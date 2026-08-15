Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?

·40·Спорт
Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?
Қисқача

Жавоҳир Синдаров Синқуефиелд Куп 2026 мусобақасининг 5-турида Сем Севиан билан дуранг ўйнади. У 2 очко билан турнир жадвалида 8-ўринни эгаллаб турибди. 5-турдан сўнг Уэсли Со 3,5 очко билан якка пешқадам бўлди, Фабиано Каруана ва Венсан Кеймер эса 3 очкодан жамғарган. 6-турда Синдаров қора доналарда Фабиано Каруанага қарши ўйнайди, учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00da бошланади.

АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича дунёнинг энг нуфузли Grand Chess Tour сериясининг якуний ҳал қилувчи босқичи — Sinquefield Cup 2026 мусобақаси қизғин паллага кирди.

Дунёнинг энг кучли 10 нафар супергроссмейстери иштирок этаётган мазкур мусобақа классик шахмат йўналишида 9 турдан иборат айланма тизимда бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган ёш гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров 5-турда америкалик Сэм Севианга қарши оқ доналарда баҳс олиб бориб, муросали дуранг қайд этди.

5-тур натижалари: Каруана ва Кеймердан муҳим ғалабалар

Бешинчи тур беллашувлари кескин ва муросасиз курашларга бой бўлди. Тур доирасида иккита баҳсда ғалаба қайд этилди:

  • Фабиано Каруана (АҚШ) ўз ҳамюрти Левон Аронянни оқ доналарда мағлуб этди;

  • Венсан Кеймер (Германия) нидерландиялик кучли гроссмейстер Аниш Гири устидан оқ доналарда зафар қучди;

  • Қолган барча партияларда, жумладан Синдаров — Севиан қарама-қаршилигида ҳам дуранг натижа қайд этилди.

Турнир жадвали: Уэсли Со якка пешқадам

5-тур якунларига кўра, мусобақа жадвалидаги ҳолат қуйидагича кўриниш олди:

  • 1. Уэсли Со (АҚШ) — 3,5 очко (якка пешқадам)

  • 2–5. Фабиано Каруана (АҚШ) — 3 очко

  • 2–5. Венсан Кеймер (Германия) — 3 очко

  • 2–5. Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) — 3 очко

  • 2–5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3 очко

  • 6–7. Левон Аронян (АҚШ) — 2,5 очко

  • 6–7. Сэм Севиан (АҚШ) — 2,5 очко

  • 8. Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2 очко

  • 9. Аниш Гири (Нидерландия) — 1,5 очко

  • 10. Йорден ван Форест (Нидерландия) — 1 очко

Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?

6-турда катта синов: Синдаров Каруанага қарши

Турнир тақвимига кўра, бугун иштирокчилар учун расмий дам олиш куни деб эълон қилинган.

Эртага бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи 6-турда Жавоҳир Синдаров қора доналарда АҚШнинг биринчи рақамли шахматчиси Фабиано Каруанага қарши доска қаршисига ўтиради. Учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Жавоҳир СиндаровФабиано КаруанаСент-ЛуисСинкифилд Кап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Бугун, 14:263 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солдиБугун, 14:16Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даСимеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даБугун, 14:08Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаЛионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаБугун, 13:36Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиМикел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?