Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилди

·0·Спорт
Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилди

Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби 2026-27-йилги мавсум учун янги сардорлар кенгашини расман тасдиқлади. Бош мураббий Ханси Флик ёзги трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлардан сўнг жамоада янги етакчилик тизимини шакллантирди. Ушбу янги босқичда жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал ҳам расман сардорлар гуруҳидан жой олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Рафиня ва Педри Ханси Фликнинг шахсий қарорига кўра мос равишда биринчи ва иккинчи сардор этиб тайинланган. Қолган учта ўрин учун эса жамоанинг ички кийиниш хонасида яширин овоз бериш жараёни ўтказилган. Натижада Эрик Гарсия, Френки де Ёнг ва бор-йўғи 19 ёшни қарши олган Ламине Ямал жамоадошларининг ишончини қозониб, кучли бешликни якунлаб берди.

Клубдаги бундай туб ўзгаришларга сўнгги пайтларда тажрибали ўйинчиларнинг ижарага бериб юборилиши сабаб бўлди. Хусусан, Марк-Андре тер Стеген ва Роналд Араухонинг кетиши жамоада етакчилик борасида муайян бўшлиқни юзага келтирган эди. Шундан келиб чиқиб, мураббийлар штаби ҳамда футболчилар жамоада соғлом муҳитни сақлаб қолиш ва майдонда бирдамликни таъминлаш учун янги иерархияни тузишга қарор қилишди.

Ханси Флик танлови ва жамоавий демократия

Хабар қилинишича, Ханси Флик мавсум олдидан тайёргарлик жараёнларидаёқ ўзининг асосий номзодларини белгилаб қўйганди. Немис мутахассиси Рафиня ва Педрини энг юқори поғоналарда қолдириб, қолган позицияларни футболчиларнинг ўзлари ҳал қилишига имкон берди. Бу ёндашув жамоа ичидаги бирдамликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилгани айтилмоқда.

Эрик Гарсиянинг ушбу рўйхатга кириши унинг машғулотлардаги юқори интизоми ва масъулиятли ёндашуви билан изоҳланади. Френки де Ёнг эса Тер Стеген кетганидан кейин жамоадаги ёши ва тажрибаси бўйича энг катта фигуралардан бири сифатида мантиқий танловга айланди. Шунга қарамай, асосий эътибор айнан Ламине Ямалнинг бу гуруҳга қўшилганига қаратилмоқда.

Ламине Ямалнинг тарихий юксалиши

Ҳозирда афсонавий 10-рақамли либосда ҳаракат қилаётган Ламине Ямалнинг 19 ёшидаёқ сардорлар сафига қўшилиши Барселона келажаги учун катта баёнотдир. Унинг бу мақомга эришуви анъанавий ёш тамойилларига эмас, балки майдонда кўрсатаётган улкан спорт таъсири ва етакчилик хусусиятларига асосланган.

Каталония клуби ёш футболчиларга боғлиқ бундай масъулиятни юклашга бегона эмас. Бундан икки йил муқаддам Гави Севиля қаршисидаги ўйинда қисқа муддатга боғич таққан бўлса-да, Ямалнинг расмий бешликка киритилиши унинг Ханси Флик лойиҳасидаги ўрнини мутлақо бошқа босқичга олиб чиқди.

Ламине ЯмалБарселонаХанси ФликПедриРафиня
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиReal Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиБугун, 15:34Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБарселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБугун, 14:50“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирдиБугун, 14:19“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирдиБугун, 13:49GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиGOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиБугун, 11:58Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиЛуис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиБугун, 09:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)