Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушади

·43·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушади
Қисқача

Бугун Полшанинг Вроцлав шаҳрида Манчестер Юнайтед ва Милан мавсумолди тайёргарлик доирасида ўртоқлик учрашувида тўқнашади. Бу баҳс Милан учун Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги жиддий синов бўлади. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку қайдномага киритилмаган, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич эса жароҳатлари сабаб майдонга туша олмайди.

Goal.com хабар беришича, бугун Полшанинг Вроцлав шаҳрида футбол бўйича қизиқарли ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади. Унда Англиянинг Манчестер Юнайтед ва Италиянинг Милан жамоалари ўзаро куч синашадилар. Ушбу баҳс мавсумолди тайёргарлик доирасидаги энг жозибали ўйинлардан бири сифатида эътироф етилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу ўйин Милан учун Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги жиддий синов вазифасини бажаради. Жамоа бош мураббий Рубен Аморим қўл остида мавсумолди ўйинларини давом еттирмоқда. Миланликлар аввалроқ Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган, Индонезияда эса Челсимаҳсус мағлубиятга учраган еди.

Таркибдаги йўқотишлар ва янги трансферлар

Италия клуби бу ўйинга жиддий кадрлар муаммоси билан келди. Жамоа таркибида жароҳатлар ва трансфер бозори билан боғлиқ вазиятлар сабабли кўплаб асосий футболчилар йўқ. Хусусан, Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар мураббийлар қарорига кўра қайдномага киритилмади ва ҳозирда жамоа лойиҳасидан четда қолмоқда.

Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли майдонга туша олишмайди. Шунга қарамай, жорий трансфер ойнасида А серия ва клуб тарихидаги энг қиммат харид бўлган Гончало Ramос ушбу учрашувда илк бор асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.

Тахминий таркиблар

Манбалар маълумотига кўра, ҳар икки жамоа учрашувни қуйидаги асосий таркибда бошлаши режалаштирилган:

  • Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ламменс, Далот, Магуайр, Ҳеавен, Шоу, Тиелеманс, Сантос, Диалло, Бруно Фернандес, Кунҳа, Мбеумо. Бош мураббий: Майкл Каррик.
  • Милан (3-4-2-1): Торриани, Габбиа, Де Винтер, Павловик, Саелемаекерс, Модрич, Рикси, Бартесагҳи, Лофтус-Чеек, Леао, Ramос. Бош мураббий: Рубен Аморим.
Миланликлар ушбу ўйиндан сўнг тўғридан-тўғри расмий баҳсларга киришадилар. Жамоа 23-август куни А сериянинг 1-тури доирасида Торинога қарши баҳс олиб бориши белгиланган. Вроцлавдаги бу учрашув эса мураббийлар штабига барча камчиликларни бартараф етиш учун сўнгги имконият бўлади.

Манчестер ЮнайтедАК МиланЎртоқлик учрашувиРубен АморимФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?