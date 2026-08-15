Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркияда 14 ёшли Ҳума исмли қизнинг эзгу орзуси кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. У тушида Каъбани кўрганидан сўнг Маккага бориб, Умра ибодатини адо этишни ўзининг энг катта мақсадига айлантирган.
Орзуси учун пул йиғмоқда
Даун синдромига эга Ҳума тахминан саккиз ой аввал тушида Каъбани кўрган. Шундан сўнг у Умра сафарига боришга қатъий аҳд қилган.
Қиз бу орзусини амалга ошириш учун унга бериладиган чўнтак пулларини сарфламай, мунтазам равишда жамғариб бормоқда.
Ҳума учун йиғаётган ҳар бир маблағи Маккага олиб борадиган орзусига яна бир қадам бўлиши мумкин.
Унинг самимий нияти ва орзуси яқинлари ҳамда ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортмоқда.
Сиз Ҳума каби эзгу орзу учун пул йиғаётган инсонни қўллаб-қувватлаган бўлармидингиз?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…