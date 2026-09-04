«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда

·32·Ўзбекистон
«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш ва фармацевтика соҳасида кадрлар тайёрлаш тизими тубдан қайта кўриб чиқилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев 4 сентябрь куни тиббиёт ва фармацевтика йўналишида мутахассислар тайёрлаш, уларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳамда узлуксиз касбий таълимни такомиллаштиришга қаратилган янги таклифлар тақдимоти билан танишди. Мазкур ташаббуслар дунёнинг энг нуфузли олийгоҳлари тажрибасига таянган ҳолда, тиббиётдаги таълим стандартларини халқаро даражага олиб чиқишни кўзда тутади.

Дунёнинг топ олийгоҳлари тажрибаси ва қабул тизимидаги реал бурилиш

Бўлажак шифокорларни ўқитиш ва саралаш тизимига янгича илмий ёндашув олиб кирилмоқда:

  • Кембриж, Пенсильвания ва Ҳарвард модели: Янги концептуал таклифлар дунё тан олган Кембриж, Пенсильвания ва Ҳарвард университетларининг илғор тавсиялари асосида, халқаро ва маҳаллий экспертлар иштирокида пухта ишлаб чиқилди;

  • Қабул квоталари реал эҳтиёжга боғланади: Эндиликда тиббиёт олий таълим муассасаларига қабул параметрлари шунчаки режа асосида эмас, балки ҳудудлар, олис туманлар ва шифохоналарнинг ҳақиқий кадрлар тақчиллигидан келиб чиқиб шакллантирилади;

  • Вазирлик назоратидаги давлат буюртмаси: Ҳар бир йўналиш бўйича давлат грантлари ва буюртмалари Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан аниқ талаблар кесимида тасдиқланади.

«Даволаш иши» тугатиладими? 6 йиллик «Умумий тиббиёт» ва амалиётга ўтиш

Олий тиббий таълим йўналишларида энг катта ўзгариш 2027/2028 ўқув йилидан кучга кириши таклиф қилинмоқда:

  • «Умумий тиббиёт» дастури: Анъанавий «Даволаш иши» йўналиши ўрнига 6 йиллик «Умумий тиббиёт» бакалавриат дастури жорий этилади;

  • Бир йиллик тўлиқ амалиёт: Янги стандартга кўра, талабалар дастлабки беш йиллик назарий ва клиник ўқишдан сўнг, олтинчи босқичда тўлиқ бир йил давомида узлуксиз амалий тайёргарликдан ўтади. Дастурни муваффақиятли тамомлаган битирувчилар тўғридан-тўғри мустақил оилавий шифокор сифатида фаолият бошлай олади;

  • Резидентура ва магистратуранинг аниқ чегараси: Тор соҳа бўйича амалиётчи шифокорларни тайёрлаш босқичма-босқич тўлиқ резидентурага ўтказилади. Резидентлар оилавий поликлиникаларда бир вақтнинг ўзида ҳам ўқиб, ҳам амалиёт олиб боришади. Магистратура тизими эса асосан илмий-тадқиқот ва педагогик кадрлар етиштиришга ихтисослашади.

Олий маълумотли ҳамширалар мақоми ва фармацевтикада дуал таълим

Ислоҳотлар ўрта тиббиёт ходимлари ҳамда дори воситалари ишлаб чиқариш тармоғини ҳам қамраб олади:

  • Ҳамшираларнинг роли кенгаяди: Олий маълумотли ҳамшираларнинг ташхис қўйиш, даволаш режасини амалга ошириш ва касалликлар профилактикасида шифокорнинг асосий ва ишончли кўмакчиси сифатидаги мақоми тубдан кучайтирилади;

  • Фармацевтикада ишлаб чиқаришга интеграция: Фармацевтика соҳасидаги таълим завод ва лабораториялар билан бевосита боғланади. Корхоналар буюртмаси асосида дуал таълим кенгайтирилиб, талабалар янги дори воситаларини ишлаб чиқиш, лаборатория таҳлиллари, сифат назорати ва стандартлаштириш жараёнларида бевосита иштирок этади.

Мутахассисларнинг фикрича, шифокорлар тайёрлашда 1 йиллик узлуксиз амалиётнинг киритилиши ва қабул параметрларининг реал муҳтожликка боғланиши тиббиётдаги сифат даражасини кескин оширишга хизмат қилади.

Сизнингча, олийгоҳни битиришдан аввал бир йил тўлиқ амалиёт ўташ тизими бўлажак шифокорларнинг маҳоратини оширишда қанчалик самара беради? Оилавий поликлиникалардаги хизмат сифатини яхшилаш учун биринчи навбатда нималарга эътибор қаратиш зарур? Ўз фикрларингиз билан изоҳларда ўртоқлашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиҚашқадарёда кутилмаганда қор ёғдиБугун, 18:04Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиБугун, 10:14Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврКеча, 19:18Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиПрезидент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиКеча, 17:57Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиТошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиКеча, 17:50Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиЎзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиКеча, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди