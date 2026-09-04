Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солди

·8·Дунё
Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солди

Дунё бўйлаб кўплаб инсонларнинг меҳрини қозонган икки бошли геккон Симон ва Гарфункел овқат ейишдан бош тортиб, вазни камайгани сабабли ҳаётига якун ясалди.

Бу судралиб юрувчи жонивор қарийб икки ой яшади. Унинг ҳар икки боши ҳам мустақил равишда овқатлана олиши ҳаммани ҳайратга солган эди.

Бироқ гекконни парвариш қилган Rockstar Geckos унинг сўнгги кунларда сустлашгани, овқатланишдан тўхтагани ва вазни камайганини маълум қилди. Шундан сўнг унга қаровчилар оғир қарор қабул қилиб, уни ухлатишга мажбур бўлди.

Геккон калтакесаклари қандай туғилган?

Симон ва Гарфункел 29 июнь куни Пенсильваниянинг шимоли-шарқий қисмидаги эр-хотин селекция марказида кутилмаганда тухумдан чиққан. Тухумда ғайриоддий ҳолат сезилмаган, аммо ундан икки бошли геккон пайдо бўлган.

Унга қаровчилар дастлаб унинг узоқ яшашига шубҳа қилган. Чунки бундай ҳолатда туғилган ҳайвонлар кўпинча жиддий соғлиқ муаммоларига дуч келади.

Шунга қарамай, геккон яхши ривожланган. Тухумдан чиққанидан бир кун ўтиб, тери ташлаш жараёнини ҳам ёрдамсиз амалга оширган. Овқатга осон етиши учун махсус мослаштирилган иншоотга жойлаштирилган.

Тўрт ҳафталик пайтида унинг вазни атиги 1,8 грамм бўлган. Икки боши ҳам мустақил овқатланган ва улардан бири иккинчисидан устун бўлмаган. Танасининг тузилиши эса бир-бирини тишлаш имконини бермаган.

Симон ва Гарфункелда дицефалия — ҳайвоннинг икки бош билан туғилишига олиб келадиган жуда кам учрайдиган ривожланиш аномалияси мавжуд эди. 2010 йилдаги илмий тақризда ўша вақтгача калтакесакларнинг учта оиласида атиги тўртта шундай ҳолат ҳужжатлаштирилгани қайд этилган.

Одатда соғлом тожли гекконлар инсон парваришида 15–20 йил яшайди. Бироқ икки бошли гекконлар учун аниқ умр давомийлиги белгиланмаган.

Симон ва Гарфункел тақдирини кузатиб борган мухлислар уларнинг ўлими ҳақидаги хабарни оғир қабул қилди. Кўпчилик гекконларнинг вояга етганини кўришга умид қилганини билдириб, парваришловчиларга таъзия ва миннатдорлик сўзларини йўллади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиБугун, 17:59Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиЛуиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиБугун, 17:02Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Бугун, 16:29«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйдиБугун, 14:30Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Бугун, 14:262,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келдиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди