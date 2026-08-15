Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқда
Apple iPhone 18 туркумидаги қурилмаларни бир вақтда эмас, икки босқичда чиқаришни режалаштирмоқда. 2026-йил сентабрида iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ва буклама дизайндаги iPhone Ultra тақдим этилиши, стандарт iPhone 18 эса 2027-йил мартига қолдирилиши кутилмоқда. Pegatron ва Ларган Пресисион маълумотлари график ўзгаришига тайёргарлик кўрилаётганини кўрсатмоқда.
Технология оламидаги етакчи брендлардан бири бўлган Apple ўзининг смартфонларни чиқариш анъанавий графигига жиддий ўзгартириш киритишни режалаштирмоқда. Экономик Даилй Невс нашри ҳамда Apple компаниясининг асосий ҳамкорларидан бири ҳисобланган Pegatron тақдим этган маълумотларга кўра, келгусида iPhone туркумидаги қурилмалар бир вақтнинг ўзида бозорга чиқарилмаслиги мумкин. Бу эса йиллар давомида шаклланган йиллик тақдимот анъанасининг тубдан янгиланишини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозиргача амал қилиб келинган тартибга кўра, Apple ҳар йили куз фаслида барча янги смартфон моделларини бир вақтнинг ўзида эълон қилар эди. Бироқ таъминот занжиридан сизиб чиққан хабарларга қараганда, компания бу стратегиядан воз кечиб, янги авлод қурилмаларини босқичма-босқич тақдим этишга ўтмоқда. Ушбу ўзгаришлар глобал технология бозорида ҳам муҳим аҳамият касб этиб, харидорларнинг танлов имкониятлари ва бозор динамикасига ўз таъсирини кўрсатади.
Янги авлод тақдимоти икки босқичга бўлинадиixbt.com маълумотига кўра, Pegatron компанияси стандарт iPhone 18 модели одатдагиидек кузда эмас, балки кейинроқ чиқарилишини тасдиқлаган. Маълум бўлишича, 2026-йилнинг сентабр ойида Apple ўзининг энг илғор флагманлари — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда кўпдан бери кутилаётган буклама дизайндаги iPhone Ultra моделларини намойиш қилиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, оммавий харидорларга мўлжалланган базавий iPhone 18 смартфони 2027-йилнинг биринчи чорагига, аниқроғи март ойига қолдирилиши тахмин қилинмоқда. Агар бу режа амалга ошса, Apple компанияси ўзининг сўнгги йиллардаги энг барқарор савдо ва тақдимот графигидан воз кечиб, янги авлодни деярли ярим йилга чўзилган ҳолда бозорга чиқаради.
Ўзгаришлар тарихи ва таҳлилчилар башоратиМазкур ўзгаришлар Apple учун катта бурилиш нуқтаси бўлади. Эслатиб ўтамиз, iPhone 11 моделидан бошлаб стандарт версиялар доимо Pro ва Pro Max модификациялари билан биргаликда сентабр ойида тақдим этиб келинган эди. Эндиликда эса компания тақдимот ва савдо жараёнларини иккита алоҳида босқичга бўлишни режалаштирмоқда.
Appleнинг ушбу янги стратегияга ўтиши мумкинлиги ҳақида аввал ҳам бир неча бор хабар қилинган эди. Хусусан, нуфузли таҳлилчи Мин-Чи Куо, собиқ журналист Уэйн Ма ва бошқа инсайдер манбалар ҳам олдиндан шундай тахминларни илгари суришган эди. Шунингдек, Appleнинг бошқа бир йирик етказиб берувчиси — Ларган Пресисион ҳам графикнинг ўзгаришига тайёргарлик кўрилаётганини билвосита тасдиқлаган.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув ишлаб чиқариш қувватларини мувозанатлаш ҳамда бутловчи қисмлар таъминотидаги юкламани камайтиришга ёрдам беради. Гарчи харидорлар учун янги смартфонларнинг барчасини бир вақтда қўлга киритиш имконияти йўқолса-да, бу қадам Appleга йил давомида барқарор эътибор ва юқори савдо кўрсаткичларини сақлаб қолиш имконини бериши мумкин.
…