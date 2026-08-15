Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирди

·46·Спорт
Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирди
Қисқача

Ферран Торреснинг Пари Сен-Жермен жамоасига трансфери расман эълон қилинди ва у Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар рўйхатида бешинчи ўринни эгаллади. Mundo Deportivo маълумотига кўра, трансфер каталонияликлар ғазнасига тахминан 50 миллион евро келтиради. Барселона футболчини аввал Манчестер Сити клубидан 55 миллион евро кафолатланган сумма ва яна 10 миллион евро бонуслар эвазига сотиб олганди.

Испаниянинг Барселона клуби ўзининг 26 ёшли ҳужумчиси Ферран Торреснинг Пари Сен-Жермен жамоасига трансфер қилинганини расман эълон қилди. Ушбу ўтиш футболчининг Каталониядаги фаолиятига якун ясаш билан бирга, клуб тарихидаги энг йирик молиявий битимлардан бирига айланди ва уни рекордчиларнинг элита доирасига олиб кирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрининг маълумотига кўра, ушбу трансфер каталонияликлар ғазнасига тахминан 50 миллион евро келтириб чиқаради. Натижада Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар рўйхатида фахрли бешинчи ўринни эгаллади.

Аслида футболчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди. Бироқ испаниялик юлдуз ўз фаолиятида янги чақирувларни синаб кўришни истаган ва вазиятнинг бундай тус олиши томонлар учун манфаатли келишувга замин яратган.

Молиявий фойда ва трансфер тафсилотлари

Мазкур трансфер орқали Барселона аввалроқ Манчестер Сити клубидан футболчини сотиб олиш учун сарфланган маблағнинг катта қисмини қайтариб олишга муваффақ бўлди. Эслатиб ўтамиз, каталонияликлар уни 55 миллион евро кафолатланган сумма ва яна 10 миллион евро бонуслар эвазига ўз сафига қўшиб олганди.

Қўлга киритилган бу маблағ ёзги трансферлар мавсуми олдидан таркибни янада кучайтиришни режалаштираётган Барселона раҳбарияти учун айни муддао бўлди. Клуб ҳам, футболчининг ўзи ҳам бу ўзгаришдан ютиб чиқди — жамоа керакли молиявий ресурсга эга бўлди, ўйинчи эса янги муҳитда ўзини кўрсатиш имкониятини қўлга киритди.

Клуб тарихидаги энг йирик сотувлар

Барселона трансферлар тарихи шуни кўрсатадики, клуб ўз етакчиларини ҳар доим юқори нархларда сотган. Ушбу рўйхатнинг мутлақ рекордчиси сифатида бразилиялик ҳужумчи Неймар қайд этилган.

2017-йилнинг ёзида Пари Сен-Жермен футболчининг шартномасидаги товвон пулини тўлаб, уни Франсияга олиб кетган эди. Ўша вақтда амалга оширилган 222 миллион евролик бу трансфер бугунги кунгача жаҳон футболи тарихидаги энг қиммат келишув бўлиб қолмоқда.

БарселонаФерран ТорресПари Сен-ЖерменТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиМикель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиБугун, 16:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?