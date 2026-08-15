Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилди

·0·Спорт
Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилди

Арсенал бош мураббийи Микел Артета амалдаги шартномасининг сўнгги йилига қадам қўйганига қарамай, клубдаги келажаги борасида мухлисларни тўлақонли ишонтирди. Мутахассис Лондон жамоасида ўзини бахтли ҳис қилаётганини ва барча музокаралар табиий равишда ўз вақтида ҳал этилишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ixbt.com ва етакчи спорт нашрлари хабар беришича, Артета жамоа билан 2019-йил декабридан буён самарали фаолият олиб бормоқда. Шу давр мобайнида у Англия Кубоги ва иккита Суперкубокни қўлга киритди, шунингдек, жамоани ўз тарихидаги иккинчи Чемпионлар лигаси финалига олиб чиқди.

Трансферлар биринчи ўринда турибди

Испаниялик мутахассис мавсумолди матбуот анжуманида мухлисларнинг хавотирларига барҳам бериб, ҳозирда клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг асосий эътибори ёзги трансфер бозорига қаратилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, шартнома муддати тугаётгани ҳозирча ҳеч қандай муаммо туғдирмайди ва тарафлар бу борада тўлиқ ўзаро тушунишга эга.

&лақуо;Мухлислар бу ҳақда ташвишланишлари шарт эмас, чунки мен шу ерда бўлишни хоҳлайман ва ўзимни жуда бахтли ҳис қиляпман&рақуо;, — деди Артета.

Манчестер Сити билан муҳим ўйин олдидан хотиржамлик

Клуб бошқаруви раиси Джош Кроенке май ойидаёқ янги шартнома имзолаш энг муҳим вазифалардан бири эканини таъкидлаган эди. Бироқ, мавсум очилиш учрашуви олдидан жамоада ҳеч қандай ваҳима сезилмаяпти, чунки Артета ва клуб раҳбарияти ўртасидаги қарашлар бир хил.

Артета Арсенал бошқарувидаги 353 та расмий ўйиндан 213 тасида ғалаба қозонишга муваффақ бўлган. Шунингдек, у мураббий сифатида 2020 ва 2023-йилларда пеналтилар сериясида Суперкубокни қўлга киритган тажрибага эга.

Олдинда эса Манчестер Сити қарши кечадиган баҳс турибди. Лондонликлар мазкур мусобақада ўз тарихидаги 18-чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган бўлиб, ҳозирча инглиз футболи тарихида фақат Манчестер Юнайтед бундан кўпроқ кубок ютган холос.

АрсеналМикел АртетаПремер-лигаФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиРеал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиБугун, 11:58Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаЖадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаБугун, 11:54Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?