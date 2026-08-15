Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушади
Бугун Полшанинг Вроцлав шаҳрида Манчестер Юнайтед ва Милан мавсумолди тайёргарлик доирасида ўртоқлик учрашувида тўқнашади. Бу баҳс Милан учун Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги жиддий синов бўлади. Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку қайдномага киритилмаган, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич эса жароҳатлари сабаб майдонга туша олмайди.
Goal.com хабар беришича, бугун Полшанинг Вроцлав шаҳрида футбол бўйича қизиқарли ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади. Унда Англиянинг Манчестер Юнайтед ва Италиянинг Милан жамоалари ўзаро куч синашадилар. Ушбу баҳс мавсумолди тайёргарлик доирасидаги энг жозибали ўйинлардан бири сифатида эътироф етилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу ўйин Милан учун Италия А сериясининг янги мавсуми олдидан сўнгги жиддий синов вазифасини бажаради. Жамоа бош мураббий Рубен Аморим қўл остида мавсумолди ўйинларини давом еттирмоқда. Миланликлар аввалроқ Перт дербисида Интер билан дуранг ўйнаган, Индонезияда эса Челсимаҳсус мағлубиятга учраган еди.
Таркибдаги йўқотишлар ва янги трансферларИталия клуби бу ўйинга жиддий кадрлар муаммоси билан келди. Жамоа таркибида жароҳатлар ва трансфер бозори билан боғлиқ вазиятлар сабабли кўплаб асосий футболчилар йўқ. Хусусан, Фофана, Томори, Одогу ва Нкунку каби футболчилар мураббийлар қарорига кўра қайдномага киритилмади ва ҳозирда жамоа лойиҳасидан четда қолмоқда.
Шунингдек, Габбиа, Гименез, Леао ва Пулишич турли жароҳатлар туфайли майдонга туша олишмайди. Шунга қарамай, жорий трансфер ойнасида А серия ва клуб тарихидаги энг қиммат харид бўлган Гончало Ramос ушбу учрашувда илк бор асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда.
Тахминий таркибларМанбалар маълумотига кўра, ҳар икки жамоа учрашувни қуйидаги асосий таркибда бошлаши режалаштирилган:
- Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ламменс, Далот, Магуайр, Ҳеавен, Шоу, Тиелеманс, Сантос, Диалло, Бруно Фернандес, Кунҳа, Мбеумо. Бош мураббий: Майкл Каррик.
- Милан (3-4-2-1): Торриани, Габбиа, Де Винтер, Павловик, Саелемаекерс, Модрич, Рикси, Бартесагҳи, Лофтус-Чеек, Леао, Ramос. Бош мураббий: Рубен Аморим.
…