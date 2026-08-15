Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушади

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушади

Европа футболининг нуфузли жамоалари янги мавсумолди тайёргарликларининг ҳал қилувчи босқичига киришди. Goal.com хабар беришича, бугун Полшанинг Вроцлав шаҳрида Манчестер Юнайтед ҳамда Милан клублари ўзаро ўртоқлик учрашувида куч синовлашади. Мазкур тўқнашув ҳар икки мураббий учун мавсум олдидан сўнгги муҳим синов вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу баҳс Рубен Аморим бошчилигидаги Милан жамоаси учун А Сериядаги дебют ўйини олдидан охирги тайёргарлик босқичи ҳисобланади. Миланликлар 23-август куни ХХИ аср тақвимига кўра ўзининг дастлабки расмий ўйинини "Торино"га қарши ўтказади. Бироқ жамоа ҳозирги кунда жиддий кадрлар муаммоси ва трансфербозликдаги ўзгаришлар гирдобида қолган.

Таркибдаги йўқотишлар ва янги харидлар

Манбага кўра, миланликлар таркибида жароҳатлар ва техник қарорлар сабабли бир қатор асосий футболчилар майдонга туша олмайди. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби ўйинчилар бош мураббий режасига кирмагани сабабли қайдномадан четда қолган. Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли даражадаги жароҳатлари боис бу сафардан четда қолишга мажбур бўлган.

Шунга қарамай, мазкур учрашувда Милан сафида янги трансфер — ёзги трансфер ойнасининг ва клуб тарихидаги энг қимматбаҳо хариди бўлган Гончало Ramос норасмий дебютини ўтказиши кутилмоқда. Унинг ҳужум чизиғидаги ҳаракатлари жамоа мухлислари учун катта қизиқиш уйғотмоқда.

Томонларнинг еҳтимолий таркиблари

Майдонга тушиши кутилаётган футболчилар рўйхати мутахассислар еътиборини тортмоқда. Майдон егалари — Манчестер Юнайтед жамоасини Майкл Керрик бошқариб бормоқда ва унинг шогирдлари 4-2-3-1 тактик схемасидан фойдаланиши кутилмоқда:

  • Дарвозабон: Ламменс
  • Ҳимоячилар: Далот, Магуайр, Ҳеавен, Шоу
  • Ярим ҳимоячилар: Тиелеманс, Сантос, Диалло, Бруно Фернандес, Кунҳа
  • Ҳужумчи: Мбеумо
Ўз навбатида, Рубен Аморим бошчилигидаги Милан эса 3-4-2-1 схемаси бўйича саф тортиши тахмин қилинмоқда. Ушбу баҳс ҳар икки мураббий учун янги ғояларни синовдан ўтказиш ва расмий ўйинлар олдидан оптимал таркибни аниқлаб олиш имкониятини беради.

Еслатиб ўтамиз, Милан ёзги тайёргарлик доирасида аввалроқ Перт дербисида "Интер" билан дуранг ўйнаган, Индонезияда эса "Челси"га йирик 3:0 ҳисобида мағлуб бўлган еди. Полшада кечадиган ушбу учрашув миланликлар учун хатоларни тўғрилаш ва А Серия старти олдидан ўзига бўлган ишончни тиклаш учун сўнгги имконият бўлади.

Манчестер ЮнайтедАК МиланФутболЎртоқлик ўйиниА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиМикель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиБугун, 16:44 Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди? Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?Бугун, 16:41Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиФерран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиБугун, 16:35Ферран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотдиФерран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотдиБугун, 15:39Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиАлан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилдиБугун, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?