Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...

·0·Спорт
Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...

Дунё яккакураш ихлосмандлари интиқлик билан кутган навбатдаги улкан оқшом етиб келди. Эртага тонг саҳарда АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги муҳташам аренада UFC промоушенининг навбатдаги рақамли турнири — UFC 330 бўлиб ўтади.

Кечанинг марказий жангида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев биринчи рақамли даъвогар, мағлубият нималигини билмай келаётган ирландиялик юлдуз Йен Мачадо Гэррига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилади.

2 та камар жанги ва кучли асосий кард

Оқшом дастури бир қатор муҳим ва шиддатли тўқнашувларга бой:

  • Ко-мейн эвент (Аёллар минимал вазни): Амалдаги чемпион Маккензи Дёрн рейтингда 5-ўринни эгаллаб турган Жиллиан Робертсонга қарши октагонга кўтарилади;

  • Фахрийлар ва юлдузлар тўқнашуви: Енгил вазнда октагон фахрийси Эдсон Барбоза хавфли Эстебан Рибовичга қарши куч синашади. Ўрта вазнда эса Мансур Абдул-Малик ва Дастин Штольцфус баҳси мухлислар эътиборида бўлади;

  • Сўнгги лаҳзадаги ўзгариш: Чарльз Жонсоннинг рақиби Хосе Очоа турнирга уч кун қолганда кутилмаганда сафдан чиқди. Унинг ўрнига UFC дебютанти Эдуардо Энрике (Чаполин) қисқа муддатда жангга рози бўлди ва тўқнашув 59 кг гача бўлган оралиқ вазнда ўтказиладиган бўлди;

  • Марказий Осиё дербиси: Турнирнинг дастлабки жангини қирғизистонлик машҳур жангчи Миқтибек Оролбай америкалик тажрибали Жеремия Уэллсга қарши баҳс билан очиб беради.

Турнир қачон ва қайси вақтда бошланади?

Ўзбекистонлик мухлислар жангларни қуйидаги вақтлар бўйича томоша қилишлари мумкин:

  • Прелим (дастлабки) кард: Тошкент вақти билан тунги соат 02:30 да старт олади;

  • Асосий кард (Main Card): Тонгги соат 06:00 да бошланади. Махачев ва Гэрри ўртасидаги марказий жанг тахминан соат 08:00 атрофида кутилмоқда.

UFC 330 турнирининг тўлиқ жанглар карди:

Асосий кард:

  • Ярим ўрта вазн (Марказий жанг): Ислам Махачев (чемпион) — Йен Мачадо Гэрри (#1)

  • Аёллар минимал вазни: Маккензи Дёрн (чемпион) — Жиллиан Робертсон (#5)

  • Енгил вазн: Жейлин Тёрнер — Кауэ Фернандес

  • Ўрта вазн: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус

  • Енгил вазн: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович

Прелим кард:

  • Ярим ўрта вазн: Чиди Нжокуани — Хоэль Альварес

  • Оралиқ вазн (59 кг): Чарльз Жонсон — Эдуардо Энрике (Чаполин)

  • Ўрта вазн: Донте Жонсон — Эрик Макконико

  • Ўрта вазн: Висенте Луке — Трешон Гор

  • Ярим оғир вазн: Рафаэль Тобиас — Лукас Фернандо

  • Ярим ўрта вазн: Нил Мэгни — Рамиз Брахимай

  • Ярим ўрта вазн: Жеремия Уэллс — Миқтибек Оролбай

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Бугун, 14:213 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солдиБугун, 14:16Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даСимеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даБугун, 14:08Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаЛионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаБугун, 13:36Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39Микел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиМикел Артета Арсенал мухлисларини шартнома масаласида хотиржам қилдиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?