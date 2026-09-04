Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадими
Аргентина терма жамоаси сафидаги фаолиятига якун ясаган Лионель Месси ўзининг клубдаги келажаги борасида ҳам муҳим қарорларга яқин турибди. Ҳозирда Америка Қўшма Штатларининг Интер Миами клуби шартномаси асосида тўп сураётган афсонавий ҳужумчининг амалдаги келишуви 2028-йилгача мўлжалланган. Goal.com хабар беришича, MLS'нинг собиқ юлдузи Шака Ҳислоп аргентиналик футболчи мазкур шартнома шартларини тўлиқ бажариши ва шундан сўнг клубда элчилик лавозимини эгаллаши мумкинлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси 2023-йилда АҚШ чемпионатига кўчиб ўтган эди. Интер Миами клуби хўжайинларидан бири Девид Бехемнинг саъй-ҳаракатлари туфайли амалга ошган ушбу трансфер Флорида штати жамоаси учун тарихий бурилиш ясади. Барселона сафида ёрқин ўйинлари билан танилган ҳужумчи АҚШга келибоқ Леагуес Куп ва MLS кубоги мусобақаларида зафар қучди, шунингдек, бир нечта MVP мукофотларини қўлга киритиб, стадионларни тўлдирган мухлислар олқишига сазовор бўлди.
Келажакдаги режалар ва шартнома шартлариИнтер Миами раҳбарияти Лионель Месси билан тузилган дастлабки битим муддатини узайтиришга муваффақ бўлган эди. Шунга қарамай, футболчининг ёши ва жисмоний ҳолати сабабли мазкур шартнома охиригача бажариладими ёки йўқми деган саволлар тез-тез туғилиб туради. Футбол оламидаги энг кўп соврин ютган ўйинчи терма жамоадаги 207 та ўйиндан иборат фаолиятига нуқта қўйиб, бор эътиборини фақат клубдаги ўйинларга қаратган.
Лионель Месси майдонда ҳамон ўзининг юқори даражасини намойиш этиб келмоқда. Жумладан, Монреалга қарши кечган учрашувда унинг жамоаси 7:1 ҳисобида зафар қучиб, ҳужумчи ўз ҳисобига яна тўртта гол ёздириб қўйди. Жамоада унинг яқин дўстлари Луис Суарес ва Родриго Де Паул тўп сурмоқда. Шунингдек, собиқ жамоадоши Неймарнинг ҳам АҚШга кўчиб ўтиб, афсонавий МСН учлигини қайта тиклаши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар юрибди.
Шака Ҳислоп фикрича Месси фаолиятини АҚШда давом эттирадиФутбол эксперти ва ФК Даллас клубининг собиқ дарвозабони Шака Ҳислопнинг таъкидлашича, Лионель Месси ўз шартномасини охиригача ҳурмат қилади. Унинг фикрича, бунга асосий сабаблардан бири аргентиналик футболчининг клубнинг янги стадиони очилиши ва келгуси режалаштириш ишларида бевосита бош-қош бўлганидир.
Ҳислопнинг сўзларига кўра, Месси шартнома муддати тугагач, клубда элчилик ролини бажаришга ўтади ва Маямида қолишда давом этади. Шунингдек, у жисмоний ҳолати йўл қўйса, ҳужумчи майдонда ҳам ўз шартномасини тўлиқ якунлашини кутмоқда. Шу билан бирга, терма жамоадаги фаолият якунлангани ва ёш ўтгани боис унинг кейинги жаҳон чемпионатида майдонга тушиши кутилмаяпти.
…