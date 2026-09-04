Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солди
Дунё бўйлаб кўплаб инсонларнинг меҳрини қозонган икки бошли геккон Симон ва Гарфункел овқат ейишдан бош тортиб, вазни камайгани сабабли ҳаётига якун ясалди.
Бу судралиб юрувчи жонивор қарийб икки ой яшади. Унинг ҳар икки боши ҳам мустақил равишда овқатлана олиши ҳаммани ҳайратга солган эди.
Бироқ гекконни парвариш қилган Rockstar Geckos унинг сўнгги кунларда сустлашгани, овқатланишдан тўхтагани ва вазни камайганини маълум қилди. Шундан сўнг унга қаровчилар оғир қарор қабул қилиб, уни ухлатишга мажбур бўлди.
Геккон калтакесаклари қандай туғилган?
Симон ва Гарфункел 29 июнь куни Пенсильваниянинг шимоли-шарқий қисмидаги эр-хотин селекция марказида кутилмаганда тухумдан чиққан. Тухумда ғайриоддий ҳолат сезилмаган, аммо ундан икки бошли геккон пайдо бўлган.
Унга қаровчилар дастлаб унинг узоқ яшашига шубҳа қилган. Чунки бундай ҳолатда туғилган ҳайвонлар кўпинча жиддий соғлиқ муаммоларига дуч келади.
Шунга қарамай, геккон яхши ривожланган. Тухумдан чиққанидан бир кун ўтиб, тери ташлаш жараёнини ҳам ёрдамсиз амалга оширган. Овқатга осон етиши учун махсус мослаштирилган иншоотга жойлаштирилган.
Тўрт ҳафталик пайтида унинг вазни атиги 1,8 грамм бўлган. Икки боши ҳам мустақил овқатланган ва улардан бири иккинчисидан устун бўлмаган. Танасининг тузилиши эса бир-бирини тишлаш имконини бермаган.
Симон ва Гарфункелда дицефалия — ҳайвоннинг икки бош билан туғилишига олиб келадиган жуда кам учрайдиган ривожланиш аномалияси мавжуд эди. 2010 йилдаги илмий тақризда ўша вақтгача калтакесакларнинг учта оиласида атиги тўртта шундай ҳолат ҳужжатлаштирилгани қайд этилган.
Одатда соғлом тожли гекконлар инсон парваришида 15–20 йил яшайди. Бироқ икки бошли гекконлар учун аниқ умр давомийлиги белгиланмаган.
Симон ва Гарфункел тақдирини кузатиб борган мухлислар уларнинг ўлими ҳақидаги хабарни оғир қабул қилди. Кўпчилик гекконларнинг вояга етганини кўришга умид қилганини билдириб, парваришловчиларга таъзия ва миннатдорлик сўзларини йўллади.
…