«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди
Дунё яккакураш ихлосмандлари интиқлик билан кутаётган ярим ўрта вазн тоифасидаги чемпионлик тўқнашуви арафасида кескинлик чўққисига чиқди. UFC рейтингида вазн тоифасининг 1-рақамли даъвогари ҳисобланган ирландиялик Иэн Мачадо Гэрри амалдаги чемпион Ислам Махачев билан бўладиган марказий баҳс олдидан рақиби манзилига кескин баёнот йўллади.
Турнир олдидан ўтказилган расмий «кўз уриштириш» (face-to-face) маросимидан сўнг сўз олган Гэрри ўзининг чемпионлик даври бошланаётганини ва октагонда янги тарих ёзилишини билдирди.
«Бу менинг ҳукмронлигимнинг бошланиши»
Ирландиялик даъвогар эртанги жангда фақат ғалаба учун эмас, балки мутлақ устунликни намойиш этиш учун октагонга чиқишини маълум қилди:
«Исламни мағлуб этганимдан сўнг, ҳеч кимда бирорта ҳам баҳона қолмайди. Барча Иэн Гэррининг ҳақиқий буюк жангчи эканини тан олади! Бу менинг октагондаги тўлиқ ҳукмронликка асосланган давримнинг бошланиши бўлади.
Барчангиз миннатдор бўлишингиз, хурсанд бўлишингиз керак. Чунки эртага барчангиз ўз кўзингиз билан буюкликка гувоҳ бўлиш имкониятига эгасиз!»
Жанг қачон ва соат нечида бошланади?
Ўзбекистонлик ММА мухлислари ушбу шиддатли чемпионлик жангини эртага эрта тонгдан кузатиб боришлари мумкин:
Тўқнашув: Ислам Махачев (чемпион) — Иэн Мачадо Гэрри (даъвогар, #1)
Камар: Ярим ўрта вазн тоифаси чемпионлиги
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан эртага тахминан соат 07:30 атрофида старт олиши кутилмоқда.
Махачев ўз чемпионлик камарини навбатдаги хавфли нокаутчидан ҳимоя қила оладими ёки Гэрри ваъда қилганидек UFCда янги эра бошланадими — барча саволларга эртанги марказий тўқнашув якунида жавоб топилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…