Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи

·25·Маданият
Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи

Тошкент шаҳрида Марказий Осиёда муқобили бўлмаган ва Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармасининг флагман лойиҳасига айланган янги Замонавий санъат маркази ўз эшикларини очмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев 4 сентябрь куни ушбу муаззам ижодий масканга шахсан ташриф буюриб, унда яратилган шарт-шароитлар, кўргазма ва таълим майдонлари билан яқиндан танишди. Ушбу мажмуа Ўзбекистонда замонавий санъатга ихтисослашган илк давлат муассасаси ҳамда минтақада таълим, илмий тадқиқот ва экспозицияларни бирлаштирган энг улкан маданий платформа сифатида тарихга кирмоқда.

114 йиллик саноат мероси ва француз архитектураси уйғунлиги

Янги марказ нафақат санъат асарлари, балки ўз биносининг тарихи билан ҳам ноёб аҳамиятга эга:

  • 1912 йилги тарихий обида: Мажмуа машҳур меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида 1912 йилда қурилган тарихий бинода жойлашган. Ўтган аср бошида бу ерда дастлаб трамвай депоси фаолият юритган, кейинроқ эса пойтахтнинг илк дизель электр станцияси сифатида хизмат қилган;

  • Франциянинг «Studio KO» концепцияси: Бинони реставрация қилиш ва қайта ҳаёт бағишлаш лойиҳаси Франциянинг дунёга машҳур «Studio KO» меъморлик бюроси томонидан ишлаб чиқилди;

  • Саноат дизайни ва замонавийлик: Таъмирлаш давомида бинонинг бир асрлик асл саноат меъморчилиги, ғиштли тузилиши ва тарихий руҳи тўлиқ сақлаб қолинган ҳолда, халқаро даражадаги кўргазма мажмуаси талабларига мослаштирилди.

Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи

Тадқиқот кутубхонасидан арт-резиденцияларгача: Марказ нималарни таклиф этади?

Мажмуа шунчаки кўргазма зали бўлиб қолмай, ёш ижодкорлар ва жамоатчилик учун кўп тармоқли экотизимга айлантирилган:

  • Интеллектуал марказ: Бинода санъат, визуал маданият ва фалсафий назарияларга оид ноёб манбаларни жамлаган ихтисослаштирилган очиқ кутубхона ва архив фаолият юритади;

  • Мулоқот ва ижод макони: Ҳудудда очиқ муҳокамалар ва маърузалар майдони, муаллифлик концепт-дўкони ҳамда ресторан ташкил этилган;

  • Ёш мутахассислар трамплини: Марказда арт-резиденциялар, перформанслар, кино намойишлари ва маҳорат дарслари йўлга қўйилиб, маҳаллий кураторлар, тадқиқотчилар ҳамда истеъдодли ёшларни халқаро даражага олиб чиқиш кўзда тутилган.

Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи

«Ҳикмат» кўргазмаси ва Нью-Йоркнинг Гуггенхайм сенсацияси

Марказ ўз пардасини 6 сентябрь куни Hikmah («Ҳикмат») номли биринчи халқаро кўргазма билан расман очади:

  • Кўргазма концепцияси: Экспозиция маънавий мерос, маданий хотира ва миллий анъаналарнинг замонавий глобал санъат билан узвий боғлиқлигига бағишланган;

  • Дунёнинг 11 та шоҳ асари: Лойиҳа доирасида таниқли хорижий ва маҳаллий рассомларнинг 11 та сара асари, шу жумладан махсус яратилган эксклюзив ишлар оммага ҳавола этилади;

  • Гуггенхайм музейидан инсталляция: Ўзбекистон тарихида илк бор Нью-Йоркдаги машҳур Соломон Р. Гуггенхайм музейи тўпламига мансуб ноёб инсталляция намойиш этилади;

  • Халқаро альянслар: Марказ Парижнинг Помпиду маркази, Лондоннинг нуфузли «Tate» ва «Delfina Foundation» жамғармалари ҳамда Жанубий Корея Санъат кенгаши билан тўғридан-тўғри ҳамкорликни йўлга қўйди.

Тошкентда Марказий Осиёда ягона Замонавий санъат маркази очилмоқда — Президент ташрифи

Президент Шавкат Мирзиёев бундай масканлар халқимизнинг бой тарихий меросини сақлаб қолиш билан бир қаторда, замонавий ижодкорлар учун глобал дунёга чиқиш эшигини очишини алоҳида таъкидлади.

Сизнингча, тарихий саноат биноларининг бундай кўркам замонавий санъат марказларига айлантирилиши шаҳар қиёфаси ва ёшлар маданиятига қандай таъсир кўрсатади? Нью-Йорк ва Париж музейлари билан йўлга қўйилган бундай ҳамкорлик миллий санъатимизни жаҳон саҳнасига олиб чиқа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаБугун, 21:05"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 11:15Қозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиҚозоғистонда Энрике Иглесиас шов-шуви: Аэропортдаги қизғин кутиб олиш ва юлдуз билан селфиБугун, 08:01Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)Кеча, 15:31Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Кеча, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Кеча, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар