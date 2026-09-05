Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотди

·3·Дунё
Хитойлик стример қиз жонли эфирда 1 млрд рубллик Россия маҳсулотларини сотди

Владивостокда ўтказилган Шарқий иқтисодий форум (ВЭФ) доирасида электрон тижорат ва маркетинг соҳасида мисли кўрилмаган рекорд қайд этилди. Хитойлик машҳур стример Даньдань (Ян Жуньсинь) форум майдонидан олиб борган тўғридан-тўғри жонли эфирлари орқали 1 миллиард рублдан (қарийб 11 миллион доллар) ортиқ қийматдаги Россия маҳсулотларини сотишга муваффақ бўлди. Россия Экспорт маркази (РЭЦ) бош директори Вероника Никишинанинг ТАСС агентлигига маълум қилишича, «Сделано в России» онлайн-фестивали доирасида ўрнатилган ушбу кўрсаткич кутилган барча режаларни тўлиқ оқлади.

Илк 5 дақиқада 17 миллион: «Олтин стандарт» рекорди

Хитойлик инфлюенсернинг жонли эфир формати анъанавий экспорт ва реклама кампанияларидан каррасига самаралироқ эканини исботлади:

  • 5 дақиқалик шок савдо: Стример эфирни бошлаганидан сўнг дастлабки 5 дақиқа ичидаёқ 17 миллион рубллик маҳсулот тўлиқ сотиб бўлинди;

  • 1 миллиардлик марра забт этилди: Онлайн-фестивалнинг 4 куни давомида умумий савдо ҳажми 1 миллиард рублдан ошди. Бу кўрсаткич РЭЦ томонидан блогер олдига қўйилган мақсадли вазифа бўлиб, Даньдань ўз «олтин стандарти»ни 100 фоиз бажарди;

  • Тунги контент давоми: Савдо ҳажми эфир тугаши билан тўхтаб қолмади — стримернинг тунда ёзиб олган қўшимча видеоконтентлари орқали маҳсулотлар буюртмаси давом этмоқда.

7 соатда 30 миллион томошабин: Хитой аудиториясининг қизиқиши

Электрон савдо фестивали қамрови ва маҳсулотлар хилма-хиллиги билан ажралиб турди:

  • Владивостокдан тўғридан-тўғри эфир: Даньдань тақдимот учун маҳсулотларни шахсан ўзи саралаб олиб, Владивосток майдончасидан туриб узлуксиз 7 соатлик стрим ўтказди;

  • 30 миллионлик аудитория қамрови: Етти соатлик жонли эфирнинг ўзидаёқ трансляцияни 30 миллиондан ортиқ хитойлик фойдаланувчи томоша қилди;

  • 130 та компания ва 250 турдаги товар: Онлайн савдо фестивалида Россиянинг 50 дан ортиқ ҳудудидан 130 дан зиёд ишлаб чиқарувчи компания 250 дан ортиқ номдаги маҳсулотлари билан иштирок этди.

Путиннинг ташаббуси ва 2025 йилдан бошланган ҳамкорлик

Мазкур лойиҳа давлат даражасидаги экспорт стратегиясининг бир қисми ҳисобланади:

  • Давлат раҳбари топшириғи: «Сделано в России» бренди остида миллий маҳсулотларни хорижда оммалаштириш дастури Россия Президенти Владимир Путиннинг топшириғи асосида ҳукумат ва РЭЦ томонидан ишлаб чиқилган;

  • Муваффақиятли шериклик тарихи: Даньдань билан ҳамкорлик 2025 йилда, унинг РЭЦ таклифига биноан Москвага илк ташрифидан сўнг бошланган бўлиб, бугунги кунга келиб йирик трансчегаравий электрон савдо кўпригига айланди.

Сизнингча, маҳсулотларни миллионлаб томошабинларга эга блогерларнинг жонли эфири орқали сотиш анъанавий экспорт ва дўконлар ўрнини тўлиқ эгаллай оладими? Маҳаллий ўзбек ишлаб чиқарувчилари ҳам хорижий бозорларга чиқишда шундай жонли стрим форматидан фойдаланиши керакми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирди«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирдиБугун, 14:04АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиБугун, 12:06Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиПентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиБугун, 11:15Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиПентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиБугун, 10:58“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди