Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкин
Apple илк буклама iPhoneни келгуси йил 8-сентабр куни iPhone 18 туркуми билан тақдим этишни режалаштираётган бўлса-да, унинг савдоси дастлаб фақат АҚШ бозорида чекланган партия билан бошланиши мумкин. Глобал савдонинг кечикишига бутловчи қисмларни етказиб беришдаги узилишлар, серияли қурилмаларни синовдан ўтказиш жараёни ва нарх сиёсатини шакллантириш билан боғлиқ муаммолар сабаб бўлиши кутилмоқда.
Apple компанияси ўзининг тарихидаги илк буклама iPhone қурилмасини келгуси йил 8-сентабр куни янги iPhone 18 туркумидаги смартфонлар билан биргаликда оммага тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. Бироқ ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кутилган гаджетнинг савдога чиқарилиши техник ва логистик муаммолар сабабли ортга сурилиши кутилмоқда. Мазкур ҳолат бутун дунё бўйлаб Apple мухлислари ва технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки компания буклама экранли сегментда асосий рақобатчилардан бир оз ортда қолган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таъминот занжиридаги манбаларнинг маълумотларига кўра, Apple муҳандис ва менежерлари айни пайтда бир йўла учта жиддий қийинчиликка — бутловчи қисмларни етказиб беришдаги узилишлар, серияли қурилмаларни синовдан ўтказиш жараёни ҳамда нарх сиёсатини шакллантириш масалаларига дуч келмоқда. Айнан шу омиллар маҳсулотнинг глобал бозорга бир вақтнинг ўзида чиқишига тўсқинлик қилиши мумкин.
Чекланган география ва нарх сиёсатиАвстралиядаги йирик алоқа операторлари ва йирик чакана савдо тармоқлари буклама iPhone моделлари анъанавий қатор смартфонлари билан бир вақтда савдога чиқмаслигини аллақачон тасдиқлашди. Дастлабки босқичда Apple фақатгина АҚШ бозорида чекланган партиядаги қурилмаларни сотувга чиқаришни режалаштирмоқда. Шундан сўнггина географияни аста-секин кенгайтириб, жумладан, Хитой бозорини ҳам қамраб олиш кўзда тутилган.
Австралия каби бошқа давлатлардаги харидорлар эса янги флагманни харид қилиш учун яна бир неча ой кутишларига тўғри келади. Ҳозирча қурилманинг расмий нархи ошкор этилмаган бўлса-да, мутахассислар унинг таннархи юқорилигини тахмин қилмоқда. Букланувчи экран ва бошқа мураккаб қисмларнинг қимматлиги сабабли янги смартфон ҳозирги Apple моделларидан сезиларли даражада қиммат туриши кутилмоқда.
Рақобатчилардан қимматроқ бўлиши кутилмоқдаХусусан, Австралия бозоридаги прогнозларга кўра, мазкур буклама қурилманинг нархи 256 GB хотирага эга бўлган ва 3000 АҚШ долларига сотилаётган Samsung Galaxy Фолд 8 моделидан тахминан 700 долларга қимматроқ бўлиши мумкин. Бу эса Apple гаджетини бозордаги энг қиммат серияли смартфонлардан бирига айлантиради.
Компания буклама экранлар чидамлилигини таъминлаш ва фойдаланувчиларга мукаммал тажриба тақдим этиш учун синов жараёнларига алоҳида эътибор қаратмоқда. Шу боисдан ҳам дастлабки босқичдаги тақчиллик ва юқори нарх сиёсати муқаррар экани айтилмоқда. Сентябр ойидаги тақдимотдан сўнг қурилманинг халқаро бозорларга етиб келиш муддати ва аниқ нархлари ҳақида расмий маълумотлар берилиши кутилмоқда.
…