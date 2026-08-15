АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқда

·0·Техно
АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқда

Коунтер Ресеарч маълумотига кўра, 2026-йилнинг иккинчи чорагида АҚШда смартфонлар савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5 фоизга камайди. Ушбу пасайиш жараёнида энг оғир зарба энг паст нарх сегментига тўғри келди — нархи 100 доллардан арзон бўлган қурилмалар савдоси бирйўла 64 фоизга қулади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, ишлаб чиқарувчилар бундай моделларни етказиб беришни тўхтатишга мажбур бўлган ёки тезкор ҳамда доимий хотира нархининг кескин ошиши фонида уларнинг нархини юқорига кўтаришга уринган. Хотира қисмларининг қимматлашишига асосий сабаб сифатида йирик булутли инфратузилма операторларининг сунъий интеллект тизимлари учун компонентларни фаол равишда харид қилаётгани кўрсатилмоқда.

Арзон гаджетлар ишлаб чиқарувчилар учун қийин синов

Бюджет тоифасидаги смартфонларни тайёрловчи компаниялар учун бу вазият жуда оғир кечди, чунки уларнинг фойда маржаси ўта паст ҳисобланади. Шунингдек, Яқин Шарқдаги зиддиятлар сабабли ёқилғи ва бошқа кундалик товарлар нархининг ошиши истеъмолчилар талабига қўшимча босим ўтказди.

Бозордаги умумий пасайиш фондида етакчи тўртта бренд — Apple, Samsung, Моторола ва Google кўрсаткичлари атиги 4 фоизга камайди, холос. Қолган бошқа кичик ишлаб чиқарувчилар эса ўз савдоларининг 45 фоизини йўқотишди. Йирик компаниялар ўзларининг миқёс эффекти туфайли бутловчи қисмларни анча қулай шартлар билан харид қилиш имкониятига эга эканлигини намоён этмоқда.

Бозор тузилмасидаги ўзгаришлар

Юзага келган инқироз шароитида Samsung ва Моторола олдиндан тўлов асосида ишлайдиган (препаид) смартфонлар сегментида ўз мавқейини янада мустаҳкамлашга муваффақ бўлди. Мазкур турдаги қурилмалар савдоси АҚШда 11 фоизга қисқарган бўлса-да, ушбу икки бренднинг умумий бозордаги улуши ошди.

Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчилар қийин шароитларга мослашишга мажбур бўлмоқда. Хусусан, Моторола ўзининг баъзи Мото Г моделларининг нархини оширди, Samsung эса июл ойида Galaxy A17 смартфони нархини 50 долларга қимматлаштирди. Натижада, нархи 200 дан 300 долларгача бўлган смартфонлар сегменти бир йил ичида ўз бозор улушини уч бараварга оширишга эришди.

СмартфонларАҚШ бозориТехнологияларSamsungApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиБугун, 15:22Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинИлк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинБугун, 14:54Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиБугун, 14:30iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаApple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 13:30Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди