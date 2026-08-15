Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор

·0·Ўзбекистон
Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор

Ўзбекистонда бу йил танлаган 5 та ОТМнинг бирортасига ҳам кира олмаган абитуриентлар учун яна бир имконият берилиши мумкин.

Бошқа ОТМга контракт асосида кириш мумкин

Агар абитуриент ўзи танлаган ОТМларнинг ҳеч бирига талабаликка тавсия этилмаган бўлса, аммо бошқа олийгоҳдаги бўш ўрин мавжуд йўналиш учун етарли балл тўплаган бўлса, уни контракт асосида ўқишга қабул қилиш имконияти кўриб чиқилади.

Демак, мандатда исми чиқмаган абитуриент учун ҳам талаба бўлиш имконияти ҳали тугамаган.

Тафсилотлар кейинроқ эълон қилинади

Бундай тартибда қабулнинг аниқ шартлари, бўш ўринлар ва ариза топшириш жараёни бўйича батафсил маълумотлар алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.

Шу сабабли бугун мандат натижасидан ҳафсаласи пир бўлган абитуриентлар ҳозирча тушкунликка тушмаслиги керак.

Бу йил талаба бўлиш учун яна бир имконият пайдо бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинБугун, 11:33Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Суд тизимида катта ислоҳотлар даври: Қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Кеча, 21:57Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ҳаво сақланиб қоладиКеча, 16:1415 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?15 август куни Ўзбекистонда ҳаво қандай бўлади?Кеча, 16:06Президент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинландиПрезидент маслаҳатчиси алмашди: Олим Давлатов тайинланди13.08, 22:53Қашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб бериладиҚашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб берилади13.08, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади