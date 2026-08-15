Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда
Интер Маями бош мураббийи Гуиллермо Ҳоёс Лионель Мессининг MLS доирасидаги Нашвиллга қарши ҳал қилувчи баҳсда иштирок этиши ҳақида аниқ қарор айтмади. Аргентиналик ҳужумчи отаси Хорхенинг вафотидан кейин жамоага қайтган ва Клуб Леон билан ўйинда иккинчи бўлимда майдонга тушган. Клуб Месси асосий таркибга босқичма-босқич, унинг руҳий ҳолатини инобатга олган ҳолда қайтишини таъминламоқда.
Интер Маями бош мураббий Гуиллермо Ҳоёс жамоа етакчиси Лионель Мессининг MLS доирасидаги ҳал қилувчи Нашвиллга қарши баҳсда иштирок этиши борасида аниқ фикр билдирмади. Goal.com хабар беришича, аргентиналик ҳужумчи отасининг вафотидан кейин жамоа сафига қайтганига қарамай, клуб унинг майдонга тушиш жадвалини ўзи белгилашига тўлиқ имкон бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жума кунги жамоа машғулотларидан сўнг ОАВ вакиллари билан мулоқот қилган Гуиллермо Ҳоёс жамоа сардорининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади. Лионель Месси яқинда Леагуес Куп мусобақаси доирасида Клуб Леон жамоасига қарши кечган ўйинда иккинчи бўлимда майдонга тушган эди. Ушбу учрашув футболчи отаси Хорхенинг фожиали вафотидан сўнг Росарио шаҳридан қайтганидан кейин содир бўлган эди.
Мураббийнинг изоҳлари ва футболчига кўрсатилаётган ёрдамКлуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўз сардорига оиласи даврида қайғуга берилиши учун етарли вақт беришга қатъий қарор қилган. Шунинг учун ҳам футболчининг асосий таркибга босқичма-босқич қайтиши жуда эҳтиёткорлик билан бошқарилмоқда.
Шанба куни бўлиб ўтадиган муҳим ўйин олдидан Лионель Мессининг иштироки ҳақидаги саволга жавоб берар экан, мураббий бу нозик масалага алоҳида эътибор талаб этилишини таъкидлади. Гуиллермо Ҳоёс футболчи бошидан кечираётган оғир ҳиссий зарба унинг фаолиятига таъсир қилиши табиий эканини қайд этди.
"Менча, Леонинг вазияти аста-секин ривожланиб бориши керак, чунки бу ерда жуда катта оғриқ бор", — деди Гуиллермо Ҳоёс журналистларга берган интервюсида.
Сокинлик ва инсоний фазилатларМураббийнинг фикрича, бундай вазиятда ортиқча босимсиз, сокинлик ва осойишталик муҳитини яратиш энг тўғри йўлдир. "Бу бир кунда ҳал бўладиган нарса эмас. Шунинг учун жимжитлик, хотиржамлик ва тинчлик энг маъқул йўл деб ўйлайман, токи у ўзининг шахсий лаҳзаларини топа олсин", дея қўшимча қилди у.
Гуиллермо Ҳоёс Лионель Мессининг футболчилик маҳоратидан ташқари, унинг инсоний фазилатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. У ўзини натижа талаб қилувчи мураббий эмас, балки оғир дамда елка тутувчи инсон сифатида кўрсатишини билдирди.
"Биз уни ҳар доим шу жимжитлик ичида қўллаб-қувватлашимиз керак. У ажойиб оилага эга бўлган ҳақиқатан ҳам ажойиб инсон. Буни аниқ айтмоқчиман, чунки бу каби одамлар ҳозирги дунёда кам учрайди", — деди мутахассис сўз якунида.
…