Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!

·0·Дунё
Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!

Туркияда 14 ёшли Ҳума исмли қизнинг эзгу орзуси кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. У тушида Каъбани кўрганидан сўнг Маккага бориб, Умра ибодатини адо этишни ўзининг энг катта мақсадига айлантирган.

Орзуси учун пул йиғмоқда

Даун синдромига эга Ҳума тахминан саккиз ой аввал тушида Каъбани кўрган. Шундан сўнг у Умра сафарига боришга қатъий аҳд қилган.

Қиз бу орзусини амалга ошириш учун унга бериладиган чўнтак пулларини сарфламай, мунтазам равишда жамғариб бормоқда.

Ҳума учун йиғаётган ҳар бир маблағи Маккага олиб борадиган орзусига яна бир қадам бўлиши мумкин.

Унинг самимий нияти ва орзуси яқинлари ҳамда ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортмоқда.

Сиз Ҳума каби эзгу орзу учун пул йиғаётган инсонни қўллаб-қувватлаган бўлармидингиз?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиПокистонлик аёл биринчи чиптасида 1 миллион доллар ютдиБугун, 12:08Тожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиТожикистонда Афғонистон томонидан ўқ узилиши оқибатида аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:20Хитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиХитойда робот тиланчилик қилди: унинг илтимоси ҳайратга солдиБугун, 10:55Италияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаИталияда “энг ёмон сиёсатчи”ни дарёга ташлашади — ўрта асрлардан қолган ғайриоддий анъана ҳануз давом этмоқдаБугун, 10:50Скейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиСкейбордчи Қуёш тутилиши фонида тарихий трюк бажардиБугун, 10:46«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очдиБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди