган бўлиб, у 2K дан юқори аниқликни ва рекорд даражадаги 240 Hz частотани тақдим этади. Шунингдек, экран 4800 Hz сенсор частотаси, экраннинг ярмигача чўзилган ултразовушли бармоқ изи сканери ҳамда тасвирни ҳудудлар бўйича динамик янгилаш каби илғор технологияларни қўллаб-қувватлайди.

Камера имкониятлари ва нархлар сиёсати

Қурилманинг суратга олиш имкониятлари ҳам юқори даражада лойиҳалаштирилган. iQOO Х модели қуйидаги оптик сенсорлар жамланмаси билан таъминланади:

  • Sony ишлаб чиқарган 200 мегапикселли асосий камера
  • Samsung томонидан тайёрланган 200 мегапикселли ўта кенг бурчакли обектив
  • Samsung матрицасига эга 50 мегапикселли перископик телефото обектив
Компания қурилманинг консептуал ва тажриба босқичида эканига қарамай, унинг тахминий нархларини ҳам эълон қилди. Олинган маълумотларга кўра, iQOO Х моделининг нархи 12 GB тезкор ва 500 GB доимий хотирага эга версияси учун 6999 юандан (тахминан 1038 доллар) бошланади. 24 GB оператив ва 1 TB ички хотирали энг юқори конфигурация эса 8599 юан (тахминан 1275 доллар) этиб белгиланган.

СмартфонiQOOТехнологияЯнгиликларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаApple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 13:30Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиБугун, 11:26АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаБугун, 09:51iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиiPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиБугун, 09:22Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиQualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиБугун, 02:59Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди