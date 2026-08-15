Полиция ити Деке учун ноодатий муолажа: тишларига титан қоплама ўрнатилди
АҚШда хизмат қилаётган Деке исмли полиция ити хизмат вазифаси давомида тишларини жиддий шикастлаб олди. Ветеринарлар эса унинг соғлиғи ва келгусидаги хизмат фаолиятини сақлаб қолиш учун ноодатий усулдан фойдаланишди.
Тишлари жиддий шикастланган
Полиция итлари хизмат вақтида тишларидан фаол фойдаланади. Шу сабабли вақт ўтиши билан уларнинг тишларида ейилиш ва синишлар пайдо бўлиши мумкин.
Деке ҳам шундай жароҳат олганидан сўнг ветеринарларга олиб борилган.
Мутахассислар унинг шикастланган тишларига махсус тайёрланган титан қопламалар ўрнатган.
Нега айнан титан?
Қопламаларнинг асосий мақсади тишларни шунчаки мустаҳкамлаш эмас. Улар янги синишлар ва инфекцияларнинг олдини олиш учун қўлланади.
Титан эса енгил, мустаҳкам ва узоқ муддат хизмат қиладиган материал ҳисобланади.
Хизмат итлари учун янги имконият
Мутахассисларнинг фикрича, бундай муолажалар полиция ва ҳарбий К-9 итларига узоқроқ вақт давомида соғлом хизмат қилиш имконини беради.
…