Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор
Ўзбекистонда бу йил танлаган 5 та ОТМнинг бирортасига ҳам кира олмаган абитуриентлар учун яна бир имконият берилиши мумкин.
Бошқа ОТМга контракт асосида кириш мумкин
Агар абитуриент ўзи танлаган ОТМларнинг ҳеч бирига талабаликка тавсия этилмаган бўлса, аммо бошқа олийгоҳдаги бўш ўрин мавжуд йўналиш учун етарли балл тўплаган бўлса, уни контракт асосида ўқишга қабул қилиш имконияти кўриб чиқилади.
Демак, мандатда исми чиқмаган абитуриент учун ҳам талаба бўлиш имконияти ҳали тугамаган.
Тафсилотлар кейинроқ эълон қилинади
Бундай тартибда қабулнинг аниқ шартлари, бўш ўринлар ва ариза топшириш жараёни бўйича батафсил маълумотлар алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.
Шу сабабли бугун мандат натижасидан ҳафсаласи пир бўлган абитуриентлар ҳозирча тушкунликка тушмаслиги керак.
Бу йил талаба бўлиш учун яна бир имконият пайдо бўлиши мумкин.
…