Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилди
Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби 2026-27-йилги мавсум учун янги сардорлар кенгашини расман тасдиқлади. Бош мураббий Ханси Флик ёзги трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлардан сўнг жамоада янги етакчилик тизимини шакллантирди. Ушбу янги босқичда жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал ҳам расман сардорлар гуруҳидан жой олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Рафиня ва Педри Ханси Фликнинг шахсий қарорига кўра мос равишда биринчи ва иккинчи сардор этиб тайинланган. Қолган учта ўрин учун эса жамоанинг ички кийиниш хонасида яширин овоз бериш жараёни ўтказилган. Натижада Эрик Гарсия, Френки де Ёнг ва бор-йўғи 19 ёшни қарши олган Ламине Ямал жамоадошларининг ишончини қозониб, кучли бешликни якунлаб берди.
Клубдаги бундай туб ўзгаришларга сўнгги пайтларда тажрибали ўйинчиларнинг ижарага бериб юборилиши сабаб бўлди. Хусусан, Марк-Андре тер Стеген ва Роналд Араухонинг кетиши жамоада етакчилик борасида муайян бўшлиқни юзага келтирган эди. Шундан келиб чиқиб, мураббийлар штаби ҳамда футболчилар жамоада соғлом муҳитни сақлаб қолиш ва майдонда бирдамликни таъминлаш учун янги иерархияни тузишга қарор қилишди.
Ханси Флик танлови ва жамоавий демократияХабар қилинишича, Ханси Флик мавсум олдидан тайёргарлик жараёнларидаёқ ўзининг асосий номзодларини белгилаб қўйганди. Немис мутахассиси Рафиня ва Педрини энг юқори поғоналарда қолдириб, қолган позицияларни футболчиларнинг ўзлари ҳал қилишига имкон берди. Бу ёндашув жамоа ичидаги бирдамликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилгани айтилмоқда.
Эрик Гарсиянинг ушбу рўйхатга кириши унинг машғулотлардаги юқори интизоми ва масъулиятли ёндашуви билан изоҳланади. Френки де Ёнг эса Тер Стеген кетганидан кейин жамоадаги ёши ва тажрибаси бўйича энг катта фигуралардан бири сифатида мантиқий танловга айланди. Шунга қарамай, асосий эътибор айнан Ламине Ямалнинг бу гуруҳга қўшилганига қаратилмоқда.
Ламине Ямалнинг тарихий юксалишиҲозирда афсонавий 10-рақамли либосда ҳаракат қилаётган Ламине Ямалнинг 19 ёшидаёқ сардорлар сафига қўшилиши Барселона келажаги учун катта баёнотдир. Унинг бу мақомга эришуви анъанавий ёш тамойилларига эмас, балки майдонда кўрсатаётган улкан спорт таъсири ва етакчилик хусусиятларига асосланган.
Каталония клуби ёш футболчиларга боғлиқ бундай масъулиятни юклашга бегона эмас. Бундан икки йил муқаддам Гави Севиля қаршисидаги ўйинда қисқа муддатга боғич таққан бўлса-да, Ямалнинг расмий бешликка киритилиши унинг Ханси Флик лойиҳасидаги ўрнини мутлақо бошқа босқичга олиб чиқди.
…