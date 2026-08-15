Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?
Европа футболида навбатдаги йирик трансфер битими расмийлаштирилиш арафасида турибди. «Манчестер Сити»нинг таянч яримҳимоячиси Родри Испаниянинг амалдаги чемпиони «Барселона» сафига ўтишга жуда яқин.
30 ёшли футболчи каталонияликларнинг шахсий таклифини қабул қилган. Айни пайтда у икки клуб ўртасидаги расмий музокаралар якунланишини кутмоқда.
«Сити» машғулотларига чиқмайди: Жек Гаган инсайди
Британиялик спорт журналисти Жек Гаган берган маълумотларга кўра, испаниялик яримҳимоячи келгуси ҳафтада «шаҳарликлар» ихтиёрида машғулот ўтказишни режалаштирмаяпти.
Манбанинг қайд этишича, футболчи мазкур муддат ичида унинг «Барселона»га трансфери тўлиқ расмийлаштирилишига ишонч билдирмоқда.
70–80 миллион евролик музокара: Томонлар келишувга яқин
Ҳозирда икки гранд клуб ўртасидаги трансфер қиймати бўйича якуний рақамлар муҳокама қилинмоқда:
«Барселона» таклифи: Каталония клуби тажрибали яримҳимоячи учун тахминан 70 миллион евро тўлашга тайёр;
«Манчестер Сити» талаби: Манчестерликлар ўз етакчисини қарийб 80 миллион евро эвазига қўйиб юборишни режалаштирмоқда;
Эҳтимолий якун: Экспертлар ва инсайдерларнинг таъкидлашича, томонлар тез орада бонуслар ҳисобига ўзаро муросага эришиб, трансферни расман эълон қилиши кутилмоқда.
Родрининг Каталония клубига келиши жамоа майдон марказини мустаҳкамлаб, янги мавсумда ички чемпионат ва Европа майдонларидаги имкониятларини оширишга хизмат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…