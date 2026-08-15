Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»да
Испания Ла Лигаси вакили Мадриднинг «Атлетико» клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг йирик битимлардан бирини расмийлаштирди. «Матрасчилар» расмий сайти орқали Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби марказий ҳимоячиси Кристиан Ромеро жамоа сафига келиб қўшилганини маълум қилди.
28 ёшли аргентиналик ҳимоячи билан тузилган янги меҳнат шартномаси 2031 йилнинг 30 июнига қадар — нақ 5 йилга мўлжалланган.
40 миллион евролик битим ва шартнома тафсилотлари
Таниқли инсайдер Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, клублар ўртасидаги келишув қуйидаги молиявий бандларни ўз ичига олган:
Трансфер нархи: «Атлетико» Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси учун «шпорлар»га 40 миллион евро тўлайди;
Кейинги сотув фоизи: Шартномага биноан, «Тоттенхэм» футболчининг келажакдаги эҳтимолий қайта сотувидан 15 фоиз улуш олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолди;
Бозор қиймати: Нуфузли Transfermarkt портали айни пайтда футболчининг трансфер баҳосини 50 миллион еврога баҳоламоқда, бу эса мадридликларнинг ушбу трансферни жуда қулай шартларда амалга оширганини кўрсатади.
Ромеронинг «Тоттенхэм»даги сермаҳсул фаолияти
Кристиан Ромеро 2022 йилнинг ёзидан буён Лондон клуби шарафини ҳимоя қилиб келди ва Премьер-лиганинг энг кучли ҳамда муросасиз марказий ҳимоячиларидан бирига айланди.
У Англиядаги фаолияти давомида:
156 та расмий учрашувда майдонга тушди;
13 та гол киритди;
7 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико» мудофаа марказига ҳақиқий етакчи ва жангчи футболчини қўшиб олиш орқали янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар Лигасида чемпионлик учун курашга жиддий бел боғлаганини кўрсатди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…