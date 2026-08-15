Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда

·40·Спорт
Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқда
Қисқача

Интер Маями бош мураббийи Гуиллермо Ҳоёс Лионель Мессининг MLS доирасидаги Нашвиллга қарши ҳал қилувчи баҳсда иштирок этиши ҳақида аниқ қарор айтмади. Аргентиналик ҳужумчи отаси Хорхенинг вафотидан кейин жамоага қайтган ва Клуб Леон билан ўйинда иккинчи бўлимда майдонга тушган. Клуб Месси асосий таркибга босқичма-босқич, унинг руҳий ҳолатини инобатга олган ҳолда қайтишини таъминламоқда.

Интер Маями бош мураббий Гуиллермо Ҳоёс жамоа етакчиси Лионель Мессининг MLS доирасидаги ҳал қилувчи Нашвиллга қарши баҳсда иштирок этиши борасида аниқ фикр билдирмади. Goal.com хабар беришича, аргентиналик ҳужумчи отасининг вафотидан кейин жамоа сафига қайтганига қарамай, клуб унинг майдонга тушиш жадвалини ўзи белгилашига тўлиқ имкон бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жума кунги жамоа машғулотларидан сўнг ОАВ вакиллари билан мулоқот қилган Гуиллермо Ҳоёс жамоа сардорининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади. Лионель Месси яқинда Леагуес Куп мусобақаси доирасида Клуб Леон жамоасига қарши кечган ўйинда иккинчи бўлимда майдонга тушган эди. Ушбу учрашув футболчи отаси Хорхенинг фожиали вафотидан сўнг Росарио шаҳридан қайтганидан кейин содир бўлган эди.

Мураббийнинг изоҳлари ва футболчига кўрсатилаётган ёрдам

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўз сардорига оиласи даврида қайғуга берилиши учун етарли вақт беришга қатъий қарор қилган. Шунинг учун ҳам футболчининг асосий таркибга босқичма-босқич қайтиши жуда эҳтиёткорлик билан бошқарилмоқда.

Шанба куни бўлиб ўтадиган муҳим ўйин олдидан Лионель Мессининг иштироки ҳақидаги саволга жавоб берар экан, мураббий бу нозик масалага алоҳида эътибор талаб этилишини таъкидлади. Гуиллермо Ҳоёс футболчи бошидан кечираётган оғир ҳиссий зарба унинг фаолиятига таъсир қилиши табиий эканини қайд этди.

"Менча, Леонинг вазияти аста-секин ривожланиб бориши керак, чунки бу ерда жуда катта оғриқ бор", — деди Гуиллермо Ҳоёс журналистларга берган интервюсида.

Сокинлик ва инсоний фазилатлар

Мураббийнинг фикрича, бундай вазиятда ортиқча босимсиз, сокинлик ва осойишталик муҳитини яратиш энг тўғри йўлдир. "Бу бир кунда ҳал бўладиган нарса эмас. Шунинг учун жимжитлик, хотиржамлик ва тинчлик энг маъқул йўл деб ўйлайман, токи у ўзининг шахсий лаҳзаларини топа олсин", дея қўшимча қилди у.

Гуиллермо Ҳоёс Лионель Мессининг футболчилик маҳоратидан ташқари, унинг инсоний фазилатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. У ўзини натижа талаб қилувчи мураббий эмас, балки оғир дамда елка тутувчи инсон сифатида кўрсатишини билдирди.

"Биз уни ҳар доим шу жимжитлик ичида қўллаб-қувватлашимиз керак. У ажойиб оилага эга бўлган ҳақиқатан ҳам ажойиб инсон. Буни аниқ айтмоқчиман, чунки бу каби одамлар ҳозирги дунёда кам учрайди", — деди мутахассис сўз якунида.

Лионель МессиИнтер МаямиMLSГуиллермо ҲоёсФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солдиБугун, 14:16Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даСимеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даБугун, 14:08Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиМикел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиБугун, 12:35Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?