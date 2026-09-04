Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқди

·0·Дунё
Трамп тасвирли 1 долларлик тангалар АҚШда сотувга чиқди

АҚШда президент Доналд Трамп тасвири туширилган янги 1 долларлик тангалар сотувга чиқарилди. АҚШ зарбхонаси уларни мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан махсус чиқарган.

Тилларанг танганинг бир томонида Трамп портрети жойлаштирилган бўлса, иккинчи томонида АҚШ президентлик муҳри тасвирланган. Муҳрдаги қалқонда мамлакатнинг 250 йиллигига ишора қилувчи «250» рақами ҳам акс этган.

Танганинг номинал қиймати 1 доллар бўлишига қарамай, 25 донадан иборат ўрами 61 доллардан, 100 дона танга жойлаштирилган қопчаси эса 154,50 доллардан сотилмоқда.

АҚШ зарбхонаси маълумотига кўра, мазкур тангалар қонуний тўлов воситаси ҳисобланади. Шу билан бирга, улар 2026 йил кузидан муомалага чиқарилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаБугун, 20:51Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиБугун, 18:41Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиБугун, 17:59Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиЛуиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиБугун, 17:02Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Бугун, 16:29«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйдиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди