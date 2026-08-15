Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?
Жавоҳир Синдаров Синқуефиелд Куп 2026 мусобақасининг 5-турида Сем Севиан билан дуранг ўйнади. У 2 очко билан турнир жадвалида 8-ўринни эгаллаб турибди. 5-турдан сўнг Уэсли Со 3,5 очко билан якка пешқадам бўлди, Фабиано Каруана ва Венсан Кеймер эса 3 очкодан жамғарган. 6-турда Синдаров қора доналарда Фабиано Каруанага қарши ўйнайди, учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00da бошланади.
АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида шахмат бўйича дунёнинг энг нуфузли Grand Chess Tour сериясининг якуний ҳал қилувчи босқичи — Sinquefield Cup 2026 мусобақаси қизғин паллага кирди.
Дунёнинг энг кучли 10 нафар супергроссмейстери иштирок этаётган мазкур мусобақа классик шахмат йўналишида 9 турдан иборат айланма тизимда бўлиб ўтмоқда. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган ёш гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров 5-турда америкалик Сэм Севианга қарши оқ доналарда баҳс олиб бориб, муросали дуранг қайд этди.
5-тур натижалари: Каруана ва Кеймердан муҳим ғалабалар
Бешинчи тур беллашувлари кескин ва муросасиз курашларга бой бўлди. Тур доирасида иккита баҳсда ғалаба қайд этилди:
Фабиано Каруана (АҚШ) ўз ҳамюрти Левон Аронянни оқ доналарда мағлуб этди;
Венсан Кеймер (Германия) нидерландиялик кучли гроссмейстер Аниш Гири устидан оқ доналарда зафар қучди;
Қолган барча партияларда, жумладан Синдаров — Севиан қарама-қаршилигида ҳам дуранг натижа қайд этилди.
Турнир жадвали: Уэсли Со якка пешқадам
5-тур якунларига кўра, мусобақа жадвалидаги ҳолат қуйидагича кўриниш олди:
1. Уэсли Со (АҚШ) — 3,5 очко (якка пешқадам)
2–5. Фабиано Каруана (АҚШ) — 3 очко
2–5. Венсан Кеймер (Германия) — 3 очко
2–5. Рамешбабу Праггнанандҳа (Ҳиндистон) — 3 очко
2–5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3 очко
6–7. Левон Аронян (АҚШ) — 2,5 очко
6–7. Сэм Севиан (АҚШ) — 2,5 очко
8. Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 2 очко
9. Аниш Гири (Нидерландия) — 1,5 очко
10. Йорден ван Форест (Нидерландия) — 1 очко
6-турда катта синов: Синдаров Каруанага қарши
Турнир тақвимига кўра, бугун иштирокчилар учун расмий дам олиш куни деб эълон қилинган.
Эртага бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи 6-турда Жавоҳир Синдаров қора доналарда АҚШнинг биринчи рақамли шахматчиси Фабиано Каруанага қарши доска қаршисига ўтиради. Учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00да старт олади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…