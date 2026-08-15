Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирди

·0·Техно
Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирди

Apple компанияси дунё бўйлаб iPhone, iPad ҳамда Мак қурилмалари эгаларига махсус хавфсизлик огоҳлантиришларини юборишни бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур билдиришномалар қурилмаларга жосуслик дастурлари ёрдамида яширинча киришга уринишлар қайд этилган 110 та давлатдаги фойдаланувчиларга йўлланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай тажовуз воситалари одатда давлат тузилмалари билан боғлиқ махсус операцияларда қўлланилиб, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ўғирлаш ҳамда гаджетларни тўлиқ назорат қилиш имконини беради. Ҳозиргача Apple дунёнинг 150 дан ортиқ мамлакатидаги мижозларини шунга ўхшаш таҳдидлар ҳақида огоҳлантиришга улгурган.

Хавфсизлик чоралари ва билдиришнома тизими

Компания вакилларининг тушунтиришича, огоҳлантириш хабари бевосита iPhone экранининг блокировка қилинган қисмида пайдо бўлади. Шунингдек, хавфсизлик чоралари ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича тавсиялар электрон почта орқали юборилиб, фойдаланувчи ўз ҳисобига киришга ҳаракат қилган вақтда ҳам кўрсатилади.

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Apple билдиришномалар интерфейсини тубдан янгилади. Бу фойдаланувчиларга юзага келган хавф-хатар ҳақида батафсил маълумот олиш ҳамда ҳужумдан ҳимояланиш учун зарур бўлган кейинги қадамларни тезда бажариш имконини беради.

Тадқиқотлар ва тижорат жосуслик дастурлари кўлами

Сўнгги йилларда тижорат мақсадида яратилган жосуслик дастурларининг тарқалиш кўлами кескин ошгани кузатилмоқда. Ушбу зарарли дастурлар ҳеч қандай қўшимча ҳаракат талаб қилмаган ҳолда, заифликлардан фойдаланган ҳолда қурбоннинг қурилмасига кириб боради ва уни кузатув воситасига айлантиради.

Бироқ, махфийлик сиёсатига қатъий амал қилган ҳолда, Apple ҳозирча аниқ киберҳужумлар тафсилотларини ошкор этишдан тиқилмоқда. Шунингдек, компания бундай яширин амалиётлар ортида аниқ кимлар тургани ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот тақдим этгани йўқ.

AppleiPhoneКиберхавфсизликЖосуслик дастуриМак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаApple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 13:30Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиБугун, 11:26АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаБугун, 09:51iPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиiPhone 17 камераси ДхОМарк рейтингида Samsung Galaxy S26 Ultra билан тенглашдиБугун, 09:22Qualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиQualcomm Snapdragon К процессори Intel N250 дан сезиларли даражада устун чиқдиБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди