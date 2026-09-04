«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди

·27·Авто
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди

Илон Маск бошчилигидаги Tesla компанияси Техас штатининг Остин шаҳрида тўлиқ автоном ҳаракатланувчи икки ўринли Cybercab электромобилининг ёпиқ тақдимотини ўтказди. Илк бор 2024 йилда концепт сифатида оммага кўрсатилган ушбу футуристик модел анъанавий бошқарув воситаларидан буткул воз кечган бўлиб, компаниянинг келажакдаги Robotaxi йўловчи ташиш тизимида асосий ўринни эгаллаши кутилмоқда.

Рулсиз, кўзгусиз ва лидарсиз футуризм: Cybercab қандай жиҳозланган?

Янги электрокар дизайни ва технологик тузилиши билан автосаноатдаги барча қолипларни парчалаб ташламоқда:

  • «Чайка қаноти» ва педалларсиз салон: Машина юқорига очилувчи «чайка қаноти» услубидаги эшикларга эга. Унинг ички қисмида ҳайдовчи учун руль чамбараги, педаллар ва ҳатто ён томонни кўрсатувчи одатий ойналар умуман мавжуд эмас;

  • Лидар ва радарлардан воз кечиш: Рақобатчи компаниялардан фарқли равишда, Tesla қимматбаҳо лазерли датчиклар (лидар) ва радарлардан буткул воз кечган. Ҳаракатланиш ва хавфсизликни назорат қилиш тўлиқ сунъий интеллект ҳамда кузов бўйлаб ўрнатилган 8 та юқори аниқликдаги камера орқали таъминланади;

  • Ноодатий самарадорлик ва 673 км захира: Электромобиль 219 от кучига эга битта доимий магнитли электр мотор ва олд узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Унга бор-йўғи 48 кВт·соат сиғимли ихчам батарея ўрнатилган бўлса-да, юксак аэродинамика ва энергия самарадорлиги ҳисобига бир тўлиқ қувватланишда 673 километргача йўл босиб ўта олади.

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди

Техасдаги синовлар ва Waymo билан кескин пойга

Tesla автоном таксилар сегментида етакчиликни қўлга олиш учун жиддий қадамларни ташламоқда:

  • Техасда 45 та машина рўйхатдан ўтди: Cybercab аллақачон махсус Robotaxi хизмати синовларига жалб қилинган. Техас штатида айни турдаги 45 та автомобил расмий рўйхатдан ўтказилган бўлиб, уларнинг қанчаси тижорий йўловчи ташишга қўйилиши ҳозирча аниқланмаган;

  • Model Y базасидаги автопарк: Айни пайтда Tesla ҳайдовчисиз назорат алгоритми асосида олтита йирик шаҳарда жами 256 та автоном Model Y машиналарини синовдан ўтказмоқда;

  • Waymo билан тафовут: Таққослаш учун, соҳадаги бош рақобатчи — Waymo ҳозирда 14 та шаҳарда 4 000 га яқин автоном таксилар паркини муваффақиятли бошқармоқда ва Tesla ҳали ушбу кўрсаткичга етиб олиши керак;

  • Баҳоси ва чиқиш муддати: Аввалроқ Илон Маск ушбу электрокарнинг бозор нархи тахминан 30 000 доллар атрофида бўлишини таъкидлаган эди, бироқ Tesla машинанинг серияли сотувга чиқиш муддатини ҳамон сир тутмоқда.

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди

Сизнингча, руль ва педалларсиз, фақат камералар ва сунъий интеллект ёрдамида ҳаракатланадиган Cybercab шаҳар йўлларида инсон бошқарувидаги автомобиллардан хавфсизроқ бўла оладими? 30 минг долларлик баҳо билан Tesla такси бозорини буткул эгаллаб олиши мумкинми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиДонут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиКеча, 18:24Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаКеча, 13:24BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиКеча, 09:557 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?Кеча, 09:37Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиKia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширдиКеча, 07:29Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиТарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчи02.09, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади