Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда

·0·Маданият
Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда

Бугун, 4 сентябрь куни ўзбек эстрадасининг таниқли вакилларидан бири Лола Йўлдошева 41 ёшни қарши олди.

1985 йил 4 сентябрда Тошкент шаҳрида туғилган санъаткор ёшлигидан мусиқага меҳр қўйиб, ижодий фаолиятини Майя тахаллуси остида бошлаган. 2004 йилда «Муҳаббатим» қўшиғи билан кенг жамоатчиликка танилиб, эстрада саҳнасида ўз услубини шакллантирди.

Кейинги йилларда хонанданинг «Сенга», «Кел», «Соғиндим» каби қўшиқлари мухлислар орасида машҳур бўлди. Лола Йўлдошева мусиқадан ташқари кино соҳасида ҳам ўзини синаб кўрган. У «Севинч», «Фарҳод ва Ширин» ҳамда «Келгинди куёв» фильмларида турли образларни гавдалантирган.

Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда

Санъаткорнинг ижодий йўлини танлашида отаси Равшан Йўлдошевнинг ҳам ҳиссаси катта. У «Tarona Records» лейблининг асосчиси сифатида ўзбек шоу-бизнеси ривожига салмоқли ҳисса қўшган.

Айни кунда Лола Йўлдошеванинг таваллуд куни муносабати билан мухлислари ижтимоий тармоқларда хонандага эзгу тилакларини йўлламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиТошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифиБугун, 20:25"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 11:15Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиҚозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиБугун, 08:01Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Кеча, 15:31Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Кеча, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Кеча, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар