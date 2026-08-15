Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтди

·0·Спорт
Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтди

Италия футболи оламида сўнгги кунларнинг энг муҳим трансферларидан бири амалга ошди. Ярим ҳимоячи Давиде Фраттеси Интер клуби ва унинг мухлислари билан расман хайрлашиб, фаолиятини Лацио жамоасида давом эттирадиган бўлди. Goal.com хабар беришича, футболчи Рим клубига сотиб олиш ҳуқуқи билан ижара асосида ўтган ва бу келишув сўнгги дақиқалардаги мураккаб музокаралардан сўнг муваффақиятли якунланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Давиде Фраттеси миланликлар сафида уч мавсум давомида тўп сурди. Ушбу давр мобайнида у барча турнирларда 122 та учрашувда майдонга тушиб, ўз номига 15 та гол ва 12 та голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди. Унинг майдондаги фаоллиги ва муҳим паллалардаги ҳаракатлари жамоа муваффақиятига муносиб ҳисса қўшди.

Эмоционал видолашув ва ўзгаришлар

Футболчи ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Интер мухлисларига бағишланган таъсирли хайрлашув хабарини қолдирди. Унда ўзаро муносабатлар ҳар доим ҳам силлиқ кечмагани, бироқ эришилган ёрқин лаҳзалар унутилмаслиги таъкидланган. Давиде мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши унга ўзгача куч бағишлаганини алоҳида эътироф этди.

Унинг ёзишича, баъзида томонлар бир-бирига мос келмаслиги ва муайян қийинчиликлар бўлиши табиий. "Эҳтимол, биз бирга қолишга маҳкум эмасдирмиз, лекин ўша дамларда осмонни қоқ иккига бўлганмиз", дея ёзган ярим ҳимоячи ўз мурожаатида. Сан Сиро стадионидаги муҳит унга ўзини енгилмас ҳис қилиш имконини берганини эсга олган.

Трансфер тафсилотлари ва шартнома шартлари

Футболчининг таъкидлашича, охирги муваффақияциз финалдан сўнг унинг ички дунёсида ўзгаришлар юз берган. Шунинг учун ҳам Интер сафида фақат ўзини юз фоиз бағишлай оладиган ўйинчилар қолиши адолатли қарор эканлигини билдирган. У жамоадошларини ака-ука ва сингиллардек кўрганини ва доимо клубнинг ашаддий мухлиси бўлиб қолишини таъкидлади.

Молиявий томонлама ушбу трансфер Интер учун маълум бир даражада фойдали келишувга айланди. Манбаларга кўра, миланликлар футболчининг сотувидан тахминан 15 миллион евро ишлаб олади. Шунингдек, келгусида футболчи бошқа жамоага сотилгандан тушадиган маблағнинг 50 фоиз капитал ўсиши эски клубида қолиши таъминланди.

Лацио учун бу трансфер марказий чизиқни кучайтириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Давиде Фраттеси каби тажрибали ва мотивацияга бой футболчининг келиши Рим клубининг олдига қўйган мақсадларига эришишида қўшимча туртки бериши кутилмоқда. Янги жамоада футболчи ўзининг энг яхши фазилатларини намойиш этишга интилади.

Давиде ФраттесиИнтерЛациоТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?