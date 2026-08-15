«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди

·0·Спорт
«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди

Дунё яккакураш ихлосмандлари интиқлик билан кутаётган ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик тўқнашуви арафасида кескинлик чўққисига чиқди. UFC рейтингида вазн тоифасининг 1-рақамли даъвогари ҳисобланган ирландиялик Иэн Мачадо Гэрри амалдаги чемпион Ислам Махачев билан бўладиган марказий баҳс олдидан рақиби манзилига кескин баёнот йўллади.

Турнир олдидан ўтказилган расмий «кўз уриштириш» (face-to-face) маросимидан сўнг сўз олган Гэрри ўзининг чемпионлик даври бошланаётганини ва октагонда янги тарих ёзилишини билдирди.

«Бу менинг ҳукмронлигимнинг бошланиши»

Ирландиялик даъвогар эртанги жангда фақат ғалаба учун эмас, балки мутлақ устунликни намойиш этиш учун октагонга чиқишини маълум қилди:

«Исламни мағлуб этганимдан сўнг, ҳеч кимда бирорта ҳам баҳона қолмайди. Барча Иэн Гэррининг ҳақиқий буюк жангчи эканини тан олади! Бу менинг октагондаги тўлиқ ҳукмронликка асосланган давримнинг бошланиши бўлади.

Барчангиз миннатдор бўлишингиз, хурсанд бўлишингиз керак. Чунки эртага барчангиз ўз кўзингиз билан буюкликка гувоҳ бўлиш имкониятига эгасиз!»

Жанг қачон ва соат нечида бошланади?

Ўзбекистонлик ММА мухлислари ушбу шиддатли чемпионлик жангини эртага эрта тонгдан кузатиб боришлари мумкин:

  • Тўқнашув: Ислам Махачев (чемпион) — Иэн Мачадо Гэрри (даъвогар, #1)

  • Камар: Ярим ўрта вазн тоифаси чемпионлиги

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан эртага тахминан соат 07:30 атрофида старт олиши кутилмоқда.

Махачев ўз чемпионлик камарини навбатдаги хавфли нокаутчидан ҳимоя қила оладими ёки Гэрри ваъда қилганидек UFCда янги эра бошланадими — барча саволларга эртанги марказий тўқнашув якунида жавоб топилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиМикель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтдиБугун, 16:44 Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди? Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?Бугун, 16:41Ферран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиФерран Торрес Барселона тарихидаги энг қиммат сотувлар бешталигига кирдиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?