Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирди
Apple компанияси дунё бўйлаб iPhone, iPad ҳамда Мак қурилмалари эгаларига махсус хавфсизлик огоҳлантиришларини юборишни бошлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур билдиришномалар қурилмаларга жосуслик дастурлари ёрдамида яширинча киришга уринишлар қайд этилган 110 та давлатдаги фойдаланувчиларга йўлланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай тажовуз воситалари одатда давлат тузилмалари билан боғлиқ махсус операцияларда қўлланилиб, фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ўғирлаш ҳамда гаджетларни тўлиқ назорат қилиш имконини беради. Ҳозиргача Apple дунёнинг 150 дан ортиқ мамлакатидаги мижозларини шунга ўхшаш таҳдидлар ҳақида огоҳлантиришга улгурган.
Хавфсизлик чоралари ва билдиришнома тизимиКомпания вакилларининг тушунтиришича, огоҳлантириш хабари бевосита iPhone экранининг блокировка қилинган қисмида пайдо бўлади. Шунингдек, хавфсизлик чоралари ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича тавсиялар электрон почта орқали юборилиб, фойдаланувчи ўз ҳисобига киришга ҳаракат қилган вақтда ҳам кўрсатилади.
Ахборот хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Apple билдиришномалар интерфейсини тубдан янгилади. Бу фойдаланувчиларга юзага келган хавф-хатар ҳақида батафсил маълумот олиш ҳамда ҳужумдан ҳимояланиш учун зарур бўлган кейинги қадамларни тезда бажариш имконини беради.
Тадқиқотлар ва тижорат жосуслик дастурлари кўламиСўнгги йилларда тижорат мақсадида яратилган жосуслик дастурларининг тарқалиш кўлами кескин ошгани кузатилмоқда. Ушбу зарарли дастурлар ҳеч қандай қўшимча ҳаракат талаб қилмаган ҳолда, заифликлардан фойдаланган ҳолда қурбоннинг қурилмасига кириб боради ва уни кузатув воситасига айлантиради.
Бироқ, махфийлик сиёсатига қатъий амал қилган ҳолда, Apple ҳозирча аниқ киберҳужумлар тафсилотларини ошкор этишдан тиқилмоқда. Шунингдек, компания бундай яширин амалиётлар ортида аниқ кимлар тургани ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот тақдим этгани йўқ.
…