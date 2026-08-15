Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкин

·28·Техно
Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкин
Қисқача

Apple илк буклама iPhoneни келгуси йил 8-сентабр куни iPhone 18 туркуми билан тақдим этишни режалаштираётган бўлса-да, унинг савдоси дастлаб фақат АҚШ бозорида чекланган партия билан бошланиши мумкин. Глобал савдонинг кечикишига бутловчи қисмларни етказиб беришдаги узилишлар, серияли қурилмаларни синовдан ўтказиш жараёни ва нарх сиёсатини шакллантириш билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлиши кутилмоқда.

Apple компанияси ўзининг тарихидаги илк буклама iPhone қурилмасини келгуси йил 8-сентабр куни янги iPhone 18 туркумидаги смартфонлар билан биргаликда оммага тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кутилган гаджетнинг савдога чиқарилиши техник ва логистик муаммолар сабабли ортга сурилиши кутилмоқда. Мазкур ҳолат бутун дунё бўйлаб Apple мухлислари ва технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки компания буклама экранли сегментда асосий рақобатчилардан бир оз ортда қолган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таъминот занжиридаги манбаларнинг маълумотларига кўра, Apple муҳандис ва менежерлари айни пайтда бир йўла учта жиддий қийинчиликка — бутловчи қисмларни етказиб беришдаги узилишлар, серияли қурилмаларни синовдан ўтказиш жараёни ҳамда нарх сиёсатини шакллантириш масалаларига дуч келмоқда. Айнан шу омиллар маҳсулотнинг глобал бозорга бир вақтнинг ўзида чиқишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Чекланган география ва нарх сиёсати

Австралиядаги йирик алоқа операторлари ва йирик чакана савдо тармоқлари буклама iPhone моделлари анъанавий қатор смартфонлари билан бир вақтда савдога чиқмаслигини аллақачон тасдиқлашди. Дастлабки босқичда Apple фақатгина АҚШ бозорида чекланган партиядаги қурилмаларни сотувга чиқаришни режалаштирмоқда. Шундан сўнггина географияни аста-секин кенгайтириб, жумладан, Хитой бозорини ҳам қамраб олиш кўзда тутилган.

Австралия каби бошқа давлатлардаги харидорлар эса янги флагманни харид қилиш учун яна бир неча ой кутишларига тўғри келади. Ҳозирча қурилманинг расмий нархи ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар унинг таннархи юқорилигини тахмин қилмоқда. Букланувчи экран ва бошқа мураккаб қисмларнинг қимматлиги сабабли янги смартфон ҳозирги Apple моделларидан сезиларли даражада қиммат туриши кутилмоқда.

Рақобатчилардан қимматроқ бўлиши кутилмоқда

Хусусан, Австралия бозоридаги прогнозларга кўра, мазкур буклама қурилманинг нархи 256 GB хотирага эга бўлган ва 3000 АҚШ долларига сотилаётган Samsung Galaxy Фолд 8 моделидан тахминан 700 долларга қимматроқ бўлиши мумкин. Бу эса Apple гаджетини бозордаги энг қиммат серияли смартфонлардан бирига айлантиради.

Компания буклама экранлар чидамлилигини таъминлаш ва фойдаланувчиларга мукаммал тажриба тақдим этиш учун синов жараёнларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Шу боисдан ҳам дастлабки босқичдаги тақчиллик ва юқори нарх сиёсати муқаррар экани айтилмоқда. Сентябр ойидаги тақдимотдан сўнг қурилманинг халқаро бозорларга етиб келиш муддати ва аниқ нархлари ҳақида расмий маълумотлар берилиши кутилмоқда.

AppleИПҳонеСмартфонТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиБугун, 15:22Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиБугун, 14:30iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаApple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 13:30Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиБугун, 11:26АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди