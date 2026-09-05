Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтди
Испания Ла Лигасида ўтказилган баҳсда сенсацион натижа қайд этилиб, Реал Мадрид ўз тарихидаги оғир мағлубиятлардан бирини қабул қилиб олди. Real Betis меҳмони бўлган қироллик клуби минимал 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Учрашув тақдирини Килиан Мбаппе амалга ошира олмаган пеналти ҳал қилди, бу эса футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, мазкур учрашувдаги ҳал қилувчи вазиятда Real Betis дарвозабони Альваро Валлес франциялик юлдузнинг пеналтидан йўллаган зарбасини бартараф этишга муваффақ бўлди. Бироқ дарвозабондан қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келган мезбонлар ҳимоячиси Марк Бартра хавфни бартараф этди. Ушбу вазиятдан кейин майдондаги ўйинчиларнинг жарима майдончасига эрта кириб келгани — энкроачмент қоидаси бузилгани ҳақида кўплаб баҳслар келтириб чиқарди.
Олдиндан режалаштирилган тактик юришЎйиндан кейин Мовистар+ нашрига берган интервюсида тажрибали марказий ҳимоячи Марк Бартра бу вазият тасодифий эмаслигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мазкур ҳаракат мукаммал даражада олдиндан режалаштирилган бўлиб, қоида китобидаги бўшлиқлардан фойдаланишга қаратилган эди. Ҳимоячи Валлес тўпни қайтариш эҳтимолини ҳисобга олиб, ўз позициясини қоидаларга зид бўлмаган ҳолда жуда пухта эгаллаган.
Бартра рақиб зарба берадиган сонияни аниқ ҳисоблашга ҳаракат қилганини таъкидлади. Агар у озгина шошганида ёки кечикканида, жарима майдончаси ичига кириб кетиб, қоидабузарлик содир этган бўларди. Футболчи оёқларини чизиққа тегизмаган ҳолда охиригача ушлаб туришга муваффақ бўлганини ва бу ўз самарасини берганини билдирди.
Ҳакамлар маслаҳати ва Валенсия тажрибасиМаълум бўлишича, Марк Бартранинг бу ҳийласи Валенсия ҳимоячиси Хосе Гаянинг шунга ўхшаш ҳаракатидан илҳомланган ҳолда юзага келган. Betis юлдузи ҳамюртининг ўйиндаги ҳаракатини кузатиб, бунинг қонунийлиги билан қизиққан ва профессионал ҳакамлар билан маслаҳатлашишга қарор қилган.
Ҳимоячи ўзининг таъкидлашича, Сегунда Б даражасида ҳакамлик қилган танишига мурожаат қилиб, қоиданинг нозик жиҳатларини аниқлаштирган. Ушбу мутахассис унга чизиққа босмаган ҳолда, унинг ташқарисида ёки чегарасида туриш тақиқланмаганини тушунтирган. Олинган бу маълумот Real Betisга Реал Мадрид устидан қозонилган муҳим ғалабада қўл келди.
…