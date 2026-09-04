Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилди
Аргентина терма жамоасидан кетганини эълон қилган Лионель Мессига журналист Вероника Брунати таъсирли мақола орқали миннатдорлик билдирди. Унда журналист 2014 йилда турмуш ўртоғи, журналист Хорхе “Эл Топо” Лопес ҳалок бўлганидан кейин Месси унга қандай ёрдам таклиф қилганини ошкор қилди.
Хорхе “Эл Топо” Лопес 2014 йилги Жаҳон чемпионати вақтида Бразилияда полициядан қочаётган жиноятчилар бошқарувидаги автомобиль таксини уриб юбориши оқибатида ҳалок бўлган эди. Унинг вафоти Брунати ва унинг фарзандлари учун оғир мусибат бўлган.
Брунати ёзишича, фожиадан кейин Месси уни Жоан Гампер машғулот базасига таклиф қилган. Футболчи журналистни қучоқлаб, ундан: “Сен учун, Агус ва Лусия учун нима қила оламан?” деб сўраган.
Мессининг унинг икки нафар фарзанди исмларини эслаб қолгани Брунати учун алоҳида таассуротли бўлган. Журналистнинг айтишича, Месси унга ёрдам беришга тайёр эканини яна бир бор таъкидлаган.
Брунати эса ундан моддий ёки бошқа ёрдам эмас, фақат фарзандлари билан учрашишини сўраганини эслади:
“Месси менга: «Мен сизларга ёрдам бермоқчиман. Улар учун нима қила оламан?» деди. Мен эса: «Лионель Месси бўлиб қолинг. Фарзандларим сизни кўрганда хурсанд бўлишади. Улар кўп йиғлашади. Мен фақат уларнинг яна кулишини кўришни истайман», дедим”, — деб ёзади журналист.
Брунати Месси унга оғир кунларни енгиб ўтишда куч ва илҳом бағишлаганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи журналистнинг икки нафар фарзанди билан ёлғиз ҳолда дунё бўйлаб сафар қилиб, Аргентина терма жамоаси ўйинларини ёритишда давом этишига руҳий далда берган.
“Месси туфайли менинг ҳаётим яхшироқ бўлди. Эл Топонинг ҳаёти ҳам, фарзандларимнинг ҳаёти ҳам. Чунки Месси — беқиёс бахт”, — деб ёзди Брунати.
Журналистнинг таъкидлашича, Мессининг энг катта мероси унинг қўлга киритган совринлари ёки ўрнатган рекордларигина эмас. Унинг одамларга улашган бахти, меҳрибонлиги ва қийин вазиятда кўрсатган инсоний қўллаб-қуввати ҳам катта аҳамиятга эга.
Брунати мақоласи якунида Мессига барча қилган ишлари учун миннатдорчилик билдирди.
…