Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...
Дунё яккакураш ихлосмандлари интиқлик билан кутган навбатдаги улкан оқшом етиб келди. Эртага тонг саҳарда АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги муҳташам аренада UFC промоушенининг навбатдаги рақамли турнири — UFC 330 бўлиб ўтади.
Кечанинг марказий жангида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев биринчи рақамли даъвогар, мағлубият нималигини билмай келаётган ирландиялик юлдуз Йен Мачадо Гэррига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
2 та камар жанги ва кучли асосий кард
Оқшом дастури бир қатор муҳим ва шиддатли тўқнашувларга бой:
Ко-мейн эвент (Аёллар минимал вазни): Амалдаги чемпион Маккензи Дёрн рейтингда 5-ўринни эгаллаб турган Жиллиан Робертсонга қарши октагонга кўтарилади;
Фахрийлар ва юлдузлар тўқнашуви: Енгил вазнда октагон фахрийси Эдсон Барбоза хавфли Эстебан Рибовичга қарши куч синашади. Ўрта вазнда эса Мансур Абдул-Малик ва Дастин Штольцфус баҳси мухлислар эътиборида бўлади;
Сўнгги лаҳзадаги ўзгариш: Чарльз Жонсоннинг рақиби Хосе Очоа турнирга уч кун қолганда кутилмаганда сафдан чиқди. Унинг ўрнига UFC дебютанти Эдуардо Энрике (Чаполин) қисқа муддатда жангга рози бўлди ва тўқнашув 59 кг гача бўлган оралиқ вазнда ўтказиладиган бўлди;
Марказий Осиё дербиси: Турнирнинг дастлабки жангини қирғизистонлик машҳур жангчи Миқтибек Оролбай америкалик тажрибали Жеремия Уэллсга қарши баҳс билан очиб беради.
Турнир қачон ва қайси вақтда бошланади?
Ўзбекистонлик мухлислар жангларни қуйидаги вақтлар бўйича томоша қилишлари мумкин:
Прелим (дастлабки) кард: Тошкент вақти билан тунги соат 02:30 да старт олади;
Асосий кард (Main Card): Тонгги соат 06:00 да бошланади. Махачев ва Гэрри ўртасидаги марказий жанг тахминан соат 08:00 атрофида кутилмоқда.
UFC 330 турнирининг тўлиқ жанглар карди:
Асосий кард:
Ярим ўрта вазн (Марказий жанг): Ислам Махачев (чемпион) — Йен Мачадо Гэрри (#1)
Аёллар минимал вазни: Маккензи Дёрн (чемпион) — Жиллиан Робертсон (#5)
Енгил вазн: Жейлин Тёрнер — Кауэ Фернандес
Ўрта вазн: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штольцфус
Енгил вазн: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович
Прелим кард:
Ярим ўрта вазн: Чиди Нжокуани — Хоэль Альварес
Оралиқ вазн (59 кг): Чарльз Жонсон — Эдуардо Энрике (Чаполин)
Ўрта вазн: Донте Жонсон — Эрик Макконико
Ўрта вазн: Висенте Луке — Трешон Гор
Ярим оғир вазн: Рафаэль Тобиас — Лукас Фернандо
Ярим ўрта вазн: Нил Мэгни — Рамиз Брахимай
Ярим ўрта вазн: Жеремия Уэллс — Миқтибек Оролбай
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…