Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда
Бугун, 4 сентябрь куни ўзбек эстрадасининг таниқли вакилларидан бири Лола Йўлдошева 41 ёшни қарши олди.
1985 йил 4 сентябрда Тошкент шаҳрида туғилган санъаткор ёшлигидан мусиқага меҳр қўйиб, ижодий фаолиятини Майя тахаллуси остида бошлаган. 2004 йилда «Муҳаббатим» қўшиғи билан кенг жамоатчиликка танилиб, эстрада саҳнасида ўз услубини шакллантирди.
Кейинги йилларда хонанданинг «Сенга», «Кел», «Соғиндим» каби қўшиқлари мухлислар орасида машҳур бўлди. Лола Йўлдошева мусиқадан ташқари кино соҳасида ҳам ўзини синаб кўрган. У «Севинч», «Фарҳод ва Ширин» ҳамда «Келгинди куёв» фильмларида турли образларни гавдалантирган.
Санъаткорнинг ижодий йўлини танлашида отаси Равшан Йўлдошевнинг ҳам ҳиссаси катта. У «Tarona Records» лейблининг асосчиси сифатида ўзбек шоу-бизнеси ривожига салмоқли ҳисса қўшган.
Айни кунда Лола Йўлдошеванинг таваллуд куни муносабати билан мухлислари ижтимоий тармоқларда хонандага эзгу тилакларини йўлламоқда.
…