Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқда

·42·Техно
Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқда
Қисқача

Apple iPhone 18 туркумидаги қурилмаларни бир вақтда эмас, икки босқичда чиқаришни режалаштирмоқда. 2026-йил сентабрида iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ва буклама дизайндаги iPhone Ultra тақдим этилиши, стандарт iPhone 18 эса 2027-йил мартига қолдирилиши кутилмоқда. Pegatron ва Ларган Пресисион маълумотлари график ўзгаришига тайёргарлик кўрилаётганини кўрсатмоқда.

Технология оламидаги етакчи брендлардан бири бўлган Apple ўзининг смартфонларни чиқариш анъанавий графигига жиддий ўзгартириш киритишни режалаштирмоқда. Экономик Даилй Невс нашри ҳамда Apple компаниясининг асосий ҳамкорларидан бири ҳисобланган Pegatron тақдим этган маълумотларга кўра, келгусида iPhone туркумидаги қурилмалар бир вақтнинг ўзида бозорга чиқарилмаслиги мумкин. Бу эса йиллар давомида шаклланган йиллик тақдимот анъанасининг тубдан янгиланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозиргача амал қилиб келинган тартибга кўра, Apple ҳар йили куз фаслида барча янги смартфон моделларини бир вақтнинг ўзида эълон қилар эди. Бироқ таъминот занжиридан сизиб чиққан хабарларга қараганда, компания бу стратегиядан воз кечиб, янги авлод қурилмаларини босқичма-босқич тақдим этишга ўтмоқда. Ушбу ўзгаришлар глобал технология бозорида ҳам муҳим аҳамият касб этиб, харидорларнинг танлов имкониятлари ва бозор динамикасига ўз таъсирини кўрсатади.

Янги авлод тақдимоти икки босқичга бўлинади

ixbt.com маълумотига кўра, Pegatron компанияси стандарт iPhone 18 модели одатдагиидек кузда эмас, балки кейинроқ чиқарилишини тасдиқлаган. Маълум бўлишича, 2026-йилнинг сентабр ойида Apple ўзининг энг илғор флагманлари — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда кўпдан бери кутилаётган буклама дизайндаги iPhone Ultra моделларини намойиш қилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, оммавий харидорларга мўлжалланган базавий iPhone 18 смартфони 2027-йилнинг биринчи чорагига, аниқроғи март ойига қолдирилиши тахмин қилинмоқда. Агар бу режа амалга ошса, Apple компанияси ўзининг сўнгги йиллардаги энг барқарор савдо ва тақдимот графигидан воз кечиб, янги авлодни деярли ярим йилга чўзилган ҳолда бозорга чиқаради.

Ўзгаришлар тарихи ва таҳлилчилар башорати

Мазкур ўзгаришлар Apple учун катта бурилиш нуқтаси бўлади. Эслатиб ўтамиз, iPhone 11 моделидан бошлаб стандарт версиялар доимо Pro ва Pro Max модификациялари билан биргаликда сентабр ойида тақдим этиб келинган эди. Эндиликда эса компания тақдимот ва савдо жараёнларини иккита алоҳида босқичга бўлишни режалаштирмоқда.

Appleнинг ушбу янги стратегияга ўтиши мумкинлиги ҳақида аввал ҳам бир неча бор хабар қилинган эди. Хусусан, нуфузли таҳлилчи Мин-Чи Куо, собиқ журналист Уэйн Ма ва бошқа инсайдер манбалар ҳам олдиндан шундай тахминларни илгари суришган эди. Шунингдек, Appleнинг бошқа бир йирик етказиб берувчиси — Ларган Пресисион ҳам графикнинг ўзгаришига тайёргарлик кўрилаётганини билвосита тасдиқлаган.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув ишлаб чиқариш қувватларини мувозанатлаш ҳамда бутловчи қисмлар таъминотидаги юкламани камайтиришга ёрдам беради. Гарчи харидорлар учун янги смартфонларнинг барчасини бир вақтда қўлга киритиш имконияти йўқолса-да, бу қадам Appleга йил давомида барқарор эътибор ва юқори савдо кўрсаткичларини сақлаб қолиш имконини бериши мумкин.

AppleИПҳоне 18ТехнологияларСмартфонларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиБугун, 11:26АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаБугун, 09:51iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиiPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиБугун, 09:22Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиQualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиБугун, 02:59Неиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиНеиробиологлар мия тўқимасини тиклашнинг янги механизмини аниқлашдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди