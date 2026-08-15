Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?

·41·Спорт
Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?
Қисқача

Ромелу Лукаку Италиянинг «Наполи» клубини тарк этиб, Истанбулнинг «Фенербаҳче» жамоасига расман ўтди. 33 ёшли ҳужумчи янги жамоасига мослашиш ва мухлислар билан бевосита мулоқот қилиш учун душанбадан турк тили дарсларини бошлашини, 3–4 ой ичида туркчада бемалол гаплашишни мақсад қилганини айтди.

Европа футболи юлдузи, бельгиялик тажрибали ҳужумчи Ромелу Лукаку Италиянинг «Наполи» клубини тарк этиб, Истанбулнинг «Фенербаҳче» жамоаси сафига расман кўчиб ўтди.

33 ёшли ҳужумчи янги клубига келиб қўшилганидан сўнг клуб расмий YouTube каналига берган илк кенг қамровли интервьюсида фақат гол уриш билан чекланмай, турк маданияти ва мухлислари билан яқинлашиш ниятида эканини маълум қилди.

«Душанбадан турк тили дарсларини бошлайман»

Лукаку жамоага тезроқ мослашиш ва маҳаллий мухлислар билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш учун тил ўрганишни мақсад қилган:

«Менимча, душанба куниданоқ дарсларга киришаман. Турк тилини ўрганмоқчиман. Фаолиятим давомида тўп сурган ҳар бир клубда одамлар билан уларнинг ўз тилида мулоқот қилишни хоҳлаганман.

Умид қиламанки, 3–4 ой ичида туркчада бемалол гаплаша оламан. Бу осон бўлмайди, аммо мақсадимга эришиш учун қўлимдан келган барчасини қиламан».

«Бу трансферни бир ой кутдим»: Болалик орзуси ва оилавий тарих

Бельгиялик ҳужумчи Истанбулга кўчиб ўтиш қарори нафақат спорт амбициялари, балки оилавий ришталар билан ҳам чамбарчас боғлиқлигини таъкидлади:

  • Иккинчи уй: Лукакунинг отаси 1996 йилда Туркия чемпионатида тўп сурган. Ҳужумчи болалик йилларини эслаб: «Отам шу ерда ўйнагани сабаб бу гўзал мамлакат мен учун иккинчи уйдек. Ўша кунларни жуда яхши эслайман, айнан ўша пайтда профессионал футболчи бўлишга қатъий қарор қилгандим», — дея таъкидлади.

  • Оилавий анъана: Унинг укаси Жордан Лукаку ҳам ўз вақтида Туркияда фаолият юритган. Ромелунинг ўзи эса бундан аввал Туркиядаги ягона расмий баҳсини айнан «Фенербаҳче»нинг уй стадиони — «Шюкрю Сараджоғлу»да ўтказган эди;

  • Узоқ кутилган қадам: Футболчи бир ойдан буён давом этган музокаралар муваффақиятли якунланганидан ва буюк тарихга эга клуб либосини кийишдан фахрланишини билдирди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ромелу ЛукакуФенербахчеНаполиИстанбулYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиМикель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиБугун, 16:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?