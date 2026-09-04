«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!

·27·Спорт
«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!

Италиянинг «Наполи» клуби яримҳимоячиси ва жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бири бўлган Скотт Мактоминай матбуот билан суҳбатда фаолиятини Испанияда давом эттириш эҳтимолига тўхталиб, жаҳон футболида катта резонанс уйғотган баёнот берди. Шотландиялик футболчи ёзда «Реал Мадрид» бошқарувига қайтган собиқ устози Жозе Моуринью томонидан таклиф тушса, бу чақириқни катта қизиқиш билан қабул қилишини очиқ тан олди.

«Бу вариантни жиддий кўриб чиқаман»: Sport.es нашрига шов-шувли жавоб

Испаниянинг нуфузли Sport.es нашри келтирган маълумотларга кўра, футболчи ва мураббий ўртасидаги алоқалар ҳамон юқори даражада сақланиб қолмоқда:

  • Очиқ эътироф: Журналистларнинг Жозе Моуринью бошқарувидаги «Реал»га ўтиш имконияти ҳақидаги саволига шотландиялик футболчи иккиланишсиз жавоб қайтарди: «Агар Моуринью менга қўнғироқ қилиб, “Реал”га таклиф этса, бу вариантни жуда жиддий кўриб чиқаман»;

  • «Наполи»даги юқори мавқе: Неаполда қисқа вақт ичида мухлислар меҳрини қозонган ва майдон марказининг асосий устунига айланган яримҳимоячининг бундай баёноти Италияда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Манчестердаги дебют ва устоз-шогирдлик риштаси

Мактоминай ва Моуринью ўртасидаги мустаҳкам ҳурмат 2017 йилги «Олд Траффорд» даврига бориб тақалади:

  • Илк қадамни Жозе қўйдирган: Скотт айнан 2017 йили, «Манчестер Юнайтед»ни Жозе Моуринью бошқарган кезда асосий жамоада дебют қилган;

  • «Севимли жангчи» мақоми: Португалиялик мутахассис шотландиялик футболчининг жисмоний қудрати, майдондаги интизоми ва фидойилигини ҳамиша юқори баҳолаб келган. Бугунги кунда ҳам уларнинг тактик қарашлари бир-бирига тўлиқ мос келади.

Моуриньюнинг «Реал»га қайтиши: 3 та ўйинда 3 та ғалаба

Жорий ёзда Жозе Моуриньюнинг Мадрид грандига сенсацион тарзда қайтиши клуб атрофидаги муҳитни буткул янгилади:

  • Ла Лигада мукаммал старт: «Қироллик клуби» португалиялик тажрибали мутахассис бошчилигида миллий чемпионатнинг дастлабки учта баҳсида ҳам ишончли ғалабаларга эришиб, 100 фоизлик натижа кўрсатмоқда;

  • Таркибни мустаҳкамлаш зарурати: Муросасиз ўйин услубини хуш кўрувчи Моуринью яримҳимоя марказига ўз ғояларини бенуқсон бажара оладиган жисмонан кучли ва ишончли таянч яримҳимоячисини излаётгани ҳеч кимга сир эмас. Бу эса Мактоминай трансферини ҳақиқатга айлантириши мумкин бўлган муҳим омилдир.

Сизнингча, Скотт Мактоминай «Реал Мадрид»нинг юлдузли яримҳимояси рақобатига дош бериб, асосий таркибдан мустаҳкам ўрин ололадими? Жозе Моуринью ўз шогирдини Мадридга чорлайди, деб ўйлайсизми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 21:10Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиПешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урдиБугун, 21:04«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилдиБугун, 20:19«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?Бугун, 20:15Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиЛионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиБугун, 18:58Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)