Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?

·34·Дунё
Икки аёл ташландиқ мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топди: бойлик қандай тақсимланди?
Қисқача

Италиянинг Болоня шаҳрида икки аёл кўчага ташлаб кетилган эски мебел ичидан 86 минг евро нақд пул топиб, уни муниципалитетнинг топилмалар бюросига топширди. Кейинчалик маблағга аёллар ва мебелнинг собиқ эгасининг меросхўри даъвогарлик қилди. Келишувга кўра, аёллардан бирига 33 минг евро берилди, қолган пул эса иккинчи аёл ва меросхўр ўртасида тақсимланди. Натижада маблағ уч томон ўртасида бўлиб олинди.

Италиянинг Болонья шаҳрида кўчага ташлаб кетилган эски мебель ичидан 86 минг евро нақд пул топилди. Энг қизиғи, топилган пул учун кейинчалик уч томон даъвогарлик қилган.

Икки аёл тасодифан катта бойликка дуч келди

Воқеа 2025 йил баҳорида содир бўлган. Икки аёл кўчада ташлаб кетилган мебель ичидан катта миқдордаги нақд пулни топиб олган.

Улар пулларни ўзлаштириб юбормай, муниципалитетнинг топилмалар бюросига мурожаат қилган ва маблағни расмий равишда топширган.

Аёллар учун оддий ташландиқ мебель кутилмаганда 86 минг евролик топилмага айланган.

Пул учун яна бир даъвогар пайдо бўлди

Бу орада мебелнинг собиқ эгасининг меросхўри ҳам топилган. Натижада икки аёл ва меросхўр пулга даъвогарлик қилган.

Пулларни сақлашнинг белгиланган муддати 2026 йил 30 июлда якунланган.

€86 минг қандай тақсимланди?

Келишувга кўра, пулни топиб олган аёллардан бирига 33 минг евро берилган. Қолган маблағ эса иккинчи аёл ва мебелнинг собиқ эгаси меросхўри ўртасида тақсимланган.

Шундай қилиб, кўчага ташланган оддий мебель ичидан топилган €86 минг охир-оқибат уч томон ўртасида бўлиб олинди.

БолоньяИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиПолиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилдиБугун, 17:48Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Бугун, 17:32Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиПокистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиБугун, 12:08Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:20Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиБугун, 10:55Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди