«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?

·23·Спорт
«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?

Мадриднинг «Атлетико» клуби уй стадиони яқинида жойлашган расмий фан-шопларда жамоанинг асосий юлдузларидан бири — аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес исми туширилган бирорта ҳам футболка сотилмаётгани аниқланди. Британиянинг The Touchline нашри томонидан тарқатилган ушбу кутилмаган хабар футбол жамоатчилигида жиддий муҳокамаларни келтириб чиқарди. Ёзги трансфер ойнасида юзага келган келишмовчиликлар фонида клуб атрибутикаси дўконларидаги бундай манзара юлдуз футболчининг Мадриддаги келажаги борасидаги шубҳаларни янада алангалатмоқда.

Расталардан ўчирилган исм: Тасодифми ёки яширин сигнал?

Стадион ёнидаги расмий савдо нуқталаридаги ҳолат мухлислар ва журналистларнинг диққатини бежиз жалб қилмади:

  • Бирорта ҳам футболка қолмаган: «Атлетико»нинг марказий дўконларида жамоанинг энг қимматбаҳо ва таниқли ҳужумчиси бўлган Альварес либосларининг йўқлиги одатий маҳсулот тугаб қолишига ўхшамайди. Атрибутика расталаридан унинг либослари буткул йиғиштириб олингандек таассурот уйғотмоқда;

  • Мухлисларнинг хавотири: Сўнгги ҳафталарда форвард атрофида тинмаётган шов-шувлар фонида ишқибозлар бу ҳолатни клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатларнинг совуқлашгани билан боғламоқда.

«Барселона»га қўйилган тақиқ ва «Арсенал» вариантига рад жавоби

Ортида қолган трансфер ойнаси аргентиналик жаҳон чемпиони учун ўта кескин руҳда кечди:

  • «Барселона» варианти: Ёзда Хулиан Альварес Мадрид клубини тарк этишни жиддий ният қилган эди. Бироқ «матрасчилар» раҳбарияти ўз асосий ҳужумчисини Ла Лигадаги тўғридан-тўғри рақобатчиси ҳисобланган Каталониянинг «Барселона» клубига қўйиб юборишдан қатъиян бош тортди;

  • «Арсенал»дан келган таклиф: Шу билан бирга, Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳам Альварес трансферини амалга оширишга уриниб кўрди, бироқ бу сафар таклифни футболчининг шахсан ўзи рад этиб, Англияга қайтишни истамади;

  • Мажбурий қолиш: Натижада ҳужумчи ўзи истамаган тарзда, раҳбарият қарори сабабли Мадридда қолишга мажбур бўлди.

Диего Симеоне нима дейди? Машғулотлар ва «Атлетик» билан баҳс

Дўконлардаги тушунарсиз вазият ва трансфер миш-мишларига қарамай, бош мураббий Диего Симеоне хотиржамликни сақлашга уринмоқда:

  • «У таркибга киритилади»: Мадридликлар устози Альварес машғулотларда ўзини жуда яхши кўрсатаётганини ва «Атлетик Бильбао»га қарши бўлиб ўтадиган муҳим ўйин қайдномасига киритилишини очиқ маълум қилди;

  • Майдондаги босим: Симеоне вазиятни юмшатишга уринаётган бўлса-да, клуб маркетинг хизмати ва раҳбарият даражасида футболчи атрофидаги совуққон кайфият сақланиб қолаётгани сезилиб турибди.

Сизнингча, клуб дўконларидан Хулиан Альварес либосларининг йўқолиб қолиши шунчаки техник хатоликми ёки қишки трансфер ойнасидаги шов-шувли кетишнинг дастлабки аломатими? Унга «Барселона»га ўтишга рухсат берилмагани тўғри қарор бўлдими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилдиБугун, 20:19Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиЛионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиБугун, 18:58Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБугун, 18:17Аёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиАёллар Чемпионлар лигасининг янги мавсуми: Италия клублари рақиблари маълум бўлдиБугун, 17:19«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақида«У 50 ёшигача ўйнаса ҳам, гол ураверади»: Лука Модрич Криштиану Роналду ҳақидаБугун, 17:04Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиЛидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)