Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлари

·0·Авто
Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлари

Йиллар давомида қаровсиз қолган ва мох босган эски автомобилларни минимал воситалар ёрдамида қайтадан ҳаракатга келтириш жараёни бугунги кунда автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Интернет ва ижтимоий тармоқлар бундай ноодатий тиклаш ишларини бутун дунёга намойиш этиш учун қулай платформага айланган. Хусусан, ixbt.com маълумотига кўра, профессионал механиклар иштирокидаги шундай лойиҳалар миллионлаб томошабинларни ўзига жалб қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Машҳур автомобил блогерлари ва усталар эскирган транспорт воситаларини буткул мукаммал ҳолатга келтиришдан кўра, уларни оддий шароитда оёққа турғазиш завқлироқ эканини кўрсатиб беришмоқда. Масалан, Миннесота штатидан бўлган тажрибали механик Дерек Биери ўзининг Висе Грип Гараге лойиҳаси орқали узоқ йиллар давомида унутилиб кетган классик автомобилларни топиб, уларни қисқа фурсатда ишга тушириш жараёнини муваффақиятли ёритиб келади.

Эски машиналарга иккинчи нафас бериш

Бундай тиклаш ишларининг асосий ўзига хослиги шундаки, мутахассислар қимматбаҳо жиҳозлар ёки махсус шароитлардан фойдаланишмайди. Одатда, иш жараёни энг оддий қўл асбоблари ва бошланғич эҳтиёт қисмлар билан чекланади. Йиллар давомида ҳаракациз турган машинанинг ёнилғи линияларини алмаштириш, шиналарни дамлаш ва двигателни тозалаш орқали уни минглаб километрлик масофага тайёрлаш мумкинлиги кўпчиликни ҳайратда қолдиради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, профессионал реставрация марказларидаги мукаммал ишлов берилган автомобилларга қараганда, гараж шароитида жонлантирилган эски темир тулпорлар ўзига хос тарихга ва характерга эга бўлади. Уларни қайта тиклаш жараёни нафақат техник билимни, балки автомобил тарихига бўлган чуқур ҳурматни ҳам талаб қилади. Бу каби лойиҳалар оддий механикани чинакам санъат даражасига кўтаради.

АвтомобилКлассикРеставрацияМеханикГараж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиНатионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиБугун, 11:52Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиБугун, 00:29Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиБугун, 00:22Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиКеча, 23:56Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиКеча, 23:30Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиLamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди