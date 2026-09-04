Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урди
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турида мухлислар жорий мавсумнинг энг шов-шувли ва кутилмаган натижасига гувоҳ бўлишди. Турнир жадвалида якка пешқадамлик қилиб келаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Қарши сафарида «Насаф» меҳмони бўлиб, кутилмаганда 2:6 ҳисобидаги оғир мағлубиятни қабул қилиб олди. Голларга бой бўлган ушбу драматик қарама-қаршилик нафақат турнинг, балки бутун чемпионатнинг энг сермаҳсул ва ёрқин тўқнашувига айланди.
Қаршидаги «блицкриг»: Бобур Абдухолиқовдан дубль ва биринчи бўлимдаги 4:0
Рўзиқул Бердиев шогирдлари учрашувни мисли кўрилмаган босим билан бошлаб, дастлабки дақиқаларданоқ ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйишди:
Илк дақиқалардаги иккиталик зарба: Баҳснинг 7-дақиқасида Умарбек Эшмуродов ҳисобни очган бўлса, орадан атиги бир дақиқа ўтиб, 8-дақиқада Бобур Абдухолиқов рақиб посбонини ожиз қолдириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Биринчи бўлимдаги тўлиқ устунлик: «Аждарлар» ҳужум шиддатини пасайтирмади. 22-дақиқада Шароф Муҳитдинов фарқни учтага оширган бўлса, 40-дақиқада легионер Аденис Шала пешқадам дарвозасига тўртинчи тўпни жойлаб, жамоаларни 4:0 ҳисобида танаффусга олиб чиқди;
Абдухолиқовнинг дубли: Иккинчи бўлим бошида ҳам ташаббус қаршиликлар қўлида қолди — 53-дақиқада Бобур Абдухолиқов ўйиндаги ўзининг иккинчи, жамоасининг бешинчи голини киритди.
«Нефтчи»нинг жавоб тўплари ва якуний нуқта
Кеч бўлса-да уйғонган фарғоналиклар ҳужумга зўр бериб, ҳисобдаги фарқни қисқартиришга ҳаракат қилишди:
Одилов ва Перицадан жавоб: 59-дақиқада захирадан тушган Алишер Одилов ҳисобни 5:1 кўринишига келтирди. Ўйин сўнгида, 89-дақиқада яна бир захира ҳужумчиси Стипе Перица меҳмонларнинг иккинчи голига муаллифлик қилди;
Давроновнинг зарбаси: Фарғоналикларнинг уринишларига қарамай, 80-дақиқада Алибек Давронов «Насаф»нинг олтинчи голини уриб, мухлисларни яна бир бор қувонтирди. Якуний ҳисоб — 6:2.
Турнир жадвалидаги вазият: Чемпионлик пойгасида интрига кучаядими?
Ушбу шов-шувли ғалабадан сўнг Суперлига турнир жадвалидаги ҳолат қуйидагича ўзгарди:
«Насаф» юқорига интилмоқда: Қарши клуби ўз очколарини 28 тага етказиб, турнир жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди ва юқори ўринлар учун курашни давом эттиради;
«Нефтчи» пешқадамликни бой бермади: Гарчи оғир мағлубиятга учраган бўлса-да, Виталий Левченко жамоаси 45 очко билан Суперлига пешқадами сифатида қолмоқда. Бироқ бу шармандали мағлубият ортидан таъқибчиларнинг орадаги фарқни қисқартириш учун имкониятлари кескин ошди.
Сизнингча, «Нефтчи»нинг Қаршидаги бундай кутилмаган тарзда йирик мағлубиятга учрашига нима сабаб бўлди — чарчоқми ёки «Насаф»нинг мукаммал тактикаси? Ушбу мағлубият фарғоналикларнинг чемпионлик пойгасидаги руҳиятига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…