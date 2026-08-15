Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтди

·55·Спорт
Микель Артета «Арсенал»даги келажаги бўйича якуний қарорини айтди
Қисқача

Микел Артета «Арсенал»да қолиш истаги қатъий эканини билдириб, клубдаги келажаги юзасидан хавотирга ўрин йўқлигини айтди. 44 ёшли мураббийнинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача мўлжалланган, янги битим бўйича музокаралар эса ёзги трансферлар ойнаси сабабли кейинга сурилган. Артета шартнома масаласи қулай фурсат туғилиши билан ҳал этилишини ва ҳозир клуб олдида муҳимроқ вазифалар борлигини таъкидлади.

Лондоннинг «Арсенал» клуби бош мураббийи Микель Артета Англия Суперкубогининг марказий баҳси олдидан жамоадаги келажаги ва янги битим масаласига тўлиқ ойдинлик киритди.

44 ёшли испаниялик мутахассиснинг «тўпчилар» билан амалдаги келишуви 2027 йил ёзигача мўлжалланган бўлиб, томонлар ёзги трансферлар ойнаси сабабли янги шартнома бўйича расмий музокараларни вақтинча кейинга суришган эди. Шу муносабат билан тарқалган турли хавотирларга мураббий ESPN нашрига берган интервьюсида кескин жавоб қайтарди.

«Имконият бўлиши билан бу масалани ҳал қиламиз»

Артета Лондон клубидаги фаолиятидан мутлақ мамнун эканини ва кетиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади:

«Мухлислар ва раҳбарият бу борада асло хавотир олмаса ҳам бўлади, чунки менинг ягона истагим — шу ерда қолиш. Мен «Арсенал»да жуда бахтиёрман. Ҳар куни бирга ишлаётган ҳамкасбларим ва футболчиларим билан фаолият юритаётганимдан миннатдорман.

Қулай фурсат ва имконият пайдо бўлиши билан шартнома масаласини осонгина ҳал қиламиз. Ҳаммаси жуда оддий».

«Ҳозир бошқа муҳимроқ вазифалар бор»

Испаниялик мураббий шартномани расмийлаштириш жараёни клуб учун ҳозирда биринчи даражали масала эмаслигини тушунтирди:

«Футболда ҳар доим кундалик ва муҳимроқ устувор вазифалар юзага келади. Биз клуб билан бу масалага хотиржам қараб келмоқдамиз ва шартнома муддати ҳеч қандай муаммо туғдирмайди.

Менинг истагим — Лондонда давом этиш. Клубга ва лойиҳага бўлган муносабатим заррача ўзгармаган. Шу сабабли барча масалалар ўз вақтида, табиий тарзда ҳал этилади».

Олдинда «Манчестер Сити»га қарши Суперкубок жанги

Лондонликлар янги мавсумдаги илк соврин учун жиддий курашга киришмоқда:

Ушбу беллашув Микель Артета жамоаси учун янги мавсум олдидан ўз кучини синаб олиш ва чемпионлик амбицияларини намойиш этиш учун асосий синов бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Микел АртетаАрсеналМанчестер СитиЛондонИ-Эс-Пи-Эн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 16:53 Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди? Ромелу Лукаку «Фенербаҳче» мухлисларини қандай ҳайратда қолдирди?Бугун, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?