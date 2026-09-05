«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди
Туркия Суперлигасининг 4-тури доирасида Истанбулда кечган марказий тўқнашувда «Башакшеҳир» ўз майдонида амалдаги пешқадам «Галатасарой»ни қабул қилиб, 2:3 ҳисобида аламли мағлубиятни қабул қилиб олди. Беллашувда ҳамюртларимиз Аббосбек Файзуллаев ва Элдор Шомуродов тандеми муҳим голни юзага келтириб, мухлислар эътиборини тортган бўлса-да, майдонда бир киши кам бўлиб қолиш ва сўнгги дақиқадаги драматик зарба мезбонларни қимматли очколардан маҳрум этди.
Ўзбек тандемидан юксак маҳорат: Файзуллаев пенальти ишлади, Шомуродов совуққонлик кўрсатди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчилари ушбу принципиал баҳсда ўзларининг юқори даражадаги ҳужумкор салоҳиятини намойиш этишди:
Аббосбекнинг фаоллиги ва пенальти: Ўйиннинг 66-дақиқасида Аббосбек Файзуллаевнинг чаққон ва хавфли ҳаракати рақиб ҳимоячиларини қоида бузишга мажбур қилди ва ҳакам меҳмонлар дарвозасига 11 метрлик жарима тўпи белгилади;
Шомуродовнинг 4-голи: Тўп қаршисига келган тажрибали тўпурар Элдор Шомуродов имкониятдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвоза тўрига аниқ жойлади ва чемпионатдаги голлари сонини 4 тага етказиб олди;
Майдондаги дақиқалар: Шомуродов беллашувда тўлиқ 90 дақиқа давомида фаол ҳаракат қилди. Учрашувда фаоллик кўрсатган Файзуллаев эса 74-дақиқада мураббийлар қарори билан захирага олинди.
5 та тўп, автогол ва 90-дақиқадаги фожиа: Драматик дақиқалар тафсилоти
Қарама-қаршилик кутилганидек ўта кескин ва очиқ курашлар остида кечди:
Осимҳендан старт: Учрашувнинг 16-дақиқасида «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимҳен ҳисобни очиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;
Шомуродов жавоби ва Торрейранинг зарбаси: 66-дақиқада Шомуродов пенальтидан мувозанатни тиклаган бўлса, орадан 5 дақиқа ўтиб, 71-дақиқада Лукас Торрейра яна гранд клуб устунлигини таъминлади (1:2);
Санчеснинг автоголи: 76-дақиқада меҳмонлар ҳимоячиси Давинсон Санчеснинг ўз дарвозасига йўллаган кутилмаган автоголи эвазига ҳисоб яна тенглашди — 2:2;
Қизил карточка ва Саранинг ҳал қилувчи зарбаси: Баҳснинг 79-дақиқасида «Башакшеҳир» футболчиси четлатилиб, мезбонлар бир киши кам бўлиб қолди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган «Галатасарой» 90-дақиқада Габриэл Саранинг голи эвазига ғалабани илиб кетди (2:3).
Турнир жадвали: 10 очко билан пешқадамлик ва 9-ўриндаги «Башакшеҳир»
Мазкур муросасиз ўйиндан сўнг Суперлига жадвалида қуйидагича кўриниш ҳосил бўлди:
«Галатасарой» чўққида: Муҳим сафар ғалабасига эришган Истанбул гранди ўз очколарини 10 тага етказиб, чемпионат пешқадамлигини мустаҳкамлади;
«Башакшеҳир»нинг мавқейи: Шомуродов ва Файзуллаев жамоаси 4 та тур якунига кўра 4 очко билан мусобақа жадвалининг 9-поғонасида қолмоқда.
Сизнингча, «Башакшеҳир»нинг сўнгги дақиқалардаги мағлубиятига 79-дақиқадаги четлатиш сабаб бўлдими ёки Аббосбек Файзуллаевнинг эрта захирага олиниши ҳужумдаги босимни сусайтирдими? Элдор Шомуродов ушбу суръат билан жорий мавсумда Туркия чемпионати тўпурарига айлана оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…