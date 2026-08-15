Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушади
Европа футболининг нуфузли жамоалари янги мавсумолди тайёргарликларининг ҳал қилувчи босқичига киришди. Goal.com хабар беришича, бугун Полшанинг Вроцлав шаҳрида Манчестер Юнайтед ҳамда Милан клублари ўзаро ўртоқлик учрашувида куч синовлашади. Мазкур тўқнашув ҳар икки мураббий учун мавсум олдидан сўнгги муҳим синов вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу баҳс Рубен Аморим бошчилигидаги Милан жамоаси учун А Сериядаги дебют ўйини олдидан охирги тайёргарлик босқичи ҳисобланади. Миланликлар 23-август куни ХХИ аср тақвимига кўра ўзининг дастлабки расмий ўйинини "Торино"га қарши ўтказади. Бироқ жамоа ҳозирги кунда жиддий кадрлар муаммоси ва трансфербозликдаги ўзгаришлар гирдобида қолган.
Таркибдаги йўқотишлар ва янги харидларМанбага кўра, миланликлар таркибида жароҳатлар ва техник қарорлар сабабли бир қатор асосий футболчилар майдонга туша олмайди. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби ўйинчилар бош мураббий режасига кирмагани сабабли қайдномадан четда қолган. Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли даражадаги жароҳатлари боис бу сафардан четда қолишга мажбур бўлган.
Шунга қарамай, мазкур учрашувда Милан сафида янги трансфер — ёзги трансфер ойнасининг ва клуб тарихидаги энг қимматбаҳо хариди бўлган Гончало Ramос норасмий дебютини ўтказиши кутилмоқда. Унинг ҳужум чизиғидаги ҳаракатлари жамоа мухлислари учун катта қизиқиш уйғотмоқда.
Томонларнинг еҳтимолий таркиблариМайдонга тушиши кутилаётган футболчилар рўйхати мутахассислар еътиборини тортмоқда. Майдон егалари — Манчестер Юнайтед жамоасини Майкл Керрик бошқариб бормоқда ва унинг шогирдлари 4-2-3-1 тактик схемасидан фойдаланиши кутилмоқда:
- Дарвозабон: Ламменс
- Ҳимоячилар: Далот, Магуайр, Ҳеавен, Шоу
- Ярим ҳимоячилар: Тиелеманс, Сантос, Диалло, Бруно Фернандес, Кунҳа
- Ҳужумчи: Мбеумо
Еслатиб ўтамиз, Милан ёзги тайёргарлик доирасида аввалроқ Перт дербисида "Интер" билан дуранг ўйнаган, Индонезияда эса "Челси"га йирик 3:0 ҳисобида мағлуб бўлган еди. Полшада кечадиган ушбу учрашув миланликлар учун хатоларни тўғрилаш ва А Серия старти олдидан ўзига бўлган ишончни тиклаш учун сўнгги имконият бўлади.
…