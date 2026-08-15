Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?
Ромелу Лукаку Италиянинг «Наполи» клубини тарк этиб, Истанбулнинг «Фенербаҳче» жамоасига расман ўтди. 33 ёшли ҳужумчи янги жамоасига мослашиш ва мухлислар билан бевосита мулоқот қилиш учун душанбадан турк тили дарсларини бошлашини, 3–4 ой ичида туркчада бемалол гаплашишни мақсад қилганини айтди.
Европа футболи юлдузи, бельгиялик тажрибали ҳужумчи Ромелу Лукаку Италиянинг «Наполи» клубини тарк этиб, Истанбулнинг «Фенербаҳче» жамоаси сафига расман кўчиб ўтди.
33 ёшли ҳужумчи янги клубига келиб қўшилганидан сўнг клуб расмий YouTube каналига берган илк кенг қамровли интервьюсида фақат гол уриш билан чекланмай, турк маданияти ва мухлислари билан яқинлашиш ниятида эканини маълум қилди.
«Душанбадан турк тили дарсларини бошлайман»
Лукаку жамоага тезроқ мослашиш ва маҳаллий мухлислар билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш учун тил ўрганишни мақсад қилган:
«Менимча, душанба куниданоқ дарсларга киришаман. Турк тилини ўрганмоқчиман. Фаолиятим давомида тўп сурган ҳар бир клубда одамлар билан уларнинг ўз тилида мулоқот қилишни хоҳлаганман.
Умид қиламанки, 3–4 ой ичида туркчада бемалол гаплаша оламан. Бу осон бўлмайди, аммо мақсадимга эришиш учун қўлимдан келган барчасини қиламан».
«Бу трансферни бир ой кутдим»: Болалик орзуси ва оилавий тарих
Бельгиялик ҳужумчи Истанбулга кўчиб ўтиш қарори нафақат спорт амбициялари, балки оилавий ришталар билан ҳам чамбарчас боғлиқлигини таъкидлади:
Иккинчи уй: Лукакунинг отаси 1996 йилда Туркия чемпионатида тўп сурган. Ҳужумчи болалик йилларини эслаб: «Отам шу ерда ўйнагани сабаб бу гўзал мамлакат мен учун иккинчи уйдек. Ўша кунларни жуда яхши эслайман, айнан ўша пайтда профессионал футболчи бўлишга қатъий қарор қилгандим», — дея таъкидлади.
Оилавий анъана: Унинг укаси Жордан Лукаку ҳам ўз вақтида Туркияда фаолият юритган. Ромелунинг ўзи эса бундан аввал Туркиядаги ягона расмий баҳсини айнан «Фенербаҳче»нинг уй стадиони — «Шюкрю Сараджоғлу»да ўтказган эди;
Узоқ кутилган қадам: Футболчи бир ойдан буён давом этган музокаралар муваффақиятли якунланганидан ва буюк тарихга эга клуб либосини кийишдан фахрланишини билдирди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…