«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

·4·Спорт
«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

«Насаф» Суперлиганинг 20-турида «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди. Қаршидаги «Марказий» стадионда ўтган учрашувда мезбонлар 6 та гол урган бўлса, меҳмонлар 2 марта жавоб қайтарди.

Учрашувда ҳисоб 6-дақиқада очилди. Умар Эшмуродов «Насаф»ни олдинга олиб чиқди. Орадан икки дақиқа ўтиб, Бобир Абдихолиқов ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Унга Шароф Муҳитдинов ассистентлик қилди.

22-дақиқада Шароф Муҳитдиновнинг ўзи гол уриб, фарқни учтага етказди. Бу сафар унга Аденис Шала голли узатма берди.

«Насаф» биринчи бўлим охиригача яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол қилди. 40-дақиқада Аденис Шала Ойбек Рустамовнинг узатмасидан кейин гол урди.

Иккинчи бўлим бошланганидан кўп ўтмай, Бобир Абдихолиқов ўзининг учрашувдаги иккинчи голини киритди. Шароф Муҳитдинов бу голда ҳам ассистент бўлди.

«Нефтчи» 58-дақиқада ҳисобни қисқартирди. Алишер Одилов жамоасининг биринчи голига муаллифлик қилди.

«Насаф» 80-дақиқада яна бир гол урди. Алибек Давронов Шароф Муҳитдиновнинг узатмасидан унумли фойдаланди.

Учрашувдаги сўнгги гол 89-дақиқада киритилди. Стипе Перица «Нефтчи»нинг иккинчи голини урди. Унга Алишер Одилов голли пас берди.

Шу тариқа Қаршидаги баҳс «Насаф»нинг 6:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Учрашув бош ҳаками Ильгиз Танташев бўлди. Унга Андрей Цапенко ва Тимур Гайнуллин ёрдамчилик қилди. VAR ҳаками Аскер Нажафалиев, AVAR ҳаками эса Бахтиёрхўжа Шавкатов бўлди.

Ўйинда «Нефтчи» футболчиси Икромжон Алибоев 5-дақиқада, «Насаф»дан Алибек Давронов 56-дақиқада, «Нефтчи» вакили Анваржон Ғофуров 72-дақиқада огоҳлантирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Моуриньо қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!«Моуриньо қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!Бугун, 21:09Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиПешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиБугун, 21:04«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилдиБугун, 20:19«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?Бугун, 20:15Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиЛионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиБугун, 18:58Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)