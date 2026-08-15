Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?

·0·Спорт
Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?

Франция чемпиони «Пари Сен-Жермен» ёзги трансферлар ойнасидаги навбатдаги йирик харидни амалга оширди. Каталониянинг «Барселона» клубидан парижликлар сафига кўчиб ўтган испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес ҳақида жамоа бош мураббийи Луис Энрике илк бор батафсил фикр билдирди.

Испаниялик мутахассис ўзига миллий терма жамоадан яхши таниш бўлган 26 ёшли ҳужумчининг имкониятларини юқори баҳолаб, бу трансфер Париж клубининг ҳужум чизиғини сезиларли даражада кучайтиришини таъкидлади.

«Ферран ҳужумнинг исталган нуқтасида ўйнай олади»

Луис Энрике журналистлар билан суҳбатда янги футболчининг тактик универсаллиги жамоа учун катта устунлик эканини қайд этди:

«Ферран Торреснинг трансферидан жуда хурсандман. Биз таркибни кучайтиришда давом этмоқдамиз. Жамоа сифатида ҳар доим бозордаги энг яхши имкониятларга очиқ бўлишимиз керак, Ферран эса ҳақиқий жаҳон даражасидаги ижрочи. Биз унинг салоҳиятини жуда яхши биламиз.

У бизнинг ўйин талабларимизга тез мослаша олади ва энг муҳими — ҳужум чизиғидаги исталган позицияда бирдек юқори савияда ҳаракат қила олади. Таркибда бундай универсал футболчига эга бўлиш жуда муҳим. Биз спорт директори Луиш Кампуш билан жамоани янада кучайтириш бўйича ишлашда давом этамиз».

Жаҳон чемпиони ва «Барселона»даги статистика

Ферран Торрес сўнгги йилларда нафақат клуб миқёсида, балки халқаро майдонда ҳам юқори савиядаги ўйин намойиш этиб келмоқда:

  • Клубдаги сермаҳсуллик: Ўтган клуб мавсумида ҳужумчи барча мусобақаларда жами 49 та учрашувда майдонга тушиб, 21 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди;

  • Тарихий ғалаба: Торрес 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина терма жамоаси дарвозасига ҳал қилувчи голни киритиб, Испания миллий терма жамоасига чемпионлик бош совринини келтирган эди;

  • Бозор баҳоси: Нуфузли Transfermarkt портали айни дамда 26 ёшли футболчининг трансфер қийматини 55 миллион еврога баҳоламоқда.

Луис Энрике бошчилигидаги «ПСЖ» янги мавсумда Ферран Торреснинг кўп қиррали иқтидоридан фойдаланиб, Лига 1 ва Европа Чемпионлар Лигасида энг юқори чўққиларни забт этишни кўзламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиДавиде Фраттеси Интер билан хайрлашди ва Лацио сафига ўтдиБугун, 17:38Манчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшада ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 17:14Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Ҳал қилувчи сўз: Ислам Махачев мухлисларга нимани ваъда қилди?Бугун, 17:13«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда берди«Эртага кўрасиз»: Гэрри Махачевнинг ҳукмронлигига чек қўйишга ваъда бердиБугун, 17:09Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Ёзнинг бош сенсацияси: Родри «Барселона»га ўтмоқда - трансфер суммаси қанча?Бугун, 17:05Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Ферран Торрес нега «ПСЖ»ни танлаганини очиқлади...Бугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?