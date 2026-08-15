Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?
Ислам Махачев UFC 330 турнирининг марказий жангида мухлисларни ўз ғалабаси билан хурсанд қилишга вада берди. У 100 фоиз тайёрлигини билдириб, биринчи рақамли даъвогар Иен Мачадо Геррига қарши жанг қилади. Бу Махачевнинг ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилиши бўлиб, баҳс Тошкент вақти билан эртага тахминан соат 07:30 да бошланиши кутилмоқда.
АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилаётган UFC 330 турнирининг марказий баҳси олдидан кескинлик юқори даражага етди. 34 ёшли россиялик амалдаги чемпион Ислам Махачев биринчи рақамли даъвогар Иэн Мачадо Гэрри билан ўтказилган финал стердаунидан (face-to-face) сўнг бўлажак тўқнашув ҳақида қисқа ва ишончли фикр билдирди.
Октагонга навбатдаги ғалаба учун кўтарилаётган чемпион рақибининг шов-шувли баёнотларига совуққонлик билан жавоб қайтарди:
«У мен учун шунчаки навбатдаги мақсад. Мен бу жангга 100 фоиз тайёрман ва эртага бу ерга йиғилган барча мухлисларни ўз ғалабам билан хурсанд қиламан».
Махачев учун янги вазндаги илк чемпионлик ҳимояси
Мазкур тўқнашув Ислам Махачевнинг ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилиш жанги сифатида катта аҳамиятга эга:
Тарихий ғалаба: Махачев ўзининг сўнгги жангини Нью-Йоркда бўлиб ўтган UFC 322 турнирида австралиялик нокаутчи Жек Делла Маддаленага қарши ўтказиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан камарни қўлга киритган эди;
Хавфли даъвогар: Эндиликда у вазннинг энг хавфли ва мағлубиятсиз жангчиси бўлган ирландиялик Иэн Гэррига қарши ўз мақомини сақлаб қолиш учун баҳс олиб боради.
Жанг қачон ва соат нечида бошланади?
Филадельфиядаги «Wells Fargo Center» аренасида ўтказиладиган турнирнинг марказий баҳси вақти:
Жанг иштирокчилари: Ислам Махачев (чемпион) — Иэн Мачадо Гэрри (#1 даъвогар)
Камар: UFC ярим ўрта вазн тоифаси чемпионлиги
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан эртага тахминан соат 07:30 атрофида старт олиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…