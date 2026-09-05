«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди

·0·Спорт
«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди

Туркия Суперлигасининг 4-тури доирасида Истанбулда кечган марказий тўқнашувда «Башакшеҳир» ўз майдонида амалдаги пешқадам «Галатасарой»ни қабул қилиб, 2:3 ҳисобида аламли мағлубиятни қабул қилиб олди. Беллашувда ҳамюртларимиз Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов тандеми муҳим голни юзага келтириб, мухлислар эътиборини тортган бўлса-да, майдонда бир киши кам бўлиб қолиш ва сўнгги дақиқадаги драматик зарба мезбонларни қимматли очколардан маҳрум этди.

Ўзбек тандемидан юксак маҳорат: Файзуллаев пенальти ишлади, Шомуродов совуққонлик кўрсатди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари ушбу принципиал баҳсда ўзларининг юқори даражадаги ҳужумкор салоҳиятини намойиш этишди:

  • Аббосбекнинг фаоллиги ва пенальти: Ўйиннинг 66-дақиқасида Аббосбек Файзуллаевнинг чаққон ва хавфли ҳаракати рақиб ҳимоячиларини қоида бузишга мажбур қилди ва ҳакам меҳмонлар дарвозасига 11 метрлик жарима тўпи белгилади;

  • Шомуродовнинг 4-голи: Тўп қаршисига келган тажрибали тўпурар Элдор Шомуродов имкониятдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвоза тўрига аниқ жойлади ва чемпионатдаги голлари сонини 4 тага етказиб олди;

  • Майдондаги дақиқалар: Шомуродов беллашувда тўлиқ 90 дақиқа давомида фаол ҳаракат қилди. Учрашувда фаоллик кўрсатган Файзуллаев эса 74-дақиқада мураббийлар қарори билан захирага олинди.

5 та тўп, автогол ва 90-дақиқадаги фожиа: Драматик дақиқалар тафсилоти

Қарама-қаршилик кутилганидек ўта кескин ва очиқ курашлар остида кечди:

  • Осимҳендан старт: Учрашувнинг 16-дақиқасида «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимҳен ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;

  • Шомуродов жавоби ва Торрейранинг зарбаси: 66-дақиқада Шомуродов пенальтидан мувозанатни тиклаган бўлса, орадан 5 дақиқа ўтиб, 71-дақиқада Лукас Торрейра яна гранд клуб устунлигини таъминлади (1:2);

  • Санчеснинг автоголи: 76-дақиқада меҳмонлар ҳимоячиси Давинсон Санчеснинг ўз дарвозасига йўллаган кутилмаган автоголи эвазига ҳисоб яна тенглашди — 2:2;

  • Қизил карточка ва Саранинг ҳал қилувчи зарбаси: Баҳснинг 79-дақиқасида «Башакшеҳир» футболчиси четлатилиб, мезбонлар бир киши кам бўлиб қолди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган «Галатасарой» 90-дақиқада Габриэл Саранинг голи эвазига ғалабани илиб кетди (2:3).

Турнир жадвали: 10 очко билан пешқадамлик ва 9-ўриндаги «Башакшеҳир»

Мазкур муросасиз ўйиндан сўнг Суперлига жадвалида қуйидагича кўриниш ҳосил бўлди:

  • «Галатасарой» чўққида: Муҳим сафар ғалабасига эришган Истанбул гранди ўз очколарини 10 тага етказиб, чемпионат пешқадамлигини мустаҳкамлади;

  • «Башакшеҳир»нинг мавқейи: Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси 4 та тур якунига кўра 4 очко билан мусобақа жадвалининг 9-поғонасида қолмоқда.

Сизнингча, «Башакшеҳир»нинг сўнгги дақиқалардаги мағлубиятига 79-дақиқадаги четлатиш сабаб бўлдими ёки Аббосбек Файзуллаевнинг эрта захирага олиниши ҳужумдаги босимни сусайтирдими? Элдор Шомуродов ушбу суръат билан жорий мавсумда Туркия чемпионати тўпурарига айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Кеча, 23:51Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиВазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жангиКеча, 23:44US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиКеча, 23:27UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиUFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиКеча, 22:49«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:33«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)