Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотди
Владивостокда ўтказилган Шарқий иқтисодий форум (ВЭФ) доирасида электрон тижорат ва маркетинг соҳасида мисли кўрилмаган рекорд қайд этилди. Хитойлик машҳур стример Даньдань (Ян Жуньсинь) форум майдонидан олиб борган тўғридан-тўғри жонли эфирлари орқали 1 миллиард рублдан (қарийб 11 миллион доллар) ортиқ қийматдаги Россия маҳсулотларини сотишга муваффақ бўлди. Россия Экспорт маркази (РЭЦ) бош директори Вероника Никишинанинг ТАСС агентлигига маълум қилишича, «Сделано в России» онлайн-фестивали доирасида ўрнатилган ушбу кўрсаткич кутилган барча режаларни тўлиқ оқлади.
Илк 5 дақиқада 17 миллион: «Олтин стандарт» рекорди
Хитойлик инфлюенсернинг жонли эфир формати анъанавий экспорт ва реклама кампанияларидан каррасига самаралироқ эканини исботлади:
5 дақиқалик шок савдо: Стример эфирни бошлаганидан сўнг дастлабки 5 дақиқа ичидаёқ 17 миллион рубллик маҳсулот тўлиқ сотиб бўлинди;
1 миллиардлик марра забт этилди: Онлайн-фестивалнинг 4 куни давомида умумий савдо ҳажми 1 миллиард рублдан ошди. Бу кўрсаткич РЭЦ томонидан блогер олдига қўйилган мақсадли вазифа бўлиб, Даньдань ўз «олтин стандарти»ни 100 фоиз бажарди;
Тунги контент давоми: Савдо ҳажми эфир тугаши билан тўхтаб қолмади — стримернинг тунда ёзиб олган қўшимча видеоконтентлари орқали маҳсулотлар буюртмаси давом этмоқда.
7 соатда 30 миллион томошабин: Хитой аудиториясининг қизиқиши
Электрон савдо фестивали қамрови ва маҳсулотлар хилма-хиллиги билан ажралиб турди:
Владивостокдан тўғридан-тўғри эфир: Даньдань тақдимот учун маҳсулотларни шахсан ўзи саралаб олиб, Владивосток майдончасидан туриб узлуксиз 7 соатлик стрим ўтказди;
30 миллионлик аудитория қамрови: Етти соатлик жонли эфирнинг ўзидаёқ трансляцияни 30 миллиондан ортиқ хитойлик фойдаланувчи томоша қилди;
130 та компания ва 250 турдаги товар: Онлайн савдо фестивалида Россиянинг 50 дан ортиқ ҳудудидан 130 дан зиёд ишлаб чиқарувчи компания 250 дан ортиқ номдаги маҳсулотлари билан иштирок этди.
Путиннинг ташаббуси ва 2025 йилдан бошланган ҳамкорлик
Мазкур лойиҳа давлат даражасидаги экспорт стратегиясининг бир қисми ҳисобланади:
Давлат раҳбари топшириғи: «Сделано в России» бренди остида миллий маҳсулотларни хорижда оммалаштириш дастури Россия Президенти Владимир Путиннинг топшириғи асосида ҳукумат ва РЭЦ томонидан ишлаб чиқилган;
Муваффақиятли шериклик тарихи: Даньдань билан ҳамкорлик 2025 йилда, унинг РЭЦ таклифига биноан Москвага илк ташрифидан сўнг бошланган бўлиб, бугунги кунга келиб йирик трансчегаравий электрон савдо кўпригига айланди.
Сизнингча, маҳсулотларни миллионлаб томошабинларга эга блогерларнинг жонли эфири орқали сотиш анъанавий экспорт ва дўконлар ўрнини тўлиқ эгаллай оладими? Маҳаллий ўзбек ишлаб чиқарувчилари ҳам хорижий бозорларга чиқишда шундай жонли стрим форматидан фойдаланиши керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…