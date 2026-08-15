Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?
Франция чемпиони «Пари Сен-Жермен» ёзги трансферлар ойнасидаги навбатдаги йирик харидни амалга оширди. Каталониянинг «Барселона» клубидан парижликлар сафига кўчиб ўтган испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес ҳақида жамоа бош мураббийи Луис Энрике илк бор батафсил фикр билдирди.
Испаниялик мутахассис ўзига миллий терма жамоадан яхши таниш бўлган 26 ёшли ҳужумчининг имкониятларини юқори баҳолаб, бу трансфер Париж клубининг ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтиришини таъкидлади.
«Ферран ҳужумнинг исталган нуқтасида ўйнай олади»
Луис Энрике журналистлар билан суҳбатда янги футболчининг тактик универсаллиги жамоа учун катта устунлик эканини қайд этди:
«Ферран Торреснинг трансферидан жуда хурсандман. Биз таркибни кучайтиришда давом этмоқдамиз. Жамоа сифатида ҳар доим бозордаги энг яхши имкониятларга очиқ бўлишимиз керак, Ферран эса ҳақиқий жаҳон даражасидаги ижрочи. Биз унинг салоҳиятини жуда яхши биламиз.
У бизнинг ўйин талабларимизга тез мослаша олади ва энг муҳими — ҳужум чизиғидаги исталган позицияда бирдек юқори савияда ҳаракат қила олади. Таркибда бундай универсал футболчига эга бўлиш жуда муҳим. Биз спорт директори Луиш Кампуш билан жамоани янада кучайтириш бўйича ишлашда давом этамиз».
Жаҳон чемпиони ва «Барселона»даги статистика
Ферран Торрес сўнгги йилларда нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдонда ҳам юқори савиядаги ўйин намойиш этиб келмоқда:
Клубдаги сермаҳсуллик: Ўтган клуб мавсумида ҳужумчи барча мусобақаларда жами 49 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди;
Тарихий ғалаба: Торрес 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоаси дарвозасига ҳал қилувчи голни киритиб, Испания миллий терма жамоасига чемпионлик бош совринини келтирган эди;
Бозор баҳоси: Нуфузли Transfermarkt портали айни дамда 26 ёшли футболчининг трансфер қийматини 55 миллион еврога баҳоламоқда.
Луис Энрике бошчилигидаги «ПСЖ» янги мавсумда Ферран Торреснинг кўп қиррали иқтидоридан фойдаланиб, Лига 1 ва Европа Чемпионлар Лигасида энг юқори чўққиларни забт этишни кўзламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…