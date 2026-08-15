Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирди
Ферран Торреснинг Пари Сен-Жермен жамоасига трансфери расман эълон қилинди ва у Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар рўйхатида бешинчи ўринни эгаллади. Mundo Deportivo маълумотига кўра, трансфер каталонияликлар ғазнасига тахминан 50 миллион евро келтиради. Барселона футболчини аввал Манчестер Сити клубидан 55 миллион евро кафолатланган сумма ва яна 10 миллион евро бонуслар эвазига сотиб олганди.
Испаниянинг Барселона клуби ўзининг 26 ёшли ҳужумчиси Ферран Торреснинг Пари Сен-Жермен жамоасига трансфер қилинганини расман эълон қилди. Ушбу ўтиш футболчининг Каталониядаги фаолиятига якун ясаш билан бирга, клуб тарихидаги энг йирик молиявий битимлардан бирига айланди ва уни рекордчиларнинг элита доирасига олиб кирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрининг маълумотига кўра, ушбу трансфер каталонияликлар ғазнасига тахминан 50 миллион евро келтириб чиқаради. Натижада Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар рўйхатида фахрли бешинчи ўринни эгаллади.
Аслида футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди. Бироқ испаниялик юлдуз ўз фаолиятида янги чақирувларни синаб кўришни истаган ва вазиятнинг бундай тус олиши томонлар учун манфаатли келишувга замин яратган.
Молиявий фойда ва трансфер тафсилотлариМазкур трансфер орқали Барселона аввалроқ Манчестер Сити клубидан футболчини сотиб олиш учун сарфланган маблағнинг катта қисмини қайтариб олишга муваффақ бўлди. Эслатиб ўтамиз, каталонияликлар уни 55 миллион евро кафолатланган сумма ва яна 10 миллион евро бонуслар эвазига ўз сафига қўшиб олганди.
Қўлга киритилган бу маблағ ёзги трансферлар мавсуми олдидан таркибни янада кучайтиришни режалаштираётган Барселона раҳбарияти учун айни муддао бўлди. Клуб ҳам, футболчининг ўзи ҳам бу ўзгаришдан ютиб чиқди — жамоа керакли молиявий ресурсга эга бўлди, ўйинчи эса янги муҳитда ўзини кўрсатиш имкониятини қўлга киритди.
Клуб тарихидаги энг йирик сотувларБарселона трансферлар тарихи шуни кўрсатадики, клуб ўз етакчиларини ҳар доим юқори нархларда сотган. Ушбу рўйхатнинг мутлақ рекордчиси сифатида бразилиялик ҳужумчи Неймар қайд этилган.
2017-йилнинг ёзида Пари Сен-Жермен футболчининг шартномасидаги товвон пулини тўлаб, уни Франсияга олиб кетган эди. Ўша вақтда амалга оширилган 222 миллион евролик бу трансфер бугунги кунгача жаҳон футболи тарихидаги энг қиммат келишув бўлиб қолмоқда.
…