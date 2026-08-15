Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлари
Сўнгги йилларда электромобиллар ва гибрид автомобиллар автомобил бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб, ҳайдовчиларнинг кундалик одатларига ҳам ўзгартиришлар киритмоқда. ixbt.com нашрининг ёритишича, муаллиф тўрт йилдан буён асосан электр транспорт воситалари ва плагин-гибридларда ҳаракатланиб, тежамкорликни устувор деб билган. У автомагистралларда ўртача 65 мил/соат тезликда, ўнг қатор бўйлаб шошилмасдан юришга ўрганган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бундай вазмин ҳаракат тарзи кўпинча энергия тежамкорлиги ва батарея қувватини узоқроқ сақлаш истаги билан изоҳланади. Одатдаги 100 мил масофага чўзиладиган сафарларда тезликни ошириш ва секин юриш ўртасидаги вақт фарқи атиги бир-икки дақиқани ташкил этгани сабабли, ҳайдовчи ўзини ўнг қаторда қулай ҳис қилган. Бу ёндашув энергия сарфини камайтириб, автомобил ресурсини тежашга хизмат қилади.
Магистралдаги кутилмаган ҳолатБироқ M4 автомагистралида юз берган бир ҳолат бу одатий қарашни бироз ўзгартиришга мажбур қилди. Муаллиф ўзининг металлик-яшил рангдаги Leapmotor C10 электромобилида одатдагидек секин ҳаракатланиб бораётган вақтда, худди шундай русумдаги ва айнан шундай рангдаги бошқа бир Leapmotor C10 қувиб ўтиш қаторидан тезлик билан ўтиб кетган. Ушбу электромобил йўлдаги барча тезкор транспорт воситаларини ортда қолдириб, ўзининг чаққонлигини намойиш этган.
Мазкур ҳолат ҳайдовчида ўзининг ҳаракатланиш стратегияси ҳақида ўйлаб кўришга сабаб бўлган. Замонавий электромобиллар, хусусан Leapmotor C10 каби кроссоверлар нафақат тежамкорлик, балки керак пайтда юқори динамика ва кучли тезланиш тақдим этишга қодирлигини яна бир бор тасдиқлаган. Бу эса ҳайдовчиларга йўлда ҳам тежамкор, ҳам фаол бўлиш имконини беради.
…