Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можароси

·3·Спорт
Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можароси

Ла Картужа стадионида бўлиб ўтган шиддатли баҳсда Реал Мадрид жорий мавсумдаги илк мағлубиятини қабул қилиб олди. Real Betisга қарши кечган драматик учрашув нафақат кутилмаган натижа, балки ўйин охирида юзага келган баҳсли вазият туфайли ҳам кўпчиликнинг диққат марказида бўлди. Хусусан, ҳакамлар қарори ва VAR тизимининг ҳаракатлари жамоатчилик ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашувнинг асосий воқеалари 93-дақиқага келиб кескин тус олди. Винисиус Жуниорга нисбатан ишлатилган қўполлик эвазига бош ҳакам Алежандро Хосе Эрнандес Эрнандес дарвоза томон ўн бир метрлик жарима зарбаси белгилади. Майдонга тушган Килиан Мбаппе Мадрид клубига очко келтириш имкониятига эга эди, бироқ француз ҳужумчисининг зарбасини дарвозабон Альваро Валлес қайтаришга муваффақ бўлди.

Пеналтининг қайтарилмагани сабаби

Ушбу вазиятдан дарҳол сўнг майдон эгалари ва мадридликлар мураббийлар штаби томонидан қаттиқ эътирозлар билдирилди. Такрорий лавҳалар шуни кўрсатдики, ҳимоячи Марк Бартра Мбаппе тўпга зарба беришидан олдин жарима майдончасига кириб келган ва кейинчалик қайтган тўпни бурчакка чиқариб юборган. FIFA қоидаларига кўра, ҳимояланаётган жамоа вакили қоидани бузиб, тўпга таъсир кўрсатса, пеналти қайтадан тепилиши керак.

Бироқ, ҳакамлар ва VAR ходимлари ўйинни давом эттиришга қарор қилишди. Бунинг сабаби футболчининг зарба берилган кундаги аниқ позицияси ва физологик ҳолати билан боғлиқ эди. Маълум бўлишича, Марк Бартра тўпга интилиб олдинга сакраган бўлса-да, Килиан Мбаппе зарба берган миллисекундда унинг оёғи ҳали жарима майдончаси ичидаги майсага тегмаган эди.

Замонавий қоидалар талқини

Замонавий футбол қоидаларига кўра, қоидабузарлик футболчининг танаси эгилганига қараб эмас, балки унинг оёғи майдон сиртига теккан нуқтаси бўйича баҳоланади. Тажрибали ҳимоячи ўзининг чаққонлиги ва вақтни мукаммал ҳис қилиши эвазига ҳавода муаллақ турган ҳолда устунликка эришган. Натижада, у қоидани расман бузмаган ҳолда устунликка эга чиқиб, дарвозабондан қайтган тўпни бартараф этган.

Ушбу учрашувдаги ягона баҳсли вазият пеналти билан чекланиб қолгани йўқ. Ўйин давомида ҳакамлик ва VAR қарорлари бир неча бор муҳокамаларга сабаб бўлди. Хусусан, меҳмонлар сафида захирадан майдонга тушган Карлос Эспи иштирокидаги эпизодлар ҳам учрашувнинг қизғин ўтишини таъминлади. Бироқ, якунда Real Betis ўз устунлигини сақлаб қолиб, муҳим ғалабани қўлга киритди.

Реал МадридReal BetisКилиан МбаппеЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Кеча, 23:51Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиВазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиКеча, 23:44US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиКеча, 23:27UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиUFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиКеча, 22:49«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)