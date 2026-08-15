Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтди
Италия футболи оламида сўнгги кунларнинг энг муҳим трансферларидан бири амалга ошди. Ярим ҳимоячи Давиде Фраттеси Интер клуби ва унинг мухлислари билан расман хайрлашиб, фаолиятини Лацио жамоасида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, футболчи Рим клубига сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида ўтган ва бу келишув сўнгги дақиқалардаги мураккаб музокаралардан сўнг муваффақиятли якунланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Давиде Фраттеси миланликлар сафида уч мавсум давомида тўп сурди. Ушбу давр мобайнида у барча турнирларда 122 та учрашувда майдонга тушиб, ўз номига 15 та гол ва 12 та голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Унинг майдондаги фаоллиги ва муҳим паллалардаги ҳаракатлари жамоа муваффақиятига муносиб ҳисса қўшди.
Эмоционал видолашув ва ўзгаришларФутболчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Интер мухлисларига бағишланган таъсирли хайрлашув хабарини қолдирди. Унда ўзаро муносабатлар ҳар доим ҳам силлиқ кечмагани, бироқ эришилган ёрқин лаҳзалар унутилмаслиги таъкидланган. Давиде мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши унга ўзгача куч бағишлаганини алоҳида эътироф этди.
Унинг ёзишича, баъзида томонлар бир-бирига мос келмаслиги ва муайян қийинчиликлар бўлиши табиий. "Эҳтимол, биз бирга қолишга маҳкум эмасдирмиз, лекин ўша дамларда осмонни қоқ иккига бўлганмиз", дея ёзган ярим ҳимоячи ўз мурожаатида. Сан Сиро стадионидаги муҳит унга ўзини енгилмас ҳис қилиш имконини берганини эсга олган.
Трансфер тафсилотлари ва шартнома шартлариФутболчининг таъкидлашича, охирги муваффақияциз финалдан сўнг унинг ички дунёсида ўзгаришлар юз берган. Шунинг учун ҳам Интер сафида фақат ўзини юз фоиз бағишлай оладиган ўйинчилар қолиши адолатли қарор эканлигини билдирган. У жамоадошларини ака-ука ва сингиллардек кўрганини ва доимо клубнинг ашаддий мухлиси бўлиб қолишини таъкидлади.
Молиявий томонлама ушбу трансфер Интер учун маълум бир даражада фойдали келишувга айланди. Манбаларга кўра, миланликлар футболчининг сотувидан тахминан 15 миллион евро ишлаб олади. Шунингдек, келгусида футболчи бошқа жамоага сотилгандан тушадиган маблағнинг 50 фоиз капитал ўсиши эски клубида қолиши таъминланди.
Лацио учун бу трансфер марказий чизиқни кучайтириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Давиде Фраттеси каби тажрибали ва мотивацияга бой футболчининг келиши Рим клубининг олдига қўйган мақсадларига эришишида қўшимча туртки бериши кутилмоқда. Янги жамоада футболчи ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этишга интилади.
…