«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Илон Маск бошчилигидаги Tesla компанияси Техас штатининг Остин шаҳрида тўлиқ автоном ҳаракатланувчи икки ўринли Cybercab электромобилининг ёпиқ тақдимотини ўтказди. Илк бор 2024 йилда концепт сифатида оммага кўрсатилган ушбу футуристик модел анъанавий бошқарув воситаларидан буткул воз кечган бўлиб, компаниянинг келажакдаги Robotaxi йўловчи ташиш тизимида асосий ўринни эгаллаши кутилмоқда.
Рулсиз, кўзгусиз ва лидарсиз футуризм: Cybercab қандай жиҳозланган?
Янги электрокар дизайни ва технологик тузилиши билан автосаноатдаги барча қолипларни парчалаб ташламоқда:
«Чайка қаноти» ва педалларсиз салон: Машина юқорига очилувчи «чайка қаноти» услубидаги эшикларга эга. Унинг ички қисмида ҳайдовчи учун руль чамбараги, педаллар ва ҳатто ён томонни кўрсатувчи одатий ойналар умуман мавжуд эмас;
Лидар ва радарлардан воз кечиш: Рақобатчи компаниялардан фарқли равишда, Tesla қимматбаҳо лазерли датчиклар (лидар) ва радарлардан буткул воз кечган. Ҳаракатланиш ва хавфсизликни назорат қилиш тўлиқ сунъий интеллект ҳамда кузов бўйлаб ўрнатилган 8 та юқори аниқликдаги камера орқали таъминланади;
Ноодатий самарадорлик ва 673 км захира: Электромобиль 219 от кучига эга битта доимий магнитли электр мотор ва олд узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Унга бор-йўғи 48 кВт·соат сиғимли ихчам батарея ўрнатилган бўлса-да, юксак аэродинамика ва энергия самарадорлиги ҳисобига бир тўлиқ қувватланишда 673 километргача йўл босиб ўта олади.
Техасдаги синовлар ва Waymo билан кескин пойга
Tesla автоном таксилар сегментида етакчиликни қўлга олиш учун жиддий қадамларни ташламоқда:
Техасда 45 та машина рўйхатдан ўтди: Cybercab аллақачон махсус Robotaxi хизмати синовларига жалб қилинган. Техас штатида айни турдаги 45 та автомобил расмий рўйхатдан ўтказилган бўлиб, уларнинг қанчаси тижорий йўловчи ташишга қўйилиши ҳозирча аниқланмаган;
Model Y базасидаги автопарк: Айни пайтда Tesla ҳайдовчисиз назорат алгоритми асосида олтита йирик шаҳарда жами 256 та автоном Model Y машиналарини синовдан ўтказмоқда;
Waymo билан тафовут: Таққослаш учун, соҳадаги бош рақобатчи — Waymo ҳозирда 14 та шаҳарда 4 000 га яқин автоном таксилар паркини муваффақиятли бошқармоқда ва Tesla ҳали ушбу кўрсаткичга етиб олиши керак;
Баҳоси ва чиқиш муддати: Аввалроқ Илон Маск ушбу электрокарнинг бозор нархи тахминан 30 000 доллар атрофида бўлишини таъкидлаган эди, бироқ Tesla машинанинг серияли сотувга чиқиш муддатини ҳамон сир тутмоқда.
Сизнингча, руль ва педалларсиз, фақат камералар ва сунъий интеллект ёрдамида ҳаракатланадиган Cybercab шаҳар йўлларида инсон бошқарувидаги автомобиллардан хавфсизроқ бўла оладими? 30 минг долларлик баҳо билан Tesla такси бозорини буткул эгаллаб олиши мумкинми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…