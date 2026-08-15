Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?

·0·Спорт
Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?

Европа футболида навбатдаги йирик трансфер битими расмийлаштирилиш арафасида турибди. «Манчестер Сити»нинг таянч яримҳимоячиси Родри Испаниянинг амалдаги чемпиони «Барселона» сафига ўтишга жуда яқин.

30 ёшли футболчи каталонияликларнинг шахсий таклифини қабул қилган. Айни пайтда у икки клуб ўртасидаги расмий музокаралар якунланишини кутмоқда.

«Сити» машғулотларига чиқмайди: Жек Гаган инсайди

Британиялик спорт журналисти Жек Гаган берган маълумотларга кўра, испаниялик яримҳимоячи келгуси ҳафтада «шаҳарликлар» ихтиёрида машғулот ўтказишни режалаштирмаяпти.

Манбанинг қайд этишича, футболчи мазкур муддат ичида унинг «Барселона»га трансфери тўлиқ расмийлаштирилишига ишонч билдирмоқда.

70–80 миллион евролик музокара: Томонлар келишувга яқин

Ҳозирда икки гранд клуб ўртасидаги трансфер қиймати бўйича якуний рақамлар муҳокама қилинмоқда:

  • «Барселона» таклифи: Каталония клуби тажрибали яримҳимоячи учун тахминан 70 миллион евро тўлашга тайёр;

  • «Манчестер Сити» талаби: Манчестерликлар ўз етакчисини қарийб 80 миллион евро эвазига қўйиб юборишни режалаштирмоқда;

  • Эҳтимолий якун: Экспертлар ва инсайдерларнинг таъкидлашича, томонлар тез орада бонуслар ҳисобига ўзаро муросага эришиб, трансферни расман эълон қилиши кутилмоқда.

Родрининг Каталония клубига келиши жамоа майдон марказини мустаҳкамлаб, янги мавсумда ички чемпионат ва Европа майдонларидаги имкониятларини оширишга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиМикель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиБугун, 16:44 Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди? Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?Бугун, 16:41Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиФерран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиБугун, 16:35Ферран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотдиФерран Торрес Париж клубига ўтди: Барселона футболчини сотдиБугун, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?