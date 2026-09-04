Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадими

·36·Спорт
Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадими

Аргентина терма жамоаси сафидаги фаолиятига якун ясаган Лионель Месси ўзининг клубдаги келажаги борасида ҳам муҳим қарорларга яқин турибди. Ҳозирда Америка Қўшма Штатларининг Интер Миами клуби шартномаси асосида тўп сураётган афсонавий ҳужумчининг амалдаги келишуви 2028-йилгача мўлжалланган. Goal.com хабар беришича, MLS'нинг собиқ юлдузи Шака Ҳислоп аргентиналик футболчи мазкур шартнома шартларини тўлиқ бажариши ва шундан сўнг клубда элчилик лавозимини эгаллаши мумкинлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Лионель Месси 2023-йилда АҚШ чемпионатига кўчиб ўтган эди. Интер Миами клуби хўжайинларидан бири Девид Бехемнинг саъй-ҳаракатлари туфайли амалга ошган ушбу трансфер Флорида штати жамоаси учун тарихий бурилиш ясади. Барселона сафида ёрқин ўйинлари билан танилган ҳужумчи АҚШга келибоқ Леагуес Куп ва MLS кубоги мусобақаларида зафар қучди, шунингдек, бир нечта MVP мукофотларини қўлга киритиб, стадионларни тўлдирган мухлислар олқишига сазовор бўлди.

Келажакдаги режалар ва шартнома шартлари

Интер Миами раҳбарияти Лионель Месси билан тузилган дастлабки битим муддатини узайтиришга муваффақ бўлган эди. Шунга қарамай, футболчининг ёши ва жисмоний ҳолати сабабли мазкур шартнома охиригача бажариладими ёки йўқми деган саволлар тез-тез туғилиб туради. Футбол оламидаги энг кўп соврин ютган ўйинчи терма жамоадаги 207 та ўйиндан иборат фаолиятига нуқта қўйиб, бор эътиборини фақат клубдаги ўйинларга қаратган.

Лионель Месси майдонда ҳамон ўзининг юқори даражасини намойиш этиб келмоқда. Жумладан, Монреалга қарши кечган учрашувда унинг жамоаси 7:1 ҳисобида зафар қучиб, ҳужумчи ўз ҳисобига яна тўртта гол ёздириб қўйди. Жамоада унинг яқин дўстлари Луис Суарес ва Родриго Де Паул тўп сурмоқда. Шунингдек, собиқ жамоадоши Неймарнинг ҳам АҚШга кўчиб ўтиб, афсонавий МСН учлигини қайта тиклаши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар юрибди.

Шака Ҳислоп фикрича Месси фаолиятини АҚШда давом эттиради

Футбол эксперти ва ФК Даллас клубининг собиқ дарвозабони Шака Ҳислопнинг таъкидлашича, Лионель Месси ўз шартномасини охиригача ҳурмат қилади. Унинг фикрича, бунга асосий сабаблардан бири аргентиналик футболчининг клубнинг янги стадиони очилиши ва келгуси режалаштириш ишларида бевосита бош-қош бўлганидир.

Ҳислопнинг сўзларига кўра, Месси шартнома муддати тугагач, клубда элчилик ролини бажаришга ўтади ва Маямида қолишда давом этади. Шунингдек, у жисмоний ҳолати йўл қўйса, ҳужумчи майдонда ҳам ўз шартномасини тўлиқ якунлашини кутмоқда. Шу билан бирга, терма жамоадаги фаолият якунлангани ва ёш ўтгани боис унинг кейинги жаҳон чемпионатида майдонга тушиши кутилмаяпти.

Лионель МессиИнтер МиамиMLSШака ҲислопФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБугун, 18:17Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиБугун, 17:19«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақидаБугун, 17:04Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиЛидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиБугун, 16:51Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиБугун, 12:12Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)