Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?

·74·Спорт
Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?
Қисқача

Ислам Махачев UFC 330 турнирининг марказий жангида мухлисларни ўз ғалабаси билан хурсанд қилишга вада берди. У 100 фоиз тайёрлигини билдириб, биринчи рақамли даъвогар Иен Мачадо Геррига қарши жанг қилади. Бу Махачевнинг ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилиши бўлиб, баҳс Тошкент вақти билан эртага тахминан соат 07:30 да бошланиши кутилмоқда.

АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилаётган UFC 330 турнирининг марказий баҳси олдидан кескинлик юқори даражага етди. 34 ёшли россиялик амалдаги чемпион Ислам Махачев биринчи рақамли даъвогар Иэн Мачадо Гэрри билан ўтказилган финал стердаунидан (face-to-face) сўнг бўлажак тўқнашув ҳақида қисқа ва ишончли фикр билдирди.

Октагонга навбатдаги ғалаба учун кўтарилаётган чемпион рақибининг шов-шувли баёнотларига совуққонлик билан жавоб қайтарди:

«У мен учун шунчаки навбатдаги мақсад. Мен бу жангга 100 фоиз тайёрман ва эртага бу ерга йиғилган барча мухлисларни ўз ғалабам билан хурсанд қиламан».

Махачев учун янги вазндаги илк чемпионлик ҳимояси

Мазкур тўқнашув Ислам Махачевнинг ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик камарини илк бор ҳимоя қилиш жанги сифатида катта аҳамиятга эга:

  • Тарихий ғалаба: Махачев ўзининг сўнгги жангини Нью-Йоркда бўлиб ўтган UFC 322 турнирида австралиялик нокаутчи Жек Делла Маддаленага қарши ўтказиб, ҳакамларнинг якдил қарори билан камарни қўлга киритган эди;

  • Хавфли даъвогар: Эндиликда у вазннинг энг хавфли ва мағлубиятсиз жангчиси бўлган ирландиялик Иэн Гэррига қарши ўз мақомини сақлаб қолиш учун баҳс олиб боради.

Жанг қачон ва соат нечида бошланади?

Филадельфиядаги «Wells Fargo Center» аренасида ўтказиладиган турнирнинг марказий баҳси вақти:

  • Жанг иштирокчилари: Ислам Махачев (чемпион) — Иэн Мачадо Гэрри (#1 даъвогар)

  • Камар: UFC ярим ўрта вазн тоифаси чемпионлиги

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан эртага тахминан соат 07:30 атрофида старт олиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриЮФСФиладельфияУэллс Фарго Сентр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?