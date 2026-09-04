«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди
“Манчестер Сити” клуби УЕФА Чемпионлар лигасининг янги, инқилобий мавсуми дастлабки босқичи учун А рўйхатидан жой олган 23 нафар футболчидан иборат якуний қайдномани расман тақдим этди. Жамоа бош мураббийи Энцо Мареска Европанинг энг нуфузли мусобақасида максимал мақсадларни кўзлаган ҳолда, мусобақанинг янги форматидаги мураккаб ўйинлар занжири учун ўз стратегиясини амалга оширди. Қайдномада айрим асосий фигураларнинг йўқлиги ва кутилмаган янги номларнинг пайдо бўлиши мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Саккизта тўқнашув ва «Камп Ноу»даги драматик қайтиш
Янги форматга кўра, "шаҳарликлар" дастлабки босқичда жами саккизта учрашув ўтказади. Бунда тўртта ўйин Манчестерда, тўрттаси эса сафарда бўлиб ўтади. Европа кампанияси шу ойда Португалияга сафар — “Порту” билан баҳс билан старт олади. Ушбу мураккаб сафардан сўнг, “Этиҳод” стадиони кетма-кет иккита гранд учрашувга мезбонлик қилади: амалдаги чемпион “Пари Сен-Жермен” ва Грециянинг “АЕК Афина” клублари Манчестерга ташриф буюради.
Тақвимдаги энг интригага бой ва драматик учрашувлардан бири – Германияда “РБ Лейпциг” ва Кевин Де Брёйне ўйнайдиган “Наполи” билан куч синашганидан сўнг содир бўлади. Бу – “Барселона”га қарши баҳс. Эътиборли жиҳати, жорий ёзда “Манчестер Сити”ни тарк этган Испаниялик ярим ҳимоячи Родри энди ўз тарихий клубига қарши “Камп Ноу”да майдонга тушади. Шунингдек, қайдномада таркибига Абдуқодир Ҳусановни қўшиб олган “Ланс” ва январда якунловчи ўйинда “Спортинг” билан баҳслар режалаштирилган.
ЕЧЛ учун расмий А рўйхати (23 нафар футболчи):
Мусобақа старт олиши арафасида клуб УЕФАга қуйидаги 23 нафар футболчидан иборат А рўйхатини тақдим этди:
Дарвозабонлар: Жанлуижи Доннарумма, Маркус Беттинелли, Жеронимо Рульи, Макс-Эдгар Шабо.
Ҳимоячилар: Рубен Диаш, Марк Геи, Райан Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Абдуқодир Ҳусанов, Рико Льюис.
Ярим ҳимоячилар: Эллиот Андерсон, Матео Ковачич, Райан Шерки, Жереми Доку, Энцо Фернандес, Матеус Нунес, Айюб Буадди, Фил Фоден.
Ҳужумчилар: Илимaн Ндиайе, Эрлинг Холанд, Аллан Элиас, Антуан Семеньо.
Янги дарвозабонлар, Витор Рейснинг қайтиши ва француз интригаси
Эълон қилинган қайдноманинг дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришлар кузатилди. Жеронимо Рульи Жеймс Траффорд ўрнини эгаллаган бўлса, 18 ёшли Макс-Эдгар Шабонинг А рўйхатига киритилиши ҳақиқий кутилмаган қарор бўлди. Маълумотларга кўра, ёш посбон ёзда Франциянинг “Анже” клубидан сотиб олинган эди ва клуб раҳбарияти уни ижарага бериш имкониятини ҳам кўриб чиққанди. Шунга қарамай, Мареска уни хорижлик футболчилар учун ажратилган 16 та ўриндан бирига лойиқ кўрди. У билан бирга янги аъзолар Энцо Фернандес, Аллан Элиас, Илимaн Ндиайе ва бошқалар ҳам қайдномадан жой олди.
Ҳимоя чизиғида эса бразилиялик Витор Рейснинг асосий таркибга қайтгани эътиборга лойиқ. У ўтган 2025/26 йилги мавсумни City Football Group тизимига кирувчи Ла Лига вакили “Жирона”да ижара асосида ўтказган эди.
Нико О'Райли ва Райан МакАйду қани? Б рўйхати сири очилди
Эълон қилинган А рўйхатидаги 23 нафар футболчи орасида Нико О'Райли ва Райан МакАйду каби муҳим ёш футболчиларнинг йўқлиги кўплаб саволларни туғдирди. Бироқ, Manchester Evening News нашри қайд этганидек, бу уларнинг мусобақада иштирок эта олмаслигини англатмайди. УЕФА қоидаларига кўра, 21 ёш ва ундан кичик бўлган ҳамда клубда камида икки йилдан бери фаолият юритаётган футболчилар Б рўйхати орқали мусобақа қайдномасига киритилиши мумкин.
О'Райли ва МакАйду айнан мана шу Б қайдномасида кўрсатилди. Мареска клуб тарбияланувчилари учун ажратилган тўртта ўринни тўлиқ тўлдирмагани сабабли, А рўйхатида 25 эмас, 23 нафар футболчини қайд этди, бироқ Б рўйхати орқали жамоа захирасини кучайтириш имконияти сақланиб қолмоқда.
Сизнингча, Энцо Мареска танлаган ушбу 23 нафар футболчидан иборат А рўйхати "Манчестер Сити"га янги форматдаги Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш имконини берадими? Жамоанинг дарвозабонлар чизиғидаги ўзгаришлар ва Родрининг "Барселона" сафида "Сити"га қарши майдонга тушиши ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…