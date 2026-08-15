Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилди
Арсенал бош мураббийи Микел Артета амалдаги шартномасининг сўнгги йилига қадам қўйганига қарамай, клубдаги келажаги борасида мухлисларни тўлақонли ишонтирди. Мутахассис Лондон жамоасида ўзини бахтли ҳис қилаётганини ва барча музокаралар табиий равишда ўз вақтида ҳал этилишини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ixbt.com ва етакчи спорт нашрлари хабар беришича, Артета жамоа билан 2019-йил декабридан буён самарали фаолият олиб бормоқда. Шу давр мобайнида у Англия Кубоги ва иккита Суперкубокни қўлга киритди, шунингдек, жамоани ўз тарихидаги иккинчи Чемпионлар лигаси финалига олиб чиқди.
Трансферлар биринчи ўринда турибдиИспаниялик мутахассис мавсумолди матбуот анжуманида мухлисларнинг хавотирларига барҳам бериб, ҳозирда клуб раҳбарияти ва мураббийлар штабининг асосий эътибори ёзги трансфер бозорига қаратилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, шартнома муддати тугаётгани ҳозирча ҳеч қандай муаммо туғдирмайди ва тарафлар бу борада тўлиқ ўзаро тушунишга эга.
&лақуо;Мухлислар бу ҳақда ташвишланишлари шарт эмас, чунки мен шу ерда бўлишни хоҳлайман ва ўзимни жуда бахтли ҳис қиляпман&рақуо;, — деди Артета.
Манчестер Сити билан муҳим ўйин олдидан хотиржамликКлуб бошқаруви раиси Джош Кроенке май ойидаёқ янги шартнома имзолаш энг муҳим вазифалардан бири эканини таъкидлаган эди. Бироқ, мавсум очилиш учрашуви олдидан жамоада ҳеч қандай ваҳима сезилмаяпти, чунки Артета ва клуб раҳбарияти ўртасидаги қарашлар бир хил.
Артета Арсенал бошқарувидаги 353 та расмий ўйиндан 213 тасида ғалаба қозонишга муваффақ бўлган. Шунингдек, у мураббий сифатида 2020 ва 2023-йилларда пеналтилар сериясида Суперкубокни қўлга киритган тажрибага эга.
Олдинда эса Манчестер Сити қарши кечадиган баҳс турибди. Лондонликлар мазкур мусобақада ўз тарихидаги 18-чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган бўлиб, ҳозирча инглиз футболи тарихида фақат Манчестер Юнайтед бундан кўпроқ кубок ютган холос.
…