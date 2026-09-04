«Даволаш иши» ўрнига янги тизим: Тиббиёт таълимида инқилобий ўзгаришлар бошланмоқда
Ўзбекистон соғлиқни сақлаш ва фармацевтика соҳасида кадрлар тайёрлаш тизими тубдан қайта кўриб чиқилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев 4 сентябрь куни тиббиёт ва фармацевтика йўналишида мутахассислар тайёрлаш, уларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳамда узлуксиз касбий таълимни такомиллаштиришга қаратилган янги таклифлар тақдимоти билан танишди. Мазкур ташаббуслар дунёнинг энг нуфузли олийгоҳлари тажрибасига таянган ҳолда, тиббиётдаги таълим стандартларини халқаро даражага олиб чиқишни кўзда тутади.
Дунёнинг топ олийгоҳлари тажрибаси ва қабул тизимидаги реал бурилиш
Бўлажак шифокорларни ўқитиш ва саралаш тизимига янгича илмий ёндашув олиб кирилмоқда:
Кембриж, Пенсильвания ва Ҳарвард модели: Янги концептуал таклифлар дунё тан олган Кембриж, Пенсильвания ва Ҳарвард университетларининг илғор тавсиялари асосида, халқаро ва маҳаллий экспертлар иштирокида пухта ишлаб чиқилди;
Қабул квоталари реал эҳтиёжга боғланади: Эндиликда тиббиёт олий таълим муассасаларига қабул параметрлари шунчаки режа асосида эмас, балки ҳудудлар, олис туманлар ва шифохоналарнинг ҳақиқий кадрлар тақчиллигидан келиб чиқиб шакллантирилади;
Вазирлик назоратидаги давлат буюртмаси: Ҳар бир йўналиш бўйича давлат грантлари ва буюртмалари Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан аниқ талаблар кесимида тасдиқланади.
«Даволаш иши» тугатиладими? 6 йиллик «Умумий тиббиёт» ва амалиётга ўтиш
Олий тиббий таълим йўналишларида энг катта ўзгариш 2027/2028 ўқув йилидан кучга кириши таклиф қилинмоқда:
«Умумий тиббиёт» дастури: Анъанавий «Даволаш иши» йўналиши ўрнига 6 йиллик «Умумий тиббиёт» бакалавриат дастури жорий этилади;
Бир йиллик тўлиқ амалиёт: Янги стандартга кўра, талабалар дастлабки беш йиллик назарий ва клиник ўқишдан сўнг, олтинчи босқичда тўлиқ бир йил давомида узлуксиз амалий тайёргарликдан ўтади. Дастурни муваффақиятли тамомлаган битирувчилар тўғридан-тўғри мустақил оилавий шифокор сифатида фаолият бошлай олади;
Резидентура ва магистратуранинг аниқ чегараси: Тор соҳа бўйича амалиётчи шифокорларни тайёрлаш босқичма-босқич тўлиқ резидентурага ўтказилади. Резидентлар оилавий поликлиникаларда бир вақтнинг ўзида ҳам ўқиб, ҳам амалиёт олиб боришади. Магистратура тизими эса асосан илмий-тадқиқот ва педагогик кадрлар етиштиришга ихтисослашади.
Олий маълумотли ҳамширалар мақоми ва фармацевтикада дуал таълим
Ислоҳотлар ўрта тиббиёт ходимлари ҳамда дори воситалари ишлаб чиқариш тармоғини ҳам қамраб олади:
Ҳамшираларнинг роли кенгаяди: Олий маълумотли ҳамшираларнинг ташхис қўйиш, даволаш режасини амалга ошириш ва касалликлар профилактикасида шифокорнинг асосий ва ишончли кўмакчиси сифатидаги мақоми тубдан кучайтирилади;
Фармацевтикада ишлаб чиқаришга интеграция: Фармацевтика соҳасидаги таълим завод ва лабораториялар билан бевосита боғланади. Корхоналар буюртмаси асосида дуал таълим кенгайтирилиб, талабалар янги дори воситаларини ишлаб чиқиш, лаборатория таҳлиллари, сифат назорати ва стандартлаштириш жараёнларида бевосита иштирок этади.
Мутахассисларнинг фикрича, шифокорлар тайёрлашда 1 йиллик узлуксиз амалиётнинг киритилиши ва қабул параметрларининг реал муҳтожликка боғланиши тиббиётдаги сифат даражасини кескин оширишга хизмат қилади.
Сизнингча, олийгоҳни битиришдан аввал бир йил тўлиқ амалиёт ўташ тизими бўлажак шифокорларнинг маҳоратини оширишда қанчалик самара беради? Оилавий поликлиникалардаги хизмат сифатини яхшилаш учун биринчи навбатда нималарга эътибор қаратиш зарур? Ўз фикрларингиз билан изоҳларда ўртоқлашинг!
…