Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтди
Микел Артета «Арсенал»да қолиш истаги қатъий эканини билдириб, клубдаги келажаги юзасидан хавотирга ўрин йўқлигини айтди. 44 ёшли мураббийнинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача мўлжалланган, янги битим бўйича музокаралар эса ёзги трансферлар ойнаси сабабли кейинга сурилган. Артета шартнома масаласи қулай фурсат туғилиши билан ҳал этилишини ва ҳозир клуб олдида муҳимроқ вазифалар борлигини таъкидлади.
Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета Англия Суперкубогининг марказий баҳси олдидан жамоадаги келажаги ва янги битим масаласига тўлиқ ойдинлик киритди.
44 ёшли испаниялик мутахассиснинг «тўпчилар» билан амалдаги келишуви 2027 йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, томонлар ёзги трансферлар ойнаси сабабли янги шартнома бўйича расмий музокараларни вақтинча кейинга суришган эди. Шу муносабат билан тарқалган турли хавотирларга мураббий ESPN нашрига берган интервьюсида кескин жавоб қайтарди.
«Имконият бўлиши билан бу масалани ҳал қиламиз»
Артета Лондон клубидаги фаолиятидан мутлақ мамнун эканини ва кетиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади:
«Мухлислар ва раҳбарият бу борада асло хавотир олмаса ҳам бўлади, чунки менинг ягона истагим — шу ерда қолиш. Мен «Арсенал»да жуда бахтиёрман. Ҳар куни бирга ишлаётган ҳамкасбларим ва футболчиларим билан фаолият юритаётганимдан миннатдорман.
Қулай фурсат ва имконият пайдо бўлиши билан шартнома масаласини осонгина ҳал қиламиз. Ҳаммаси жуда оддий».
«Ҳозир бошқа муҳимроқ вазифалар бор»
Испаниялик мураббий шартномани расмийлаштириш жараёни клуб учун ҳозирда биринчи даражали масала эмаслигини тушунтирди:
«Футболда ҳар доим кундалик ва муҳимроқ устувор вазифалар юзага келади. Биз клуб билан бу масалага хотиржам қараб келмоқдамиз ва шартнома муддати ҳеч қандай муаммо туғдирмайди.
Менинг истагим — Лондонда давом этиш. Клубга ва лойиҳага бўлган муносабатим заррача ўзгармаган. Шу сабабли барча масалалар ўз вақтида, табиий тарзда ҳал этилади».
Олдинда «Манчестер Сити»га қарши Суперкубок жанги
Лондонликлар янги мавсумдаги илк соврин учун жиддий курашга киришмоқда:
Мусобақа: Англия Суперкубоги (FA Community Shield)
Тўқнашув: «Арсенал» — «Манчестер Сити»
Сана: 16 август (якшанба)
Ушбу беллашув Микель Артета жамоаси учун янги мавсум олдидан ўз кучини синаб олиш ва чемпионлик амбицияларини намойиш этиш учун асосий синов бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…