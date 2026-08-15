АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқда
Коунтер Ресеарч маълумотига кўра, 2026-йилнинг иккинчи чорагида АҚШда смартфонлар савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5 фоизга камайди. Ушбу пасайиш жараёнида энг оғир зарба энг паст нарх сегментига тўғри келди — нархи 100 доллардан арзон бўлган қурилмалар савдоси бирйўла 64 фоизга қулади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, ишлаб чиқарувчилар бундай моделларни етказиб беришни тўхтатишга мажбур бўлган ёки тезкор ҳамда доимий хотира нархининг кескин ошиши фонида уларнинг нархини юқорига кўтаришга уринган. Хотира қисмларининг қимматлашишига асосий сабаб сифатида йирик булутли инфратузилма операторларининг сунъий интеллект тизимлари учун компонентларни фаол равишда харид қилаётгани кўрсатилмоқда.
Арзон гаджетлар ишлаб чиқарувчилар учун қийин синовБюджет тоифасидаги смартфонларни тайёрловчи компаниялар учун бу вазият жуда оғир кечди, чунки уларнинг фойда маржаси ўта паст ҳисобланади. Шунингдек, Яқин Шарқдаги зиддиятлар сабабли ёқилғи ва бошқа кундалик товарлар нархининг ошиши истеъмолчилар талабига қўшимча босим ўтказди.
Бозордаги умумий пасайиш фондида етакчи тўртта бренд — Apple, Samsung, Моторола ва Google кўрсаткичлари атиги 4 фоизга камайди, холос. Қолган бошқа кичик ишлаб чиқарувчилар эса ўз савдоларининг 45 фоизини йўқотишди. Йирик компаниялар ўзларининг миқёс эффекти туфайли бутловчи қисмларни анча қулай шартлар билан харид қилиш имкониятига эга эканлигини намоён этмоқда.
Бозор тузилмасидаги ўзгаришларЮзага келган инқироз шароитида Samsung ва Моторола олдиндан тўлов асосида ишлайдиган (препаид) смартфонлар сегментида ўз мавқейини янада мустаҳкамлашга муваффақ бўлди. Мазкур турдаги қурилмалар савдоси АҚШда 11 фоизга қисқарган бўлса-да, ушбу икки бренднинг умумий бозордаги улуши ошди.
Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар қийин шароитларга мослашишга мажбур бўлмоқда. Хусусан, Моторола ўзининг баъзи Мото Г моделларининг нархини оширди, Samsung эса июл ойида Galaxy A17 смартфони нархини 50 долларга қимматлаштирди. Натижада, нархи 200 дан 300 долларгача бўлган смартфонлар сегменти бир йил ичида ўз бозор улушини уч бараварга оширишга эришди.
…