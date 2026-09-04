«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?
Мадриднинг «Атлетико» клуби уй стадиони яқинида жойлашган расмий фан-шопларда жамоанинг асосий юлдузларидан бири — аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес исми туширилган бирорта ҳам футболка сотилмаётгани аниқланди. Британиянинг The Touchline нашри томонидан тарқатилган ушбу кутилмаган хабар футбол жамоатчилигида жиддий муҳокамаларни келтириб чиқарди. Ёзги трансфер ойнасида юзага келган келишмовчиликлар фонида клуб атрибутикаси дўконларидаги бундай манзара юлдуз футболчининг Мадриддаги келажаги борасидаги шубҳаларни янада алангалатмоқда.
Расталардан ўчирилган исм: Тасодифми ёки яширин сигнал?
Стадион ёнидаги расмий савдо нуқталаридаги ҳолат мухлислар ва журналистларнинг диққатини бежиз жалб қилмади:
Бирорта ҳам футболка қолмаган: «Атлетико»нинг марказий дўконларида жамоанинг энг қимматбаҳо ва таниқли ҳужумчиси бўлган Альварес либосларининг йўқлиги одатий маҳсулот тугаб қолишига ўхшамайди. Атрибутика расталаридан унинг либослари буткул йиғиштириб олингандек таассурот уйғотмоқда;
Мухлисларнинг хавотири: Сўнгги ҳафталарда форвард атрофида тинмаётган шов-шувлар фонида ишқибозлар бу ҳолатни клуб ва футболчи ўртасидаги муносабатларнинг совуқлашгани билан боғламоқда.
«Барселона»га қўйилган тақиқ ва «Арсенал» вариантига рад жавоби
Ортида қолган трансфер ойнаси аргентиналик жаҳон чемпиони учун ўта кескин руҳда кечди:
«Барселона» варианти: Ёзда Хулиан Альварес Мадрид клубини тарк этишни жиддий ният қилган эди. Бироқ «матрасчилар» раҳбарияти ўз асосий ҳужумчисини Ла Лигадаги тўғридан-тўғри рақобатчиси ҳисобланган Каталониянинг «Барселона» клубига қўйиб юборишдан қатъиян бош тортди;
«Арсенал»дан келган таклиф: Шу билан бирга, Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳам Альварес трансферини амалга оширишга уриниб кўрди, бироқ бу сафар таклифни футболчининг шахсан ўзи рад этиб, Англияга қайтишни истамади;
Мажбурий қолиш: Натижада ҳужумчи ўзи истамаган тарзда, раҳбарият қарори сабабли Мадридда қолишга мажбур бўлди.
Диего Симеоне нима дейди? Машғулотлар ва «Атлетик» билан баҳс
Дўконлардаги тушунарсиз вазият ва трансфер миш-мишларига қарамай, бош мураббий Диего Симеоне хотиржамликни сақлашга уринмоқда:
«У таркибга киритилади»: Мадридликлар устози Альварес машғулотларда ўзини жуда яхши кўрсатаётганини ва «Атлетик Бильбао»га қарши бўлиб ўтадиган муҳим ўйин қайдномасига киритилишини очиқ маълум қилди;
Майдондаги босим: Симеоне вазиятни юмшатишга уринаётган бўлса-да, клуб маркетинг хизмати ва раҳбарият даражасида футболчи атрофидаги совуққон кайфият сақланиб қолаётгани сезилиб турибди.
Сизнингча, клуб дўконларидан Хулиан Альварес либосларининг йўқолиб қолиши шунчаки техник хатоликми ёки қишки трансфер ойнасидаги шов-шувли кетишнинг дастлабки аломатими? Унга «Барселона»га ўтишга рухсат берилмагани тўғри қарор бўлдими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…