Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можароси
Ла Картужа стадионида бўлиб ўтган шиддатли баҳсда Реал Мадрид жорий мавсумдаги илк мағлубиятини қабул қилиб олди. Real Betisга қарши кечган драматик учрашув нафақат кутилмаган натижа, балки ўйин охирида юзага келган баҳсли вазият туфайли ҳам кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Хусусан, ҳакамлар қарори ва VAR тизимининг ҳаракатлари жамоатчилик ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашувнинг асосий воқеалари 93-дақиқага келиб кескин тус олди. Винисиус Жуниорга нисбатан ишлатилган қўполлик эвазига бош ҳакам Алежандро Хосе Эрнандес Эрнандес дарвоза томон ўн бир метрлик жарима зарбаси белгилади. Майдонга тушган Килиан Мбаппе Мадрид клубига очко келтириш имкониятига эга эди, бироқ француз ҳужумчисининг зарбасини дарвозабон Альваро Валлес қайтаришга муваффақ бўлди.
Пеналтининг қайтарилмагани сабабиУшбу вазиятдан дарҳол сўнг майдон эгалари ва мадридликлар мураббийлар штаби томонидан қаттиқ эътирозлар билдирилди. Такрорий лавҳалар шуни кўрсатдики, ҳимоячи Марк Бартра Мбаппе тўпга зарба беришидан олдин жарима майдончасига кириб келган ва кейинчалик қайтган тўпни бурчакка чиқариб юборган. FIFA қоидаларига кўра, ҳимояланаётган жамоа вакили қоидани бузиб, тўпга таъсир кўрсатса, пеналти қайтадан тепилиши керак.
Бироқ, ҳакамлар ва VAR ходимлари ўйинни давом эттиришга қарор қилишди. Бунинг сабаби футболчининг зарба берилган кундаги аниқ позицияси ва физологик ҳолати билан боғлиқ эди. Маълум бўлишича, Марк Бартра тўпга интилиб олдинга сакраган бўлса-да, Килиан Мбаппе зарба берган миллисекундда унинг оёғи ҳали жарима майдончаси ичидаги майсага тегмаган эди.
Замонавий қоидалар талқиниЗамонавий футбол қоидаларига кўра, қоидабузарлик футболчининг танаси эгилганига қараб эмас, балки унинг оёғи майдон сиртига теккан нуқтаси бўйича баҳоланади. Тажрибали ҳимоячи ўзининг чаққонлиги ва вақтни мукаммал ҳис қилиши эвазига ҳавода муаллақ турган ҳолда устунликка эришган. Натижада, у қоидани расман бузмаган ҳолда устунликка эга чиқиб, дарвозабондан қайтган тўпни бартараф этган.
Ушбу учрашувдаги ягона баҳсли вазият пеналти билан чекланиб қолгани йўқ. Ўйин давомида ҳакамлик ва VAR қарорлари бир неча бор муҳокамаларга сабаб бўлди. Хусусан, меҳмонлар сафида захирадан майдонга тушган Карлос Эспи иштирокидаги эпизодлар ҳам учрашувнинг қизғин ўтишини таъминлади. Бироқ, якунда Real Betis ўз устунлигини сақлаб қолиб, муҳим ғалабани қўлга киритди.
…