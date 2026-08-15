Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»да

·0·Спорт
Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»да

Испания Ла Лигаси вакили Мадриднинг «Атлетико» клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирини расмийлаштирди. «Матрасчилар» расмий сайти орқали Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби марказий ҳимоячиси Кристиан Ромеро жамоа сафига келиб қўшилганини маълум қилди.

28 ёшли аргентиналик ҳимоячи билан тузилган янги меҳнат шартномаси 2031 йилнинг 30 июнига қадар — нақ 5 йилга мўлжалланган.

40 миллион евролик битим ва шартнома тафсилотлари

Таниқли инсайдер Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, клублар ўртасидаги келишув қуйидаги молиявий бандларни ўз ичига олган:

  • Трансфер нархи: «Атлетико» Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси учун «шпорлар»га 40 миллион евро тўлайди;

  • Кейинги сотув фоизи: Шартномага биноан, «Тоттенхэм» футболчининг келажакдаги эҳтимолий қайта сотувидан 15 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолди;

  • Бозор қиймати: Нуфузли Transfermarkt портали айни пайтда футболчининг трансфер баҳосини 50 миллион еврога баҳоламоқда, бу эса мадридликларнинг ушбу трансферни жуда қулай шартларда амалга оширганини кўрсатади.

Ромеронинг «Тоттенхэм»даги сермаҳсул фаолияти

Кристиан Ромеро 2022 йилнинг ёзидан буён Лондон клуби шарафини ҳимоя қилиб келди ва Премьер-лиганинг энг кучли ҳамда муросасиз марказий ҳимоячиларидан бирига айланди.

У Англиядаги фаолияти давомида:

  • 156 та расмий учрашувда майдонга тушди;

  • 13 та гол киритди;

  • 7 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико» мудофаа марказига ҳақиқий етакчи ва жангчи футболчини қўшиб олиш орқали янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар Лигасида чемпионлик учун курашга жиддий бел боғлаганини кўрсатди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаЛионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаБугун, 13:36Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиМикел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиБугун, 12:35Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиРеал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?