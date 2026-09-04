Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урди

·10·Спорт
Пешқадам таслим этилди: «Насаф» Қаршида «Нефтчи» дарвозасига 6 та гол урди

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-турида мухлислар жорий мавсумнинг энг шов-шувли ва кутилмаган натижасига гувоҳ бўлишди. Турнир жадвалида якка пешқадамлик қилиб келаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Қарши сафарида «Насаф» меҳмони бўлиб, кутилмаганда 2:6 ҳисобидаги оғир мағлубиятни қабул қилиб олди. Голларга бой бўлган ушбу драматик қарама-қаршилик нафақат турнинг, балки бутун чемпионатнинг энг сермаҳсул ва ёрқин тўқнашувига айланди.

Қаршидаги «блицкриг»: Бобур Абдухолиқовдан дубль ва биринчи бўлимдаги 4:0

Рўзиқул Бердиев шогирдлари учрашувни мисли кўрилмаган босим билан бошлаб, дастлабки дақиқаларданоқ ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйишди:

  • Илк дақиқалардаги иккиталик зарба: Баҳснинг 7-дақиқасида Умарбек Эшмуродов ҳисобни очган бўлса, орадан атиги бир дақиқа ўтиб, 8-дақиқада Бобур Абдухолиқов рақиб посбонини ожиз қолдириб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Биринчи бўлимдаги тўлиқ устунлик: «Аждарлар» ҳужум шиддатини пасайтирмади. 22-дақиқада Шароф Муҳитдинов фарқни учтага оширган бўлса, 40-дақиқада легионер Аденис Шала пешқадам дарвозасига тўртинчи тўпни жойлаб, жамоаларни 4:0 ҳисобида танаффусга олиб чиқди;

  • Абдухолиқовнинг дубли: Иккинчи бўлим бошида ҳам ташаббус қаршиликлар қўлида қолди — 53-дақиқада Бобур Абдухолиқов ўйиндаги ўзининг иккинчи, жамоасининг бешинчи голини киритди.

«Нефтчи»нинг жавоб тўплари ва якуний нуқта

Кеч бўлса-да уйғонган фарғоналиклар ҳужумга зўр бериб, ҳисобдаги фарқни қисқартиришга ҳаракат қилишди:

  • Одилов ва Перицадан жавоб: 59-дақиқада захирадан тушган Алишер Одилов ҳисобни 5:1 кўринишига келтирди. Ўйин сўнгида, 89-дақиқада яна бир захира ҳужумчиси Стипе Перица меҳмонларнинг иккинчи голига муаллифлик қилди;

  • Давроновнинг зарбаси: Фарғоналикларнинг уринишларига қарамай, 80-дақиқада Алибек Давронов «Насаф»нинг олтинчи голини уриб, мухлисларни яна бир бор қувонтирди. Якуний ҳисоб — 6:2.

Турнир жадвалидаги вазият: Чемпионлик пойгасида интрига кучаядими?

Ушбу шов-шувли ғалабадан сўнг Суперлига турнир жадвалидаги ҳолат қуйидагича ўзгарди:

  • «Насаф» юқорига интилмоқда: Қарши клуби ўз очколарини 28 тага етказиб, турнир жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди ва юқори ўринлар учун курашни давом эттиради;

  • «Нефтчи» пешқадамликни бой бермади: Гарчи оғир мағлубиятга учраган бўлса-да, Виталий Левченко жамоаси 45 очко билан Суперлига пешқадами сифатида қолмоқда. Бироқ бу шармандали мағлубият ортидан таъқибчиларнинг орадаги фарқни қисқартириш учун имкониятлари кескин ошди.

Сизнингча, «Нефтчи»нинг Қаршидаги бундай кутилмаган тарзда йирик мағлубиятга учрашига нима сабаб бўлди — чарчоқми ёки «Насаф»нинг мукаммал тактикаси? Ушбу мағлубият фарғоналикларнинг чемпионлик пойгасидаги руҳиятига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 21:10«Моуриньо қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!«Моуриньо қўнғироқ қилса, “Реал”га бораман»: Мактоминайдан шов-шувли ишора!Бугун, 21:09«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилди«Сити»нинг Европани забт этиш режаси: Мареска ЕЧЛ учун кутилмаган таркибни эълон қилдиБугун, 20:19«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?«Дўконларда унинг исми йўқолди»: «Атлетико» Хулиан Альварес либослари савдосини тўхтатдими?Бугун, 20:15Лионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиЛионель Месси Интер Миамидаги шартномасини охиригача бажарадимиБугун, 18:58Бева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБева журналист Месси ҳақидаги сирни ошкор қилдиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)