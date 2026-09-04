Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи
Тошкент шаҳрида Марказий Осиёда муқобили бўлмаган ва Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармасининг флагман лойиҳасига айланган янги Замонавий санъат маркази ўз эшикларини очмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев 4 сентябрь куни ушбу муаззам ижодий масканга шахсан ташриф буюриб, унда яратилган шарт-шароитлар, кўргазма ва таълим майдонлари билан яқиндан танишди. Ушбу мажмуа Ўзбекистонда замонавий санъатга ихтисослашган илк давлат муассасаси ҳамда минтақада таълим, илмий тадқиқот ва экспозицияларни бирлаштирган энг улкан маданий платформа сифатида тарихга кирмоқда.
114 йиллик саноат мероси ва француз архитектураси уйғунлиги
Янги марказ нафақат санъат асарлари, балки ўз биносининг тарихи билан ҳам ноёб аҳамиятга эга:
1912 йилги тарихий обида: Мажмуа машҳур меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида 1912 йилда қурилган тарихий бинода жойлашган. Ўтган аср бошида бу ерда дастлаб трамвай депоси фаолият юритган, кейинроқ эса пойтахтнинг илк дизель электр станцияси сифатида хизмат қилган;
Франциянинг «Studio KO» концепцияси: Бинони реставрация қилиш ва қайта ҳаёт бағишлаш лойиҳаси Франциянинг дунёга машҳур «Studio KO» меъморлик бюроси томонидан ишлаб чиқилди;
Саноат дизайни ва замонавийлик: Таъмирлаш давомида бинонинг бир асрлик асл саноат меъморчилиги, ғиштли тузилиши ва тарихий руҳи тўлиқ сақлаб қолинган ҳолда, халқаро даражадаги кўргазма мажмуаси талабларига мослаштирилди.
Тадқиқот кутубхонасидан арт-резиденцияларгача: Марказ нималарни таклиф этади?
Мажмуа шунчаки кўргазма зали бўлиб қолмай, ёш ижодкорлар ва жамоатчилик учун кўп тармоқли экотизимга айлантирилган:
Интеллектуал марказ: Бинода санъат, визуал маданият ва фалсафий назарияларга оид ноёб манбаларни жамлаган ихтисослаштирилган очиқ кутубхона ва архив фаолият юритади;
Мулоқот ва ижод макони: Ҳудудда очиқ муҳокамалар ва маърузалар майдони, муаллифлик концепт-дўкони ҳамда ресторан ташкил этилган;
Ёш мутахассислар трамплини: Марказда арт-резиденциялар, перформанслар, кино намойишлари ва маҳорат дарслари йўлга қўйилиб, маҳаллий кураторлар, тадқиқотчилар ҳамда истеъдодли ёшларни халқаро даражага олиб чиқиш кўзда тутилган.
«Ҳикмат» кўргазмаси ва Нью-Йоркнинг Гуггенхайм сенсацияси
Марказ ўз пардасини 6 сентябрь куни Hikmah («Ҳикмат») номли биринчи халқаро кўргазма билан расман очади:
Кўргазма концепцияси: Экспозиция маънавий мерос, маданий хотира ва миллий анъаналарнинг замонавий глобал санъат билан узвий боғлиқлигига бағишланган;
Дунёнинг 11 та шоҳ асари: Лойиҳа доирасида таниқли хорижий ва маҳаллий рассомларнинг 11 та сара асари, шу жумладан махсус яратилган эксклюзив ишлар оммага ҳавола этилади;
Гуггенхайм музейидан инсталляция: Ўзбекистон тарихида илк бор Нью-Йоркдаги машҳур Соломон Р. Гуггенхайм музейи тўпламига мансуб ноёб инсталляция намойиш этилади;
Халқаро альянслар: Марказ Парижнинг Помпиду маркази, Лондоннинг нуфузли «Tate» ва «Delfina Foundation» жамғармалари ҳамда Жанубий Корея Санъат кенгаши билан тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйди.
Президент Шавкат Мирзиёев бундай масканлар халқимизнинг бой тарихий меросини сақлаб қолиш билан бир қаторда, замонавий ижодкорлар учун глобал дунёга чиқиш эшигини очишини алоҳида таъкидлади.
Сизнингча, тарихий саноат биноларининг бундай кўркам замонавий санъат марказларига айлантирилиши шаҳар қиёфаси ва ёшлар маданиятига қандай таъсир кўрсатади? Нью-Йорк ва Париж музейлари билан йўлга қўйилган бундай ҳамкорлик миллий санъатимизни жаҳон саҳнасига олиб чиқа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…