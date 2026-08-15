Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олди
Англиянинг Ливерпул клуби эгалари Фенвай Sportс Гроуп (ФСГ) жамоанинг озчиликдаги аксиялари сотилганини расман эълон қилди. Ушбу кутилмаган молиявий битим доирасида дунёга машҳур миллиардер Jeff Bezos қўллаб-қувватлаётган 1892 Ҳолдингс консорсиуми мерсисайдликлар сафга қўшилди. Мазкур стратегик инвестиция клубнинг ҳам майдонда, ҳам унинг ташқарисидаги узоқ муддатли ривожланиш мақсадларини қўллаб-қувватлашга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва хорижий ОАВ тарқатган маълумотларга кўра, янги тузилган консорсиумга Амит Бҳатиа раҳбарлик қилади. Мазкур гуруҳ глобал бизнес, технологиялар ва инвестиция соҳаларининг етакчи мутахассисларини бирлаштирган. Нуфузли инвесторлар қаторида Миттал Оила Трустлари ва K5 Sportс жамғармаси муҳим молиявий кўмак кўрсатгани қайд этилган.
Jeff Bezos ва янги инвесторларнинг иштирокиМазкур йирик битимдаги энг диққатга сазовор жиҳат — миллиардер Jeff Bezosнинг K5 Sportс фонди орқали асосий инвестор сифатида қатнашишидир. Шунингдек, Элаине ва Эдуардо Савериннинг оилавий оффиси бўлган ЭЕ Капитал ҳам стратегик инвестицияга ўз ҳиссасини қўшган. Ушбу ҳамкорлик клубнинг молиявий имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.
Янги инвесторларнинг келишига қарамай, Энфилддаги асосий эгалик тузилмаси кескин ўзгариб кетмайди. ФСГ компанияси Ливерпул клубининг назорат пакетини ўзида сақлаб қолишини ва бошқарувни давом эттиришини тасдиқлади. Консорсиум ҳамкорлари ФСГ ва клубнинг амалдаги раҳбарияти билан яқиндан ишлаб, жамоа манфаатларига хизмат қиладиган янги имкониятларни баҳолайди.
ФСГ раҳбариятининг муносабатиФСГ президенти Майк Гордон клубнинг узоқ муддатли стратегияси ҳақида гапирар экан, шундай деди: &лдқуо;Ливерпул доимо бир мавсумдан нарироқни ўйлаб, клубнинг узоқ муддатли манфаатларини кўзлаган ҳолда қарорлар қабул қилиш асосида қурилган. Бундай ёндашув бутун дунёдаги ҳурматга сазовор инвесторлар ва бизнес етакчиларининг эътиборини тортишда давом этмоқда&рдқуо;.
Гордоннинг қўшимча қилишича, янги инвесторлар Энфилддаги мавжуд қарашларга тўла мос келади. У консорсиум ФСГ томонидан аллақачон яратилган мустаҳкам пойдеворни янада мустаҳкамлашига тўлиқ ишонч билдирди. Томонлар биргаликда Англия Премер-лигаси гигантининг келажаги устида иш олиб боришини таъкидлашди.
…