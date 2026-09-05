«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатди

·21·Дунё
«Совуқ қироли» музли сув остида бир соат қолиб рекорд ўрнатди

Польшалик 41 ёшли Дамиан Каспшик музли сув остида 1 соат 29 сония қолиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. У эркаклар ўртасида музли сув остида энг узоқ вақт қолиш бўйича аввалги рекордни янгилади. Бу ҳақда Guinness World Records хабар берди.

Каспшикнинг аввалги рекорд — 58 дақиқа натижани ортда қолдирди. Бу унинг совуқ билан боғлиқ экстремал синовлардаги учинчи муваффақиятли рекорди бўлди.

Спортчи бундан олдин бутун танаси билан музга 5 соат 1 дақиқа 33 сония тегиб туриш бўйича эркаклар рекордини ўрнатган. 2026 йил 21 февраль куни эса Польшадаги Сзлахтова шаҳрида қор остида тўлиқ кўмилган ҳолда 2 соат 12 дақиқа 12 сония қолиб, яна бир жаҳон рекордини қайд этган.

Қизиғи, аёллар ўртасида музли сув остида қолиш рекорди ҳам польшалик спортчига тегишли. Мария Бодай 2025 йил 19 декабрь куни Сопот шаҳрида 1 соат 38 сония натижа қайд этган.

Каспшикнинг таъкидлашича, музли сув остида қолиш аввалги синовларидан ҳам қийинроқ бўлган. Рекорд ўрнатиш жараёнида уни тиббиёт ходимлари назорат қилган.

Jigarrang qalpoqli kishi mikrofon tutgan muxbirga intervyu bermoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиОддий тажриба кутилмаган натижа берди: Атирауда янги лотос ҳудуди аниқландиБугун, 06:30Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Дунёдаги энг қиммат табиий толалар: Топ-5Бугун, 05:59Британияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБританияда «чағалайлар» йилига 172 млн фунтлик овқатни олиб қочмоқдаБугун, 05:33Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Бугун, 05:09Трамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафариТрамп Путинга Украина бўйича махсус режа юборди — Уиткофф ва Кушнернинг Москвага сафариБугун, 00:37Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди