Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилди

·0·Спорт
Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилди

Аргентина терма жамоасидан кетганини эълон қилган Лионель Мессига журналист Вероника Брунати таъсирли мақола орқали миннатдорлик билдирди. Унда журналист 2014 йилда турмуш ўртоғи, журналист Хорхе “Эл Топо” Лопес ҳалок бўлганидан кейин Месси унга қандай ёрдам таклиф қилганини ошкор қилди.

Хорхе “Эл Топо” Лопес 2014 йилги Жаҳон чемпионати вақтида Бразилияда полициядан қочаётган жиноятчилар бошқарувидаги автомобиль таксини уриб юбориши оқибатида ҳалок бўлган эди. Унинг вафоти Брунати ва унинг фарзандлари учун оғир мусибат бўлган.

Брунати ёзишича, фожиадан кейин Месси уни Жоан Гампер машғулот базасига таклиф қилган. Футболчи журналистни қучоқлаб, ундан: “Сен учун, Агус ва Лусия учун нима қила оламан?” деб сўраган.

Мессининг унинг икки нафар фарзанди исмларини эслаб қолгани Брунати учун алоҳида таассуротли бўлган. Журналистнинг айтишича, Месси унга ёрдам беришга тайёр эканини яна бир бор таъкидлаган.

Брунати эса ундан моддий ёки бошқа ёрдам эмас, фақат фарзандлари билан учрашишини сўраганини эслади:

“Месси менга: «Мен сизларга ёрдам бермоқчиман. Улар учун нима қила оламан?» деди. Мен эса: «Лионель Месси бўлиб қолинг. Фарзандларим сизни кўрганда хурсанд бўлишади. Улар кўп йиғлашади. Мен фақат уларнинг яна кулишини кўришни истайман», дедим”, — деб ёзади журналист.

Брунати Месси унга оғир кунларни енгиб ўтишда куч ва илҳом бағишлаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи журналистнинг икки нафар фарзанди билан ёлғиз ҳолда дунё бўйлаб сафар қилиб, Аргентина терма жамоаси ўйинларини ёритишда давом этишига руҳий далда берган.

“Месси туфайли менинг ҳаётим яхшироқ бўлди. Эл Топонинг ҳаёти ҳам, фарзандларимнинг ҳаёти ҳам. Чунки Месси — беқиёс бахт”, — деб ёзди Брунати.

Журналистнинг таъкидлашича, Мессининг энг катта мероси унинг қўлга киритган совринлари ёки ўрнатган рекордларигина эмас. Унинг одамларга улашган бахти, меҳрибонлиги ва қийин вазиятда кўрсатган инсоний қўллаб-қуввати ҳам катта аҳамиятга эга.

Брунати мақоласи якунида Мессига барча қилган ишлари учун миннатдорчилик билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиБугун, 17:19«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақидаБугун, 17:04Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиЛидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиБугун, 16:51Аргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиАргентина Осиё турнасидан воз кечиб, ўз уйида учта ўйин ўтказадиБугун, 12:12Бакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБакарй Сагна Килиан Мбаппе ва Харри Кейнни 2026-йилги Олтин тўп учун фаворит деб билмайдиБугун, 12:11Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Килиан Мбаппе Челсининг трансфер режаларида қандай рол ўйнади?Бугун, 11:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)