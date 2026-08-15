Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлари

·0·Авто
Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлари

Сўнгги йилларда электромобиллар ва гибрид автомобиллар автомобил бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб, ҳайдовчиларнинг кундалик одатларига ҳам ўзгартиришлар киритмоқда. ixbt.com нашрининг ёритишича, муаллиф тўрт йилдан буён асосан электр транспорт воситалари ва плагин-гибридларда ҳаракатланиб, тежамкорликни устувор деб билган. У автомагистралларда ўртача 65 мил/соат тезликда, ўнг қатор бўйлаб шошилмасдан юришга ўрганган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бундай вазмин ҳаракат тарзи кўпинча энергия тежамкорлиги ва батарея қувватини узоқроқ сақлаш истаги билан изоҳланади. Одатдаги 100 мил масофага чўзиладиган сафарларда тезликни ошириш ва секин юриш ўртасидаги вақт фарқи атиги бир-икки дақиқани ташкил этгани сабабли, ҳайдовчи ўзини ўнг қаторда қулай ҳис қилган. Бу ёндашув энергия сарфини камайтириб, автомобил ресурсини тежашга хизмат қилади.

Магистралдаги кутилмаган ҳолат

Бироқ M4 автомагистралида юз берган бир ҳолат бу одатий қарашни бироз ўзгартиришга мажбур қилди. Муаллиф ўзининг металлик-яшил рангдаги Leapmotor C10 электромобилида одатдагидек секин ҳаракатланиб бораётган вақтда, худди шундай русумдаги ва айнан шундай рангдаги бошқа бир Leapmotor C10 қувиб ўтиш қаторидан тезлик билан ўтиб кетган. Ушбу электромобил йўлдаги барча тезкор транспорт воситаларини ортда қолдириб, ўзининг чаққонлигини намойиш этган.

Мазкур ҳолат ҳайдовчида ўзининг ҳаракатланиш стратегияси ҳақида ўйлаб кўришга сабаб бўлган. Замонавий электромобиллар, хусусан Leapmotor C10 каби кроссоверлар нафақат тежамкорлик, балки керак пайтда юқори динамика ва кучли тезланиш тақдим этишга қодирлигини яна бир бор тасдиқлаган. Бу эса ҳайдовчиларга йўлда ҳам тежамкор, ҳам фаол бўлиш имконини беради.

Leapmotor C10ЭлектромобилАвтомагистралЭлектр транспортАвтомобил янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКлассик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариБугун, 12:57Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиНатионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиБугун, 11:52Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиБугун, 00:29Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиБугун, 00:22Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиКеча, 23:56Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиКеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди