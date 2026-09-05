Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтди

·0·Спорт
Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтди

Испания Ла Лигасида ўтказилган баҳсда сенсацион натижа қайд этилиб, Реал Мадрид ўз тарихидаги оғир мағлубиятлардан бирини қабул қилиб олди. Real Betis меҳмони бўлган қироллик клуби минимал 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди. Учрашув тақдирини Килиан Мбаппе амалга ошира олмаган пеналти ҳал қилди, бу эса футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, мазкур учрашувдаги ҳал қилувчи вазиятда Real Betis дарвозабони Альваро Валлес франциялик юлдузнинг пеналтидан йўллаган зарбасини бартараф этишга муваффақ бўлди. Бироқ дарвозабондан қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келган мезбонлар ҳимоячиси Марк Бартра хавфни бартараф этди. Ушбу вазиятдан кейин майдондаги ўйинчиларнинг жарима майдончасига эрта кириб келгани — энкроачмент қоидаси бузилгани ҳақида кўплаб баҳслар келтириб чиқарди.

Олдиндан режалаштирилган тактик юриш

Ўйиндан кейин Мовистар+ нашрига берган интервюсида тажрибали марказий ҳимоячи Марк Бартра бу вазият тасодифий эмаслигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мазкур ҳаракат мукаммал даражада олдиндан режалаштирилган бўлиб, қоида китобидаги бўшлиқлардан фойдаланишга қаратилган эди. Ҳимоячи Валлес тўпни қайтариш эҳтимолини ҳисобга олиб, ўз позициясини қоидаларга зид бўлмаган ҳолда жуда пухта эгаллаган.

Бартра рақиб зарба берадиган сонияни аниқ ҳисоблашга ҳаракат қилганини таъкидлади. Агар у озгина шошганида ёки кечикканида, жарима майдончаси ичига кириб кетиб, қоидабузарлик содир этган бўларди. Футболчи оёқларини чизиққа тегизмаган ҳолда охиригача ушлаб туришга муваффақ бўлганини ва бу ўз самарасини берганини билдирди.

Ҳакамлар маслаҳати ва Валенсия тажрибаси

Маълум бўлишича, Марк Бартранинг бу ҳийласи Валенсия ҳимоячиси Хосе Гаянинг шунга ўхшаш ҳаракатидан илҳомланган ҳолда юзага келган. Betis юлдузи ҳамюртининг ўйиндаги ҳаракатини кузатиб, бунинг қонунийлиги билан қизиққан ва профессионал ҳакамлар билан маслаҳатлашишга қарор қилган.

Ҳимоячи ўзининг таъкидлашича, Сегунда Б даражасида ҳакамлик қилган танишига мурожаат қилиб, қоиданинг нозик жиҳатларини аниқлаштирган. Ушбу мутахассис унга чизиққа босмаган ҳолда, унинг ташқарисида ёки чегарасида туриш тақиқланмаганини тушунтирган. Олинган бу маълумот Real Betisга Реал Мадрид устидан қозонилган муҳим ғалабада қўл келди.

Real BetisРеал МадридМарк БартраКилиан МбаппеЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБарселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБугун, 14:50“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирдиБугун, 14:19“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирдиБугун, 13:49GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиGOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиБугун, 11:58Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиЛуис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиБугун, 09:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)