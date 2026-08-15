iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этди
Мобил технологиялар бозори жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириш учун энг сўнгги ечимларни синаб кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, iQOO бренди ўзининг энг илғор ғояларини ўз ичига олган iQOO Х номли консептуал смартфонини тақдим этди. Ушбу қурилма техник жиҳатдан келажак авлод имкониятларини ўзида мужассам этгани ва улкан батареяси билан мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гарчи қурилма ҳозирча экспериментал мақомга эга бўлса-да, компания унинг жисмоний прототипини омма эътиборига ҳавола этди. Тақдим этилган маълумотларга кўра, смартфон ҳозирги кунда мавжуд бўлмаган, узоқ келажакка мўлжалланган Snapdragon 8 Элите Gen10 Pro процессори ҳамда махсус ҚХ ўйин чипи билан жиҳозланиши режалаштирилган. Таққослаш учун, Qualcomm компаниясининг яқинлашиб келаётган энг сўнгги флагман модели ҳозирча фақат Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro даражасида баҳоланмоқда.
Улкан қувват ва илғор экран технологиясиЯнги консептнинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳатларидан бири бу унинг қувват манбаидир. Қурилма Блуе Исе деб номланган замонавий қаттиқ жисмли (твердотелная) батарея билан жиҳозланади ва унинг сиғими 15 000 мА·ч каби улкан кўрсаткични ташкил этади. Бу замонавий флагман смартфонлар стандартларидан бир неча баробар юқори бўлиб, фойдаланувчиларга гаджетдан кунлар давомида қувватлагичсиз фойдаланиш имконини беради.
Смартфон олд томонида 7 дюймли улкан ЛТПО 6.0 дисплей ўрнатилган бўлиб, у 2K дан юқори аниқликни ва рекорд даражадаги 240 Hz частотани тақдим этади. Шунингдек, экран 4800 Hz сенсор частотаси, экраннинг ярмигача чўзилган ултразовушли бармоқ изи сканери ҳамда тасвирни ҳудудлар бўйича динамик янгилаш каби илғор технологияларни қўллаб-қувватлайди.
Камера имкониятлари ва нархлар сиёсатиҚурилманинг суратга олиш имкониятлари ҳам юқори даражада лойиҳалаштирилган. iQOO Х модели қуйидаги оптик сенсорлар жамланмаси билан таъминланади:
- Sony ишлаб чиқарган 200 мегапикселли асосий камера
- Samsung томонидан тайёрланган 200 мегапикселли ўта кенг бурчакли обектив
- Samsung матрицасига эга 50 мегапикселли перископик телефото обектив
…