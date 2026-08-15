Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олди

·0·Спорт
Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олди

Англиянинг Ливерпул клуби эгалари Фенвай Sportс Гроуп (ФСГ) жамоанинг озчиликдаги аксиялари сотилганини расман эълон қилди. Ушбу кутилмаган молиявий битим доирасида дунёга машҳур миллиардер Jeff Bezos қўллаб-қувватлаётган 1892 Ҳолдингс консорсиуми мерсисайдликлар сафга қўшилди. Мазкур стратегик инвестиция клубнинг ҳам майдонда, ҳам унинг ташқарисидаги узоқ муддатли ривожланиш мақсадларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва хорижий ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, янги тузилган консорсиумга Амит Бҳатиа раҳбарлик қилади. Мазкур гуруҳ глобал бизнес, технологиялар ва инвестиция соҳаларининг етакчи мутахассисларини бирлаштирган. Нуфузли инвесторлар қаторида Миттал Оила Трустлари ва K5 Sportс жамғармаси муҳим молиявий кўмак кўрсатгани қайд этилган.

Jeff Bezos ва янги инвесторларнинг иштироки

Мазкур йирик битимдаги энг диққатга сазовор жиҳат — миллиардер Jeff Bezosнинг K5 Sportс фонди орқали асосий инвестор сифатида қатнашишидир. Шунингдек, Элаине ва Эдуардо Савериннинг оилавий оффиси бўлган ЭЕ Капитал ҳам стратегик инвестицияга ўз ҳиссасини қўшган. Ушбу ҳамкорлик клубнинг молиявий имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.

Янги инвесторларнинг келишига қарамай, Энфилддаги асосий эгалик тузилмаси кескин ўзгариб кетмайди. ФСГ компанияси Ливерпул клубининг назорат пакетини ўзида сақлаб қолишини ва бошқарувни давом эттиришини тасдиқлади. Консорсиум ҳамкорлари ФСГ ва клубнинг амалдаги раҳбарияти билан яқиндан ишлаб, жамоа манфаатларига хизмат қиладиган янги имкониятларни баҳолайди.

ФСГ раҳбариятининг муносабати

ФСГ президенти Майк Гордон клубнинг узоқ муддатли стратегияси ҳақида гапирар экан, шундай деди: &лдқуо;Ливерпул доимо бир мавсумдан нарироқни ўйлаб, клубнинг узоқ муддатли манфаатларини кўзлаган ҳолда қарорлар қабул қилиш асосида қурилган. Бундай ёндашув бутун дунёдаги ҳурматга сазовор инвесторлар ва бизнес етакчиларининг эътиборини тортишда давом этмоқда&рдқуо;.

Гордоннинг қўшимча қилишича, янги инвесторлар Энфилддаги мавжуд қарашларга тўла мос келади. У консорсиум ФСГ томонидан аллақачон яратилган мустаҳкам пойдеворни янада мустаҳкамлашига тўлиқ ишонч билдирди. Томонлар биргаликда Англия Премер-лигаси гигантининг келажаги устида иш олиб боришини таъкидлашди.

ЛиверпоолJeff BezosФСГАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиИспания чемпионатининг илк турида Барселона ва Реал Мадрид нима учун майдонга тушмайдиБугун, 12:14Челси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиЧелси ёш ҳужумчиси Дастан Сатпаевни Бернлига ижара бердиБугун, 12:11Реал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиРеал Мадрид трансфер бозорида фаоллашиб, таркибни тубдан янгиладиБугун, 11:58Жадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаЖадон Санчо фаолиятини хорижда давом эттиришни афзал кўрмоқдаБугун, 11:54Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларБугун, 10:28Ўзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиЎзбек бокси афсонасидан жудо бўлди: «Тошкент йўлбарси» Руфат Рисқиев вафот этдиБугун, 09:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?