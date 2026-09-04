«Моуринью қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!
Италиянинг «Наполи» клуби яримҳимоячиси ва жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучларидан бири бўлган Скотт Мактоминай матбуот билан суҳбатда фаолиятини Испанияда давом эттириш эҳтимолига тўхталиб, жаҳон футболида катта резонанс уйғотган баёнот берди. Шотландиялик футболчи ёзда «Реал Мадрид» бошқарувига қайтган собиқ устози Жозе Моуринью томонидан таклиф тушса, бу чақириқни катта қизиқиш билан қабул қилишини очиқ тан олди.
«Бу вариантни жиддий кўриб чиқаман»: Sport.es нашрига шов-шувли жавоб
Испаниянинг нуфузли Sport.es нашри келтирган маълумотларга кўра, футболчи ва мураббий ўртасидаги алоқалар ҳамон юқори даражада сақланиб қолмоқда:
Очиқ эътироф: Журналистларнинг Жозе Моуринью бошқарувидаги «Реал»га ўтиш имконияти ҳақидаги саволига шотландиялик футболчи иккиланишсиз жавоб қайтарди: «Агар Моуринью менга қўнғироқ қилиб, “Реал”га таклиф этса, бу вариантни жуда жиддий кўриб чиқаман»;
«Наполи»даги юқори мавқе: Неаполда қисқа вақт ичида мухлислар меҳрини қозонган ва майдон марказининг асосий устунига айланган яримҳимоячининг бундай баёноти Италияда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Манчестердаги дебют ва устоз-шогирдлик риштаси
Мактоминай ва Моуринью ўртасидаги мустаҳкам ҳурмат 2017 йилги «Олд Траффорд» даврига бориб тақалади:
Илк қадамни Жозе қўйдирган: Скотт айнан 2017 йили, «Манчестер Юнайтед»ни Жозе Моуринью бошқарган кезда асосий жамоада дебют қилган;
«Севимли жангчи» мақоми: Португалиялик мутахассис шотландиялик футболчининг жисмоний қудрати, майдондаги интизоми ва фидойилигини ҳамиша юқори баҳолаб келган. Бугунги кунда ҳам уларнинг тактик қарашлари бир-бирига тўлиқ мос келади.
Моуриньюнинг «Реал»га қайтиши: 3 та ўйинда 3 та ғалаба
Жорий ёзда Жозе Моуриньюнинг Мадрид грандига сенсацион тарзда қайтиши клуб атрофидаги муҳитни буткул янгилади:
Ла Лигада мукаммал старт: «Қироллик клуби» португалиялик тажрибали мутахассис бошчилигида миллий чемпионатнинг дастлабки учта баҳсида ҳам ишончли ғалабаларга эришиб, 100 фоизлик натижа кўрсатмоқда;
Таркибни мустаҳкамлаш зарурати: Муросасиз ўйин услубини хуш кўрувчи Моуринью яримҳимоя марказига ўз ғояларини бенуқсон бажара оладиган жисмонан кучли ва ишончли таянч яримҳимоячисини излаётгани ҳеч кимга сир эмас. Бу эса Мактоминай трансферини ҳақиқатга айлантириши мумкин бўлган муҳим омилдир.
Сизнингча, Скотт Мактоминай «Реал Мадрид»нинг юлдузли яримҳимояси рақобатига дош бериб, асосий таркибдан мустаҳкам ўрин ололадими? Жозе Моуринью ўз шогирдини Мадридга чорлайди, деб ўйлайсизми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…